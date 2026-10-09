सोयाबीन जळालं, भूजल पातळी घटली; मराठवाड्यात दुष्काळाची भीषण स्थिती, केंद्रीय पथक बांधावर
मराठवाड्यात यंदा पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठं नुकसान झालं असून, सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 35 टक्के पावसाची तूट नोंदविण्यात आली आहे.
Published : October 9, 2026 at 2:27 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राचं तीन सदस्यीय पथक दाखल झालं असून, पथकानं शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी सुरू केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाहेगाव देमणी येथून पाहणी दौऱ्याला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी जळालेली पिकं दाखवत एकरी 50 ते 60 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली. तसेच, नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं असल्यानं पंचनाम्यांची अट न ठेवता सरसकट मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली.
एकरी 60 हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी :
केंद्राच्या पथकानं वाहेगाव देमणी इथं शेतकरी साईनाथ शिंदे यांच्या शेताची पाहणी केली. यावेळी शिंदे यांनी पिकांची अवस्था दाखवत झालेल्या नुकसानीची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली. त्यांनी चार एकर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड केली होती. मात्र पावसाअभावी संपूर्ण पीक जळून गेलं आहे. सोयाबीनच्या लागवडीसाठी एकरी 40 हजार रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान एकरी 50 ते 60 हजार रुपयांची मदत मिळाली पाहिजे. यापेक्षा कमी मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, असं शिंदेंनी सांगितलं.
परिस्थिती सर्वत्र बिकट असल्यानं पंचनामे करण्याऐवजी सरसकट मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, केंद्राचे पथक शुक्रवारी दिवसभरात छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, त्यानंतर केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिली.
केंद्रीय पथकाच्या पाहणीचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची आशा :
शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागत असून, मराठवाडा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. पूर्वी 10 वर्षांतून एकदा दुष्काळ पडत असे. मात्र निसर्गचक्र बदलल्यानं आता वारंवार दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. केंद्रीय पथकानं प्रत्यक्ष पाहणी केल्यामुळे त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजेल आणि शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळू शकेल. मात्र, एकरी किमान ५० हजार रुपयांची मदत दिल्यास शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी सोमनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय पथकासाठी एक दिवस आधी आढावा बैठक :
दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाला विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी एक दिवस आधी विभागीय आयुक्तालयात आढावा बैठक घेऊन माहिती दिली. यावेळी पर्जन्यमान, पावसातील खंड, खरीप पिकांची स्थिती, पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, धरणांतील पाणीसाठा, चारा आणि उपग्रहाधारित पीकस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.
कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील या केंद्रीय पथकात महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपाल सिंग आणि पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या पशुधन अधिकारी डॉ. साक्षी भदौरिया यांचा समावेश आहे. यावेळी राज्याच्या कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग उपस्थित होते.
मराठवाड्यात पावसाची 35 टक्के तूट; खरीप पिकांना मोठा फटका :
मराठवाड्यात यंदा पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठं नुकसान झालं असून, सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 35 टक्के पावसाची तूट नोंदविण्यात आली आहे. विभागात आतापर्यंत सरासरीच्या केवळ 65.35 टक्के पाऊस झाला आहे. जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस झाल्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचं प्रमाण घटलं. विशेषतः ऑगस्टमधील पावसाच्या मोठ्या खंडाचा परिणाम पिकांवर झाला आहे.
मराठवाड्यात खरीप हंगामात 52 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, रब्बी हंगामाची पेरणी आतापर्यंत केवळ 6 हजार 800 हेक्टर क्षेत्रावर झाली आहे. विभागातील 496 महसूल मंडळांपैकी 37 मंडळांत 30 दिवसांपेक्षा अधिक, तर 155 मंडळांत 21 ते 30 दिवसांचा पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला आहे.
खरीप पेरणी क्षेत्रापैकी सुमारे 56 टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, पावसाअभावी कापसाची वाढ खुंटली असून, पाते व फुलं गळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. मका, बाजरी आणि उडीद या पिकांनाही पावसाच्या तुटीचा फटका बसला आहे. ही माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिली.
धरणांमध्ये केवळ 30.7 टक्के पाणीसाठा; टंचाईचे संकट :
मराठवाड्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ 30.7 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुढील वर्षी ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी साठा राखून ठेवणं आवश्यक असल्यानं यंदाच्या रब्बी हंगामातील पेरणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नांदेड आणि हिंगोली वगळता जालना, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांतील भूजल पातळी मागील 5 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 4 ते 5 मीटरने खाली गेली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केंद्रीय पथकाला दिली.
पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन पावसाची 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक तूट आणि भूजल पातळीत 3 मीटरपेक्षा अधिक घट झालेल्या भागांवर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. सध्या विभागातील 190 गावे आणि 157 वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, 603 विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी 5 हजार 136 टँकर आणि ६ हजार 960 विहिरींचं नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच, पशुधनासाठी सध्या 121 दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध आहे. संभाव्य चाराटंचाई लक्षात घेऊन चारा छावण्या सुरू करण्याचंही नियोजन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केंद्रीय पथकाला दिली.