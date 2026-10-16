वाढलेल्या तापमानामुळे दुहेरी संकट ! शहराला लागणाऱ्या नऊ दिवसाच्या पाण्याचे एकाच दिवसात होते बाष्पीभवन
दुष्काळाच्या परिस्थितीत जायकवाडी धरणातून होणारे बाष्पीभवन हे चिंताजनक ठरत आहे. हे टाळण्यासाठी काय करता येईल, यावर तज्ञांनी काय सांगितलं, वाचा सविस्तर बातमी
Published : October 16, 2026 at 5:01 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाड्यात यंदा पावसानं दडी दिल्यानं तब्बल 12 वर्षांनी पुन्हा एकदा दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. विभागात जायकवाडी वगळता सर्व प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा पाहायला मिळतोय. मात्र, तापमानाचा पारा वाढत असताना उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यातून होणारे बाष्पीभवन चिंताजनक ठरत आहे.
रोज किमान 8 ते 9 दिवस शहराला पाणी पुरवठा होईल इतक्या पाण्याचे जायकवाडी धरणातून बाष्पीभवन होत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सहा महिने पुरेल इतके पाणी उडून जाणार आहे. मात्र, ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याचं मत अभ्यासकांनी व्यक्त केलं. धरणावर सोलर प्रकल्प लावल्यास बाष्पीभवन कमी होईलच. त्याशिवाय वीजनिर्मिती करणं शक्य आहे. मात्र, त्या प्रकल्पाला विरोध होत असल्यानं काही अडचणी निर्माण झाल्याचं मत जलसंपदा विभागाचे माजी सहायक अधीक्षक तथा मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे सदस्य अभियंता जयसिंग हिरे यांनी व्यक्त केलं.
बाष्पीभवन वाढले - मराठवाड्यात यंदा भीषण दुष्काळ पडला असला तरी नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पावसामुळे आशिया खंडातील सर्वात मोठे मातीचे धरण अशी ओळख असलेले जायकवाडी धरण 100 टक्के भरले होते. त्यामुळे धरणातून पाण्याची काही आवर्तन शेतीसाठी डावा आणि उजवा कालव्यातून देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याला पाणी पुरवठा केला जात असल्यानं दोन जिल्ह्यांमध्ये पाणी टंचाई होणार नाही, अशी शक्यता होती. मात्र, उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन चिंतेचा विषय झाला आहे. एका दिवसात आठ दिवस पुरेल इतक्या पाण्याचं बाष्पीभवन होत असल्याने पाणी पातळी झपाट्यानं कमी होत आहे. सध्या स्थितीमध्ये प्रतिदिन 1.7 दलघमी म्हणजेच 17 लाख लिटर पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे. उद्योगाला रोज लागणारे पाणी साधारणतः 0.25 दलघमी तर शहराला नागरिकांसाठी लागणारे पाणी 0.15 दलघमी इतके वापरत येते. त्यामुळे रोज होणारे बाष्पीभवन पाहता 8 ते 9 दिवसांचे पाणी एका दिवसात जात आहे. ऑक्टोबर महिन्यात दरवर्षी हे बाष्पीभवन होते. हे बाष्पीभवन उष्णता आणि वाऱ्याचा वेग त्यावर हे अवलंबून असते. यंदा त्याचे प्रमाण अधिक असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे माजी सहायक अधीक्षक तथा मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे सदस्य अभियंता जयसिंग हिरे यांनी दिली.
सोलर प्रकल्प ठरेल उपयुक्त- जायकवाडी धरणाची साठवण क्षमता ही जवळपास 103 टीएमसी इतकी आहे. पाण्यानं व्यापलेले क्षेत्रफळ अधिक असल्याने बाष्पीभवन अधिक होते. या धरणावर फ्लोरिंग सोलर बसवण्याचा प्रस्ताव शासनानं दिला होता. त्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर 350 स्क्वेअर किलोमीटर असे मोठे हे धरण आहे. त्यावर 210 स्क्वेअर किलोमीटरवर हा प्रकल्प उभारला गेला तर 86 मेगावॉट वीज निर्मिती होईल. त्यामुळे होणाऱ्या बाष्पीभवनात मोठा फरक पडणार आहे. मात्र, स्थानिक व्यवसायिकांनी, निसर्गप्रेमींनी आक्षेप घेतल्यानं पुढील हालचाली थांबल्या आहेत. हा प्रकल्प झाल्यास पक्षी अभयारण्य धोक्यात सापडेल असा तर्क लावण्यात आला. त्याशिवाय मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिकांना अडचण होईल, असे सांगण्यात आले. हा प्रकल्प झाल्यास पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे माजी सहायक अधीक्षक जयसिंग हिरे यांनी दिली.
आवर्तन देणे गरजेचं- जायकवाडी धरणातून पिण्याचे पाणी आणि उद्योग यांच्याबरोबर सिंचनाचे पाणी देण्याची गरज असते. यावर्षी धरणात 92 टक्के जलसाठा झाल्यावर पाणी सोडण्यात आले होते. त्यामुळे तेवढा पाणी साठा असल्यानं दोन-तीन आवर्तन पाण्याची देण्यात आली आहेत. आणखी पाणी सोडण्याची आवश्यकता आहे. कारण शेतीदेखील तितकीच महत्वाची आहे. मागील दहा वर्षांपूर्वी पडलेल्या दुष्काळानंतर काही कामे हाती घेण्यात आली. त्यामध्ये कालवे दुरुस्तीचे काम प्रामुख्याने करण्यात आले होते. कालव्यांमधून पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होते. डाव्या कालव्याची दुरुस्ती झाल्यानं काही प्रमाणात फरक पडला आहे. मात्र, अद्याप उजवा कालवा दुरुस्ती बाकी आहे. त्याचे काम झाल्यास बरेच पाणी वाचणार आहे. यंदाच्या नियोजनात सिंचनावर परिणाम होईल, अशी शक्यता जयसिंग हिरे यांनी व्यक्त केली.
गाळामुळे अडचण- जायकवाडी धरणामध्ये इतक्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाळ तयार झाला आहे. धरणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा सगळा काळ मध्यभागी जमा होत आहे. आजच्या घडीला धरणाचा एकूण क्षमतेच्या जवळपास दहा ते बारा टक्के इतका गाळ साचलेला असल्यानं नऊ ते दहा टीएमसी पाण्याचा फरक पडत आहे. पुढील काळात हा गाळ काढणे गरजेचे असल्यानं त्याबाबत नियोजन करणं आवश्यक झालं आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च आणि यंत्रणा याबाबतचा ताळमेळ बसवून लवकरात लवकर गाळ काढल्यास दहा टक्के पाण्याची साठवण क्षमता वाढणार आहे, असे मत जलसंपदा विभागाचे माजी सहायक अधीक्षक जयसिंग हिरे यांनी व्यक्त केलं.