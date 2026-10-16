भीषण वास्तव: मराठवाड्यात पाणीटंचाईचे भीषण सावट; विहिरींनी तळ गाठल्याने नागरिकांचे अतोनात हाल
दरवर्षी एप्रिल महिन्यात सुरू होणारी टँकरची गरज यंदा ऑक्टोबरमध्येच भासू लागली आहे.
Published : October 16, 2026 at 10:47 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून ऐन हिवाळ्यात नागरिकांवर पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण, वैजापूर, गंगापूर आणि सिल्लोड तालुक्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पैठण तालुक्यात काही ठिकाणी एका ड्रम पाण्यासाठी 150 रुपये मोजावे लागत असून, महिन्याकाठी एक ते दीड हजार रुपये केवळ पाण्यावर खर्च होत असल्याची माहिती नागरिकांनी दिली.
अनेक गावांची टँकरवर भिस्त :
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. पैठण, सिल्लोड, वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यांतील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला पाण्याचे रिकामे ड्रम ठेवलेले दिसतात. टँकर आल्यानंतर हे ड्रम भरून नागरिकांना पाणी घरी न्यावे लागते.
पैठण येथील गृहिणी सुनीता वाघ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका ड्रम पाण्यासाठी 150 रुपये मोजावे लागत आहेत. गावातील विहिरींमध्ये पाणी नसल्याने टंचाई अधिक तीव्र झाली आहे. ज्या विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध आहे, तेथील विहीरमालक स्वतःच्या गरजांसाठी पाणी राखून ठेवत असल्याने इतरांना पाणी देण्यास नकार देत असल्याचे पैठण तालुक्यातील रहिवासी शालुबाई वाघ यांनी सांगितलं.
'नागरिकांना त्यांच्या दारापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील' :
दरवर्षी एप्रिल महिन्यात सुरू होणारी टँकरची गरज यंदा ऑक्टोबरमध्येच भासू लागली आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपाययोजनांचे नियोजन केले जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी दिली. विभागातील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक असून, नागरिकांना त्यांच्या दारापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
12 वर्षांनंतर मराठवाड्यावर पुन्हा दुष्काळाचे सावट; 159 टँकर सुरू :
मराठवाड्यानं 2014-15 मध्ये भीषण दुष्काळाचा सामना केला होता. पाणी आणि चारा टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना गाव सोडण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर चांगल्या पर्जन्यमानामुळे परिस्थिती सुधारली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा विभागावर दुष्काळाचं सावट निर्माण झाले आहे. मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठा कमी झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.
विभागातील 81 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 21 टक्के, तर लघु प्रकल्पांमध्ये केवळ 15 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती आहे. सध्या जायकवाडी धरणात 77 टक्के, मांजरा धरणात 10.30 टक्के, सिद्धेश्वर आणि सीना कोळेगाव प्रकल्पांत शून्य टक्के, दुधना प्रकल्पात 19 टक्के, तर माजलगाव प्रकल्पात 27 टक्के पाणीसाठा आहे. पुढील 8 महिन्यांचे नियोजन याच पाणीसाठ्यातून करावे लागणार असल्याने पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन राज्य सरकारनं केलं आहे.
ऑक्टोबरमध्येच जिल्ह्यात 159 टँकर सुरू :
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनानं आतापासूनच नियोजन सुरू केलं आहे. पुढील चार महिन्यांतील पाण्याच्या गरजेचा आढावा घेण्यात आला असून, सध्या जिल्ह्यात 159 सरकारी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी दिली.
साधारणपणे जानेवारी महिन्यात आवश्यक असणारे टँकर यंदा ऑक्टोबरमध्येच सुरू करावे लागले आहेत. पुढील तीन महिन्यांत टँकरची संख्या 462 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत ही संख्या एक हजारांवर जाण्याची भीती गलांडे यांनी व्यक्त केली. नागरिकांवर पाणी विकत घेण्याची वेळ येऊ नये, तसेच प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पाणी पोहोचवता यावे, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचंही गलांडेंनी सांगितलं.
चारा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा विचार :
जिल्ह्यात जवळपास 8 लाख जनावरं असून, त्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. जून महिन्यात पाऊस झाल्यानंतर पावसानं मोठी विश्रांती घेतल्यानं पिकांचं नुकसान झालं. परिणामी चारा उपलब्धतेवर परिणाम झाला असून, चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन केलं जात आहे.
धरणांच्या काठावरील ओलसर जमिनीमध्ये चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विचारणा केली जात आहे. चारा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून एकरकमी मदत देण्याचा विचार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेत बैठक घेऊन नियोजन करता येईल का, यावर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी दिली.
दुष्काळी परिस्थितीचा सरकारकडून आढावा :
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी ऑनलाइन बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेमार्फत महसूल मंत्र्यांकडे उपाययोजनांच्या नियोजनाबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. तसेच रोजगार हमी विभागाच्या मंत्र्यांना नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून विविध कामांचे नियोजन करून नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती सरकारकडे करण्यात आल्याचं जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.