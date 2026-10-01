दुष्काळाच्या झळांनी मराठवाडा होरपळला; पिके, जनावरे अन् शेतकरी संकटात, शेतकऱ्यांनी केली तातडीनं मदतीची मागणी
मराठवाड्यात दुष्काळामुळं पिकं जळाली, पाणीटंचाई वाढली, जनावरांचा चारा आणि दूध व्यवसाय संकटात आलाय. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांंचा हा विशेष वृत्तांत.
Published : October 1, 2026 at 5:40 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाडा विभागात यंदा भीषण दुष्काळाच्या सावटाखाली असल्याचं चित्र आहे. शेतीसाठी झालेला एकरी खर्च पाहता लागणारा खर्चदेखील निघणार नसल्याचं चित्र आहे. जाहीर झालेली मदत लवकर प्राप्त होत नाही. कर्जमाफीत नियमांचा बडगा असल्यानं फक्त 30 टक्के शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा होतो, इतरांना वंचित राहावं लागतं, अशी खंत टाकळी वैद्य येथील ग्रुप ग्रामपंचायत उपसरपंच गोपीनाथ भालेकर या शेतकऱ्यानं व्यक्त केली.
राज्याचा विचार केला तर 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जरी जाहीर झाला, मात्र अद्याप मदत किती मिळणार हे स्पष्ट नाही. शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार जुना अनुभव पाहता देण्यात येणारी रक्कम अत्यल्प असते. एकीकडं मोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज क्षणात माफ होते. परंतु शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का होत नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
गावातील मुख्य पिके उध्वस्त : शहराच्या जवळ असलेल्या टाकळी वैद्य गावात सध्या दुष्काळाच्या झळा पाहायला मिळत आहेत. ऐन हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच भीषण पाणी टंचाई सुरू होण्याची भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गावात मका, सोयाबीन, कपाशी, तूर अशी मुख्य पिके असून फळबागांमध्ये मोसंबी, डाळिंब सीताफळ या पिकांचा समावेश आहे. पावसाअभावी ही पिके करपून गेल्यानं रब्बी हंगामात घेण्यात येणारे ज्वारी आणि गहू ही पिके कशी घेणार? असा प्रश्न गावातील शेतकऱ्यांना पडलाय. टाकळी वैद्य परिसरात 189 हेक्टर शेतजमीन असून पूर्ण परिसरातील पिके पाण्याअभावी नष्ट झाली आहेत. आता पुढील पावसाळा येईपर्यंत दिवस कसे काढायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. आतापर्यंत अनेकवेळा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली, 1972 मधील दुष्काळ भीषण होता. मात्र, त्यापेक्षा बिकट परिस्थिती यावर्षी असल्याचं मत गावातील अनुभवी शेतकरी पंढरीनाथ म्हस्के यांनी व्यक्त केलं.
जनावरांसाठी पाण्याची परिस्थिती बिकट : टाकळी वैद्य गावात प्रत्येक शेतकऱ्याकडं किमान 10 ते 12 जनावरे आहेत. त्यांची एकूण संख्या जवळपास दीड हजार असून 3 हजार लीटरहून अधिक दुध शहरात विक्रीसाठी पाठवलं जातं. शेतीसोबत दुग्ध व्यवसाय हा जोड धंदा म्हणून शेतकरी करत आहेत. मात्र, पाणी नसल्यानं चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्यानं दूध कमी झालं आहे. जनावरांना पिण्यासाठी पाणी देण्याची अडचण झाल्यानं काही दिवसांनी जनावरे सोडून द्यावी लागतील. त्यांचा सांभाळ आम्ही करू शकणार नाही. जनावरे सांभाळण्यासाठी खूप कष्ट पडतात. शिवाय खर्चदेखील मोठ्या प्रमाणात असल्यानं कुटुंब जागवण्यासाठी पैसे नाहीत तर जनावर कशी जगणार? असा प्रश्न गावातील शेतकरी रावसाहेब म्हस्के यांनी उपस्थितीत केलाय.
मदत जाहीर होते पण मिळत नाही : दुष्काळ असो की, अतिवृष्टी सरकार मदत जाहीर करतं. मात्र ती अतिशय कमी रक्कम असते. मागील वर्षी ओला दुष्काळ पडल्यानं 31, 628 कोटी मदत जाहीर केली. त्यामध्ये 13624 शेतकऱ्यांना वाटप झालं. परंतु आजही 17,876 कोटी प्रलंबित आहेत. मदत देताना लावण्यात येणाऱ्या निकषांमुळं योजनेचा लाभ देखील मिळत नाही. आता कोरडा दुष्काळ असल्यानं जनावरांना चारा, शेतकऱ्यांना धान्य दिलं तर तो तरणार आहे. म्हणूनच सरकारने वेळ वाया न घालता तातडीनं मदत जाहीर करावी, अन्यथा परिस्थिती वाईट होईल. शेतकऱ्यांना जगणं अवघड होईल अशी मागणी सखाराम म्हस्के या शेतकऱ्यानं केली.
मजुरी देखील मिळेना : सध्या पाऊस कमी पडल्यानं शेतातील पिकांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. त्यामुळं शेतात मजुरी करण्यासाठी काम देखील मिळत नसल्याची खंत महिला मजूर शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतामध्ये आलेला शेतीमाल पाण्याअभावी जळून गेला आहे. त्यामुळं शेतात आता काम उरलेलं नाही. परिणामी जी मजुरी मिळत होती ती देखील बंद झाली आहे. एखाद्या शेतात काम मिळालं तर तीनशे रुपये प्रति दिवस हजेरी मिळते. मात्र, महागाई वाढल्यामुळं त्या तीनशे रुपयात धान्यदेखील येत नाही. त्यामुळं त्या पैशात भागवायचा कसं? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारनं आता शेतमजुरांसाठी विशेष मदत द्यावी, अशी मागणी महिला शेतकरी यमुना म्हस्के यांनी केली.
लाडक्या बहिणीची मदत का बंद केली? : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारनं लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्यामुळं खात्यामध्ये किमान दीड हजार रुपये तरी मिळत होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये या योजनेचे पैसे येणे पूर्णपणे बंद झाले आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करावी जेणेकरून महिला मजुरांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. सरकार अनेक योजना सुरू करतं, काही दिवस योजना चालवते मात्र त्यानंतर योजना पूर्णपणे बंद पडतात. परिणामी आम्हाला त्याचा त्रास होतो. लाडकी बहीण योजना पुन्हा सुरू करावी. आम्ही मोलमजुरी करून जगणाऱ्या महिला आहोत. मात्र आम्हाला देण्यात येणारी ही मदत का बंद केली? असा प्रश्न कालींदा म्हस्के या शेतकरी महिलेनं उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांना होणारी मदत अपुरी : सध्या ग्रामीण भागांमध्ये पिण्यासाठी पाणी कमी होत आहे. वीज मुबलक मिळत नाही. दहा ते बारा जनावरे असून दूध व्यवसाय अडचणीत सापडला. राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यांना किती मदत देणार हे निश्चित नाही. शेतकऱ्यांना मदत देताना अपुरी मिळते. यंदा तर मदतीची अधिक अपेक्षा आहे. शेतात पिकले नाही तर उत्पन्न मिळणार नाही. परिणामी घर खर्च काढणे अवघड होईल. मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न कुटुंबातील महिलांना पडला आहे. सरकारची कुठलीच मदत आम्हाला मिळत नाही, अशी खंत महिला शेतकरी सविता म्हस्के यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा -
- 'पुण्यातील दुष्काळग्रस्त 8 तालुक्यातील शेतीचे पंचनामे 8 ऑक्टोबरपर्यंत होणार पूर्ण'- जिल्हाधिकारी डूडी यांची माहिती
- EXPLAINER : दुष्काळाची चाहूल! 'एल निनो'नं विदर्भ, मराठवाडा होरपळण्यास सुरुवात, मानवासह शेतीवर गंभीर परिणाम होणार
- बुलढाण्यात करपलेलं सोयाबीन अन् बैलगाड्यांसह शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा; सरकारविरोधात शिवसेनेचा आक्रोश