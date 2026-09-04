मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यशस्वी होणार का? हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली शंका
मराठवाड्यात दुष्काळाचं सावट घोंगावत असल्यानं लोकप्रतिनिधींनी कृत्रिम पावसाची मागणी केली असली, तरी ढगांमध्ये पुरेशी आर्द्रता नसल्यानं हा प्रयोग सध्या अशक्य असल्याचं हवामान तज्ज्ञांचं मत आहे.
Published : September 4, 2026 at 8:38 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात पाण्याची स्थिती भीषण होत चालल्यानं यंदा दुष्काळाचे सावट घोंगावण्याची शक्यता वाढली आहे. पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे परिसरातील जलसाठा चिंताजनक मानला जात आहे. या परिस्थितीमध्ये विभागात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग केला पाहिजे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी करत आहेत. मात्र, सध्या हा प्रयोग करणं शक्य नसल्याचं अभ्यासकांनी सांगितलं आहे. परिस्थिती चिंताजनक असली तरी महाराष्ट्रातील ढगांमध्ये तशी आर्द्रता आढळून येत नाही. शिवाय, सरकारी यंत्रणेची गती पाहता या प्रक्रियेचा निर्णय होईपर्यंत पावसाळा संपलेला असेल. त्यातच यंदा परतीचा पाऊस पडण्याची शक्यता दिसून येत नसल्यानं ही मागणी योग्य असली, तरी त्यासाठी ही योग्य वेळ नसल्याची माहिती हवामान अभ्यासक तथा एमजीएम विज्ञान विभागाचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली.
एल निनोमुळे पर्जन्यमान कमी
यंदा असलेले एल निनोचे सावट देशातील अनेक भागांमध्ये अनुभवायला मिळत असून, परिणामी बहुतांश भागांत पर्जन्यमान अतिशय कमी झालं आहे. एल निनो म्हणजे प्रशांत महासागराच्या तापमानात कमालीची वाढ होणं होय. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे तापमान 2.5 अंशांनी वाढलं असल्यानं त्याचे गंभीर परिणाम जाणवत आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत त्यात आणखी वाढ होणार असल्यानं, 'सुपर एल निनो'चा अनुभव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे उष्णता वाढणं, पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणं आणि पिकांची वाढ खुंटणं अशी लक्षणं दिसून येण्याची शक्यता आहे. देशात यापूर्वी 1957 मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती; तशीच स्थिती यंदाही ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, यंदा हिवाळ्यात थंडी पडण्याची शक्यता खूप कमी असल्याची माहिती हवामानतज्ज्ञ आणि एमजीएम विद्यापीठाच्या विज्ञान विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली.
कृत्रिम पाऊस आता शक्य नाही
मराठवाड्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख यांनी केली होती. त्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी या मागणीचं समर्थन केलं. मात्र, कृत्रिम पाऊस गरजेचा असला, तरी सध्याची नैसर्गिक स्थिती पाहता तो पाडणं शक्य होणार नाही, असं मत हवामानतज्ज्ञ तसंच एमजीएम विद्यापीठाच्या विज्ञान विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास औंधकर यांनी सांगितलं. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी रॉकेट, ड्रोन किंवा विमानांच्या माध्यमातून एक विशिष्ट फवारणी ढगांमध्ये करावी लागते; मात्र त्यासाठी ढगांची स्थिती अनुकूल असणं गरजेचं आहे. शिवाय, त्यामध्ये आर्द्रता देखील योग्य प्रमाणात असावी लागते, तरच हा प्रयोग यशस्वी होतो. ''सध्या आकाशात ढग दाटून आलेले दिसत असले, तरी त्यांच्यामध्ये योग्य प्रमाणात आर्द्रता दिसून येत नाही. त्यामुळे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करायचा म्हटला, तरी म्हणावा तसा पाऊस पडणार नाही. त्यातच सप्टेंबर महिना सुरू झाला असल्यानं सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत पावसाळा पूर्णपणे संपलेला असेल. परतीच्या पावसाची शक्यताही मावळलेली असल्याने, अशा स्थितीत हा प्रयोग यशस्वी होणार नाही'', असं मत श्रीनिवास औंधकर यांनी व्यक्त केलं.
'असा' पाडला जातो कृत्रिम पाऊस
''राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडायचा असल्यास सोलापूर येथील वैज्ञानिक निष्कर्ष महत्त्वाचं मानलं जातात. कृत्रिम पाऊस पाडणं म्हणजे आकाशातील ढगांमध्ये असलेले पाणी नैसर्गिक प्रक्रियेनं पडत नसेल, तर कृत्रिम प्रक्रिया पार पाडून ढगांमधील पाणी जमिनीवर पाडण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणं होय. ढगांमध्ये विमान, रॉकेट किंवा ड्रोनद्वारे सोडियम क्लोराईडसारखे हायग्रोस्कोपिक मिठाचे कण अथवा सिल्व्हर आयोडाईडसारखे रासायनिक कण सोडले जातात. ढगांत हे कण सोडल्यानंतर त्यातील पाण्याचे थेंब एकत्र येऊन पाऊस पडतो, ज्याला कृत्रिम पाऊस म्हटले जाते. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्णपणे ढगांच्या स्थितीवर अवलंबून असते, ज्यामध्ये ढगांमधील आर्द्रता चांगली असणे गरजेचं असतं. त्याशिवाय कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकत नाही. पाऊस पाडण्यासाठी 'सी-बँड डॉप्लर रडार' कार्यान्वित करावं लागतं, जेणेकरून ढगांची अचूक स्थिती कळतं; तसंच योग्य प्रमाणात पाऊस कुठे पडू शकतो याची माहिती देखील मिळते'', अशी माहिती हवामान अभ्यासक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत 11 वेळा झाले प्रयोग
महाराष्ट्रात कृत्रिम पावसाची होणारी मागणी नवीन नाही; यापूर्वी राज्यात जवळपास 11 वेळा हे प्रयोग करण्यात आले आहेत. यामध्ये 1973 मध्ये पुणे परिसरात पहिल्यांदा कृत्रिम पाऊस पाडण्यात आला. विमानाद्वारे ढगांमध्ये मिठाचे बारीक कण सोडण्यात आले आणि त्यावेळी पाऊस पडला होता. मराठवाडा आणि विदर्भात 2019 मध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळे कृत्रिम पाऊस पाडण्यात आला होता; त्यासाठी जवळपास 30 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. मात्र, त्याद्वारे नेमका किती पाऊस झाला, याबाबतची निश्चित आकडेवारी समोर आली नाही. देशात महाराष्ट्रासोबतच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू या राज्यांसह इतर ठिकाणीही असे प्रयोग करण्यात आले आहेत. यंदाची दुष्काळी परिस्थिती केवळ भारतातच नाही, तर जागतिक स्तरावर दिसून येण्याची शक्यता हवामान अभ्यासक श्रीनिवास औंधकर यांनी वर्तवली आहे. देशात सध्या पूर्व भारत आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या भागांमध्ये पाऊस सुरू असला, तरी तो समाधानकारक मानला जाऊ शकत नाही. त्यातच गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मराठवाड्यात पाऊस नाहीच
पावसाळा शेवटच्या टप्प्यात येऊन पोहोचला असला तरी मराठवाडा अद्याप कोरडाठाक आहे. ऑगस्ट महिना संपला तरी विभागातील जलसाठा चिंता वाढवणारा आहे. वरील धरणांमधून पाणी आल्यानं जायकवाडी धरण पूर्ण भरलं असलं, तरी लघु आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये मात्र पाणीच नसल्यानं दुष्काळाची सावट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, शेती आणि उद्योगांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विभागात 917 प्रकल्पांमध्ये 52.68 टक्के जलसाठा असून, त्यातील काही प्रकल्प पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत; तर 312 प्रकल्पांमध्ये अत्यंत कमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यातच पुढे पाऊस पडेल का, याबाबत चिंता असल्यानं ऐन पावसाळ्यातही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही सर्व परिस्थिती एल निनोमुळे ओढवली असून, ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याची माहिती हवामान अभ्यासक तथा एमजीएम विद्यापीठाच्या विज्ञान शाखेचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली.
मोठ्या प्रकल्पांमधील जलसाठा समाधानकारक असला, तरी 804 लघु प्रकल्पांमध्ये मात्र अपेक्षित जलसाठा नसल्यानं चिंता व्यक्त केली जात आहे. साधारणतः 1961 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा अपेक्षित असताना, सध्या फक्त 308 दलघमी म्हणजेच 17 टक्के जलसाठा शिल्लक राहिला आहे. याच प्रकल्पांमध्ये 2025 मध्ये 44 टक्के, तर 2024 मध्ये 29 टक्के जलसाठा उपलब्ध होता. त्यामुळे मागील तीन वर्षांतील यंदाची स्थिती सर्वाधिक चिंताजनक मानली जात आहे. सद्यस्थितीला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 90 टँकर, बीड जिल्ह्यात 54 टँकर आणि जालना जिल्ह्यात 28 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. आगामी काळात या टँकर्सच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.
मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाची गरज
''पावसाळा सुरू होऊन तीन महिने पूर्ण झाले आहेत; मात्र, म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून, त्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेली पिके पूर्णतः वाया गेली आहेत. इतकेच नाही, तर मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची देखील मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या भागात कृत्रिम पावसासारखे प्रयोग तातडीनं करावेत'', अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख यांनी केली आहे. कृत्रिम पावसामुळे काही ठिकाणी पर्जन्यमान वाढेल आणि पाण्याची अडचण दूर होऊ शकते, त्याकरिता हा प्रयोग महत्त्वाचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाबाबत शंका
याबाबत माजी मंत्री सुरेश धस यांच्याशी संवाद साधला असता, कृत्रिम पावसाचे प्रयोग यशस्वी होतील का, याबाबत शंका असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. ''यापूर्वी राज्यामध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करण्यात आले; मात्र त्यातून नेमकं किती यश मिळाले, याबाबत शंका आहे. मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून यंत्रणा कामाला लावली जाते, मात्र त्यातून समाधानकारक पाऊस पडत नाही. त्यामुळे अशा प्रयोगांबाबत शंका निर्माण होते'', असंही सुरेश धस यांनी सांगितलं.
दुष्काळ जाहीर करण्याची करणार मागणी
''राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती असल्यानं दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणं योग्य राहील'', असं मत पैठणचे शिवसेना आमदार विलास भुमरे यांनी व्यक्त केलं. ''शेतकऱ्यांची खरीप पिके पूर्णतः वाया गेली आहेत; शेतात जे काही पेरले होते, ते आता टिकणार नसल्यानं त्यांच्यावर मोठं आर्थिक संकट ओढवणार आहे. शिवाय, अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची देखील गंभीर अडचण निर्माण झाली आहे. अहिल्यानगर आणि नाशिक येथील धरणांतून पाणी आल्यामुळे जायकवाडी धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं असलं, तरी लघु प्रकल्प आणि कालवे मात्र कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होणार आहे; ऐन पावसाळ्यातही अनेक ठिकाणी टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत कृत्रिम पावसाचा प्रयोग कितपत यशस्वी राहील हे माहीत नाही, मात्र राज्य सरकारनं दुष्काळ जाहीर करावा'', अशी मागणी आम्ही करणार असल्याचं आमदार विलास भुमरे यांनी सांगितले.
कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाबाबत प्रश्न
राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडणं कितपत योग्य आहे, यावर शंका आहे; कारण यापूर्वी केलेले प्रयोग किती यशस्वी झाले होते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं मत माजी विरोधी पक्षनेते तथा ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केलं. ''सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे; विशेषतः मराठवाडा पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या सावटाखाली वावरत आहे. सरकारनं त्या संदर्भात योग्य उपाययोजना करणं अतिशय गरजेचं झालं आहे. त्यामुळे सरकारनं आतापासूनच भविष्यातील अडचणी ओळखून योग्य पावलं उचलावीत'', अशी मागणी देखील अंबादास दानवे यांनी केली.
उपाययोजना करण्याची मागणी करणार
आगामी परिस्थिती पाहता तातडीनं उपाययोजना करणं गरजेचं असल्याचं मत गंगापूरचे भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी व्यक्त केलं. ''मराठवाड्यात यापूर्वी अनेकदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे; मात्र कृत्रिम पावसाचा प्रयोग किती यशस्वी होईल, हे सांगता येत नाही. कारण सध्या अवकाशात पाऊस पाडू शकतील असे ढगच निर्माण झालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय जरी घेतला, तरी आकाशात ढग नसल्यानं अशा स्थितीत पाऊस कसा पडेल? असा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, परतीचा पाऊस पडेल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे; त्यामुळे परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे हाताबाहेर गेलेली नाही. तरीही पुढील खबरदारी म्हणून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात'', अशी मागणी आपण सरकारकडे करणार असल्याचं गंगापूरचे भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी सांगितलं.
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