पाणी जपून वापरा! मराठवाड्यात ऑक्टोबर महिन्यातच भूजल पातळी चिंताजनक; विहिरी कोरड्या पडू लागल्याने नागरिक हवालदिल
मराठवाड्यात यंदा पाणीटंचाईचं संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याच संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 2:23 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पाणीटंचाईचं संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जमिनीतील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होत असताना ऑक्टोबर महिन्यातच मराठवाड्यातील भूजलपातळीत सरासरी 4.39 मीटरने घट झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.
भूजल सर्वेक्षण विभागानं मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील 875 निरीक्षण विहिरींची नोंद घेऊन भूजलपातळीचा आढावा घेतला. या तपासणीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये भूजलपातळीत मोठी घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक 8.86 मीटरने भूजलपातळी घसरल्याची नोंद झाली आहे.
भूजलपातळीतील ही घट आगामी काळातील पाणीटंचाईचं संकेत देणारी आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर काळजीपूर्वक करणं आवश्यक आहे. याबाबत भूजल सर्वेक्षण विभागाचं उपसंचालक प्रकाश शेलार यांनी माहिती दिली.
दरम्यान, आगामी 8 महिने पाण्याचं नियोजन करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर आणि पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज असल्याचं जलतज्ज्ञ अशोक तेजनकर यांनी सांगितलं.
भूजलपातळीत मोठी घट; मराठवाड्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद :
मराठवाड्यात यंदा पावसाअभावी भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. पिकांची अवस्था बिकट झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असतानाच आता भूजलपातळीतही मोठी घट झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे.
भूजलपातळीतील घटीच्या आधारे पाणीटंचाईचा कालावधी निश्चित करण्याचे काही निकष आहेत. त्यानुसार भूजलपातळीत एक मीटरने घट झाल्यास साधारण मार्च महिन्यापासून, दोन मीटरने घट झाल्यास जानेवारीपासून, तर तीन मीटरने घट झाल्यास ऑक्टोबरपासून पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता गृहीत धरली जाते. यंदाची भूजलपातळी पाहता मराठवाड्यात टंचाईची परिस्थिती सुरू झाल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे तातडीने पाणीटंचाईवरील उपाययोजना राबविणं आवश्यक असल्याचं मत भूजल सर्वेक्षण विभागाचे उपसंचालक प्रकाश शेलार यांनी व्यक्त केलं.
मागील 5 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 4.39 मीटरने घट :
सप्टेंबर 2026 मधील भूजलपातळीची मागील 5 वर्षांच्या सरासरीशी तुलना केली असता मराठवाड्यात 4.39 मीटरने घट नोंदविण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने विभागातील 8 जिल्ह्यांमधील 875 निरीक्षण विहिरींच्या नोंदींचा अभ्यास केला. त्यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक 8.86 मीटरने भूजलपातळी घटली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 5.40 मीटर, बीडमध्ये 4.55 मीटर, लातूरमध्ये 4.44 मीटर, तर परभणी जिल्ह्यात 4.26 मीटरने भूजलपातळी घसरल्याचे निदर्शनास आलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींची खोली वाढविणे, तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणं, गावांना पाणीपुरवठा करणारे स्रोत निर्माण करणं किंवा जुन्या स्रोतांची दुरुस्ती करणं, तसेच जलस्रोतांमधील गाळ काढणे अशा उपाययोजना तातडीने हाती घ्याव्या लागणार आहेत. शासकीय नियमांनुसार कमी खर्चाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन कामं सुरू करणं आवश्यक असल्याचं शेलार यांनी सांगितलं.
धाराशिवमध्ये सर्वाधिक घट :
मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये भूजलपातळीत घट झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 5.40 मीटर, जालन्यात 2.92 मीटर, बीडमध्ये 4.55 मीटर, परभणीत 4.26 मीटर, हिंगोलीत 2.23 मीटर, लातूरमध्ये 4.44 मीटर, नांदेडमध्ये 2.28 मीटर, तर धाराशिवमध्ये सर्वाधिक 8.86 मीटरने भूजलपातळी घटली आहे. संपूर्ण विभागाची सरासरी 4.40 मीटर इतकी आहे. या घटीमुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
गावोगावी परिस्थिती बिकट; पशुपालक चिंतेत :
भूजलपातळीत झालेल्या घटीचा परिणाम ग्रामीण भागात आतापासूनच जाणवू लागला आहे. विहिरींनी ऑक्टोबर महिन्यातच तळ गाठल्याने पिण्याचे पाणी, शेती आणि जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात पशुधन असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
जटवाडा परिसरातील दुग्धव्यवसाय करणारे शेतकरी अरुण चव्हाण यांनी सांगितले की, मागील वर्षी विहीर पाण्याने तुडुंब भरलेली होती. मात्र यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच विहिरीने तळ गाठला आहे. माझ्याकडे जवळपास 30 जनावरे असून, त्यांना पाणी पाजण्यासाठी टँकर मागवावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार असून, हा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑक्टोबरमध्येच अशी परिस्थिती असेल तर पुढील 8 महिने कसे काढायचे, ही चिंता सतावत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज :
मराठवाड्यात मागील काही वर्षांत अनेकदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, यंदाची परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचे मत जल अभ्यासक अशोक तेजनकर यांनी व्यक्त केलं. पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता सरकारने मराठवाड्यातील 875 निरीक्षण विहिरींचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी 862 विहिरींनी तळ गाठल्याचे समोर आले आहे. सध्या भूजलपातळीत तीन मीटरपर्यंत घट झाली असली, तरी भविष्यात ती सहा ते दहा मीटरपर्यंत खाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात परिस्थिती अधिक अडचणीची होऊ शकते. त्यामुळे विहिरी आणि इतर जलसाठ्यांमधून होणारा पाणीउपसा कमी करण्याची गरज असल्याचे तेजनकर यांनी सांगितलं.
वाढत्या बोअरवेलची संख्या चिंताजनक :
पाणी निर्माण करता येत नाही, तर त्यासाठी जमिनीत पाण्याचे पुनर्भरण करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच मराठवाड्यात बोअरवेलची वाढती संख्या चिंतेचा विषय बनली आहे. बोअरवेल खोदण्यासाठी परवानगी घेणे आणि खोदकामाची खोली मर्यादित ठेवणे यासारखे नियम शासनाने निश्चित केले आहेत. मात्र, या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसते. पाणी लागत नसल्याने शंभर, दोनशे फुटांपासून थेट 500 फुटांपर्यंत बोअरवेल खोदल्या जात आहेत. परिणामी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात उपसा होत असून, जमिनीतील खोलवरचे जलस्रोतही कोरडे पडत आहेत.
भूजलपातळी आणखी खोल जाण्यापासून रोखण्यासाठी बोअरवेल खोदताना शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन करणे, खोदकामाची मर्यादा पाळणे आणि पाण्याचा गरजेपुरताच उपसा करणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर भूजल पुनर्भरणावर भर देणे गरजेचं असल्याचं मत जल अभ्यासक अशोक तेजनकर यांनी व्यक्त केलं.