मुंबईतल्या मराठी मतदाराचा कौल आजही उद्धव ठाकरेंकडेच, भाजपाच्या दुपटीपेक्षा अधिक नगरसेवक ठाकरेंच्या पारड्यात
मुंबईत महापालिका निकालात शिवसेना (उबाठा) मराठीबहुल भागांत आघाडी घेतल्याचं दिसत आहे. ठाकरे बंधूंनी मराठी मतं एकत्र आणत भाजपा-शिंदे युतीला कडवी टक्कर दिली आहे.
Published : January 19, 2026 at 2:35 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांसाठी शुक्रवारी मतमोजणी पार पडली. या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेला मोठं यश मिळालं आहे. भाजपा मुंबई महापालिकेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
भाजपानं कागदावर शिवसेना संपवली असेल, पण ...: “सत्ताधाऱ्यांच्या खेळाला उत्तर देऊन जे काही यश 'शिवशक्ती'नं मिळवलं आहे, त्यानं सत्ताधारी पक्षाला घाम फोडला आहे. भाजपानं कागदावर शिवसेना संपवली असेल, पण जमिनीवरची शिवसेना ते संपवू शकत नाहीत. हे महापालिका निकालांनी दाखवून दिलं आहे.” महापालिका निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी हे भाष्य केलं. महापालिका प्रचाराच्या अखेरच्या टप्यात मराठी माणसाला केलेल्या भावनिक आवाहनाला मतदारांनीही साथ दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पक्षफुटी, नव्या युती आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांनंतरही मराठी मतदारांचा मोठा कौल अजूनही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडं असल्याचं या निकालातून दिसून येतय.
महापालिकेवर सत्ता मिळवली : मुंबई महापालिका 2017 च्या निवडणुकीत हा आकडा 84 जागांपेक्षा कमी असला, तरी पक्षाची घसरण थांबवणारा ठरला. जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ महापालिकेवर सत्ता गाजवणाऱ्या अविभाजित शिवसेनेचा गड यावेळी भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या युतीनं सर केला. या युतीनं एकूण 118 जागा जिंकत महापालिकेवर सत्ता मिळवली.
मराठीबहुल प्रभागांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष : निवडणूक आयोगाकडून दिलेल्या मतांच्या आकडेवारीची सखोल पाहणी केली असता, मराठीबहुल प्रभागांमध्ये चित्र वेगळं दिसतं आहे. एकूण 227 पैकी सुमारे 45 टक्के म्हणजेच 105 मराठीबहुल प्रभागांमध्ये शिवसेना (उबाठा) सर्वात मोठा पक्ष ठरला.
दोन्ही शिवसेना आमनेसामने : मराठीबहुल प्रभागांतील निकालांनी चित्र स्पष्ट केलं आहे. शिवसेना (उबाठा) 50 जागांसह आघाडीवर राहिली, भाजपा 27 जागांवर दुसऱ्या क्रमांकावर, तर शिवसेनेला (शिंदे) 18 जागांवर समाधान मानावं लागलं. शिवसेनेचे दोन्ही पक्ष थेट आमनेसामने असलेल्या 68 प्रभागांमध्ये निकाल अधिक प्रभावी ठरला. या लढतीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 36 जागा जिंकत वर्चस्व सिद्ध केलं, तर शिंदेंची शिवसेना केवळ 15 जागांपर्यंतच मजल मारू शकली. उर्वरित जागा काँग्रेस, एमआयएम, भाजपा, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं गेल्या. अनेक ठिकाणी हा निकाल शिवसेनेच्या विभाजनाचा थेट परिणाम ठरला आहे.
70 टक्के मराठी मते ठाकरे बंधूंच्या युतीकडं वळली : दादर, माहीम, वरळी, विक्रोळी, शिवडीसारख्या पारंपरिक मराठी पट्ट्यांमध्ये ठाकरे बंधूंनी मराठी मते मोठ्या प्रमाणावर एकवटली. राजकीय निरीक्षकांच्यामते सुमारे 70 टक्के मराठी मतं ठाकरे बंधूंच्या युतीकडं वळली. मात्र राज ठाकरे यांच्यामुळं मुस्लिम मतं ठाकरेंकडे न येता इतर पक्षांकडं वळल्याचा काही जणांकडून कयास लावला जात आहे. परिणामी गोवंडी, भायखळा, कुर्ला, मानखुर्द, मुंबादेवीसारख्या मुस्लिमबहुल भागात मतांचं विभाजन झालं. याचा फायदा एमआयएमसारख्या पक्षाला होऊन त्यांनी मुंबईत अपेक्षेपेक्षा जास्त 8 जागा जिंकल्या. काँग्रेस स्वतंत्र लढल्यामुळं मतांचं विभाजन होऊन फटका उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला या भागात बसल्याचंही स्पष्ट झालं.
भाजपाने शिवसेना फोडली : याबाबत बोलताना शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं, “भाजपानं शिवसेना फोडली. मराठी माणसाच्या एकजुटीला सुरुंग लावला. जर शिवसेना फोडली नसती तर आज शिवसेना हा एकटा पक्ष 120-125 जागांपर्यंत गेला असता. पण मराठी माणूस हा ठाकरेंच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.” भाजपाच्या 27 जागा प्रामुख्याने बोरिवली, कांदिवली, मुलुंड तसंच अंधेरी–विलेपार्लेच्या काही उच्चवर्गीय भागात केंद्रित राहिल्या. या भागातील मराठी मतदारांचा कल ‘भूमिपुत्र’ भावनेपेक्षा भाजपाच्या राजकीय ओळखीशी अधिक जोडलेला असल्याचं पुन्हा अधोरेखित झालं.
उद्धव ठाकरे यांच्याकडं मराठी मतदारांचा मोठा कौल : या निकालांनी एक संदेश स्पष्ट दिला आहे. मुंबईतील मराठी राजकारणाचा केंद्रबिंदू आजही उद्धव ठाकरे यांच्या भोवतीच फिरतो. मात्र हा प्रभाव पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. शिवसेनेला (उबाठा) मराठी मतांचा फायदा झाला असला तरी ही मतं मनसेकडं वळलेली दिसत नाहीत. याबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणतात,“हे निकाल अपेक्षितच होते. ठाकरे बंधूंनी मराठी मतं प्रभावीपणे एकत्र आणली. मात्र राज ठाकरे यांच्यामुळं मुस्लिम मतांचं हस्तांतरण या युतीकडं झालं नाही. निकाल स्पष्ट सांगतात की, मराठी मतदारांचा मोठा कौल उद्धव ठाकरे यांच्याकडं राहिला, पण शिवसेना (उबाठा )कडून मनसेकडं मतदार वळला नाही.” शिवसेना (उबाठा) पारंपरिक मतदार त्यांच्यासोबत असला तरीही बदलत्या राजकारणाकडेही त्याचा कल झुकलेला दिसतो आहे. ही पकड टिकवणं आणि त्याचा विस्तार करणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील खरे आव्हान ठरणार आहे.
मुंबईतील मराठी बहुल 105 जागावरील निकालांची गेल्या आणि आताच्या निवडणुकीतील आकडेवारीवर नजर टाकूया.
पक्ष – 2017 चे निकाल
- भाजपा : 23
- अविभाजित शिवसेना : 76
- काँग्रेस : 2
- अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस : 2
- मनसे : 2
एकूण : 105
पक्ष - 2026 चे निकाल
- भाजपा : 27
- शिवसेना (उबाठा) : 50
- शिवसेना (शिंदे): 18
- काँग्रेस : 3
- मनसे : 5
- एमआयएम : 1
- समाजवादी पक्ष : 1
एकूण : 105
