दुष्काळाच्या झळा तीव्र; पैसे मोजूनही चारा मिळेना, दुग्ध उत्पादक शेतकरी हवालदिल
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भीषण दुष्काळामुळं चारा (Fodder Shortage) आणि पाण्याची टंचाई (Drought And Fodder Shortage) निर्माण झालीय. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 5:58 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : यंदाचा दुष्काळ हा आतापर्यंतच्या सर्वाधिक तीव्र दुष्काळांपैकी एक असल्याचं बोललं जात आहे. यापूर्वीच्या दुष्काळांमध्ये कधी चाऱ्याची, तर कधी पाण्याची टंचाई अधिक जाणवत होती. (Drought And Fodder Shortage) मात्र, यंदा चारा आणि पाणी या दोन्हींची भीषण टंचाई निर्माण झाल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय.
एकीकडं जनावरांना पाजण्यासाठी पुरेसं पाणी नाही, तर दुसरीकडं चारा मिळवणंही कठीण झालंय. चांगल्या प्रतीचा चारा उपलब्ध न झाल्यास दुधाच्या गुणवत्तेवर आणि पर्यायाने मिळणाऱ्या दरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं यंदाचं वर्ष कसं काढायचं?, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. जुन्या चारा व्यापाऱ्यांनी तर 1972 च्या दुष्काळापेक्षाही यंदा अधिक तीव्र झळा जाणवण्याची भीती व्यक्त केलीय. जादा पैसे मोजूनही चारा मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी अडचणीत : ग्रामीण भागात शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गाई-म्हशींच्या दुधाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अनेक शेतकरी आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागवतात. छत्रपती संभाजीनगर शहराजवळील अय्याबाबा तांड्यावर राहणारे युवा शेतकरी अरुण चव्हाण यांच्या घरी जाऊन 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधींनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी अरुण चव्हाण यांनी यंदा भीषण दुष्काळ पडल्यानं जनावरे सांभाळायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केलाय. त्यांच्याकडं एकूण 20 जनावरे असून, प्रत्येक जनावराला दररोज सुमारे 30 ते 40 किलो चारा द्यावा लागतो. दरवर्षी स्वतःच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात चारा उपलब्ध होत असल्यानं त्यांना यापूर्वी कोणतीही अडचण भासली नव्हती. मात्र, यंदा पुरेसा पाऊस न झाल्यानं शेतात चाराच उगवला नाही. परिणामी, हिवाळ्यात बाहेरून चारा विकत आणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यातच चाऱ्याचे दर दुप्पट झाल्यानं यंदाचं वर्ष कसं काढायचं, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.
चाऱ्याचे भाव दुप्पट : जनावरांना कोणत्या प्रकारचा चारा दिला जातो, यावर दुधाचं उत्पादन आणि गुणवत्ता अवलंबून असते. गाई किंवा म्हशींना चांगल्या प्रतीचा चारा दिल्यास दुधाची गुणवत्ता आणि फॅटचं प्रमाण चांगलं राहतं. फॅटचं प्रमाण चांगलं असेल, तरच दुधाला योग्य भाव मिळतो. मात्र, दर्जेदार चाराच उपलब्ध होत नसेल, तर दुग्ध व्यवसाय करणं अवघड होतं, असा अनुभव अरुण चव्हाण यांनी सांगितला. सध्या कडब्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी अडीच हजार रुपयांना मिळणारा कडबा यंदा थेट पाच हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडं, मागील वर्षाच्या तुलनेत फॅटनुसार दुधाच्या दरात प्रतिलिटर अवघ्या एका रुपयाची वाढ झाली आहे. चाऱ्याचे दर मात्र दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळं चारा विकत आणायचा कसा आणि जनावरे सांभाळायची कशी?, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचं युवा शेतकरी अरुण चव्हाण यांनी सांगितलं.
बाजारात चारा येईना : चाऱ्याचा व्यवसाय करणारे भास्कर वाहुळ यांच्याशी यंदाच्या चारा टंचाई बाबत माहिती घेतली असता, त्यांनी यंदा चाराच नसल्याचं उत्तर दिलं. आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून चारा घेऊन तो बाजारात विक्रीसाठी आणत असतो. मात्र, यंदा परिस्थिती अतिशय अवघड झाली आहे. शेतकरी त्याच्याकडं असलेला चारा विकत द्यायला तयार होत नाही. जर कोणी दिलाच तर त्याचे दर हे मागच्या वर्षी पेक्षा खूप अधिक आहेत. त्यांना जागेवर पैसे देऊनही आमच्या जनावरांना चारा नाही तर तुम्हाला कसं काय द्यायचा? असा प्रश्न अनेकजण उपस्थित करत आहेत. इतकच नाही इकडून तिकडून चारा मिळाला तो बाजारात आणला तर त्याला ग्राहक मिळत नाही, कारण त्याचे दर इतके वाढले आहेत. त्यामुळं अनेकांना ते घेणं परवडत नसल्याची माहिती भास्कर वाहुळ यांनी दिली.
शहरात इतर शहरातून येतो चारा : छत्रपती संभाजीनगर शहरात आसपासच्या इतर शहरांमधून मोठ्या प्रमाणात चारा आणला जातो. त्यामध्ये मंठा, जिंतूर, बीड, जालना, जळगाव या जिल्ह्यांमधून मोठ्या प्रमाणात चारा शहरात विक्रीसाठी आणला जातो. मात्र, यंदा दुष्काळ असल्यानं चाऱ्याला जिल्हा बंदी घालण्यात आली असल्यानं बाहेरून चारा आणणं अवघड झालंय, अशी माहिती व्यापारी शेख समद यांनी दिली. यापूर्वी एका ठिकाणी गेलं असता तिथेच गाडी भरत होती. काही ठिकाणी तर एका ठिकाणी पाच ते सहा गाड्या चारा मिळत होता. मात्र आता तसं नाही, प्रत्येक ठिकाणाहून थोडा थोडा चारा जमा केल्यानंतर, चार-पाच गाव फिरल्यावर एक गाडी चारा उपलब्ध होतो. चारा कसाबसा विक्रीसाठी आणल्यानंतर देखील दर अधिक असल्यानं त्याला कोणीही लवकर विकत घ्यायला येत नाही. कारण शेतकऱ्यांना यंदा पीक नसल्यानं त्यांच्याकडं पैशाची आवक खूप कमी झाली आहे. चारा म्हणून चना भुसा किंवा तुरीचा भुसा शेतकरी जनावरांना खाऊ घालत आहेत. परिणामी दुधाचा दर्जा देखील घालवण्याची भीती निर्माण झाल्याचं व्यापारी शेख समद यांनी सांगितलं.
1972 च्या दुष्काळापेक्षाही यंदाची परिस्थिती गंभीर? : शहरातील जुने चारा व्यापारी शेख सलीम शेख अमीर यांनी यंदाचा दुष्काळ अधिक भीषण ठरण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, 1972 ते 1974 या काळातील दुष्काळात जनावरांसाठी 'अबेट' नावाचा चारा उपलब्ध झाला होता. फर्दापूर आणि जळगाव परिसरातून मोठ्या प्रमाणात हा चारा मागवण्यात आला होता. त्यामुळं जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटला होता. मात्र, यंदाची परिस्थिती वेगळी आहे. खिशात पैसे घेऊन गेल्यानंतरही शेतकरी चारा विकण्यास तयार नाहीत. एखाद्या शेतकऱ्याला पैशांची गरज असेल, तर तो केवळ आवश्यक तेवढ्याच रकमेचा चारा विकत आहे. चार-पाच गावे फिरल्यानंतर कुठे एक गाडी चारा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळं पैसे असूनही चारा विकत आणता येत नाही, अशी खंत शेख सलीम यांनी व्यक्त केली.
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