रिक्षासह टॅक्सी चालकांच्या मराठीची तपासणी सुरू; पहिल्याच दिवशी 1268 नोटीस जारी!
मराठी भाषा संवाद कौशल्य तपासत आज परिवहन विभागानं 1, 268 रिक्षा आणि ऑटो चालकांना नोटीस पाठविली आहे. यावार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : August 20, 2026 at 10:12 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात प्रवाशांशी थेट संपर्क असलेल्या रिक्षा टॅक्सी वाहनचालकांना व्यवहारिक मराठीचं ज्ञान असणं अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्ष तपासणीच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. राज्यभर सुरू झालेल्या तपासणी मोहिमेत आतापर्यंत 1268 चालकांना व्यवहारिक मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्यानं नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
संबंधित चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत नियमाचं पालन न केल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिली.
मुंबई महानगर क्षेत्रात आज झालेल्या तपासणीत 3,995 वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 604 चालकांना व्यवहारिक मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचे आढळले. या सर्व चालकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्राबाहेरील राज्यातील इतर भागांत आतापर्यंत 4222 चालकांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 664 चालकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे राज्यभरातील तपासणीत एकूण 8,217 चालकांची तपासणी आणि 1,268 नोटीस बजावल्या आहेत.
या कारवाईमागे चालकांना केवळ मराठी बोलण्यास भाग पाडणे हा उद्देश नसून, प्रवासी आणि चालक यांच्यातील दैनंदिन संवाद अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी व्यवहारिक पातळीवर आवश्यक मराठीचे ज्ञान असावे, अशी परिवहन विभागाची भूमिका आहे. त्यामुळे चालकांना सुधारणा करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याऐवजी प्रथम नोटीस आणि त्यानंतर एक महिन्याची संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
महाराष्ट्रात व्यवसाय करून प्रवाशांशी थेट संवाद साधणाऱ्या वाहनचालकांना व्यवहारिक मराठी येणे ही केवळ नियमांची बाब नाही, तर प्रवाशांच्या सोयी-सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जात आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीनंतरही नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल-परिवहन मंत्री, प्रताप सरनाईक
एप्रिलपासून सुरू असलेल्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी :रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असावे, ही भूमिका परिवहन विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केली होती. एप्रिलमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रशिक्षण आणि वेळ देण्यावर भर देण्यात आला. त्यानंतर प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दैनंदिन वापरातील मराठीवर आधारित प्रशिक्षणाची मोहीम राबविण्यात आली. परिवहन विभागासह मराठी भाषा विभाग आणि संबंधित साहित्यिक संस्थांच्या सहकार्यानं चालकांना व्यवहारिक मराठी शिकविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया निश्चित - मे महिन्यातही सरकारनं या मोहिमेबाबत स्पष्ट केलं होतं की चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला जाईल. मात्र, भाषेचे मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक राहणार आहे. पुढे जुलैमध्ये परिवहन विभागानं महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये आवश्यक सुधारणा करून व्यावसायिक प्रवासी वाहनचालकांसाठी व्यवहारिक मराठीची अट अधिक स्पष्ट केली. 16 ऑगस्टपासून या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती.
16 ऑगस्टनंतर तपासणीला वेग : जुलैमध्ये परिवहनमंत्र्यांनी चालकांना 16 ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची संधी असल्याचे स्पष्ट केले होते. चालकांनी घरी मराठी बोलावी, अशी अपेक्षा नसून प्रवाशांशी आवश्यक संवाद साधता यावा एवढे व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितलं होतं. आता 16 ऑगस्टनंतर प्रत्यक्ष तपासणी सुरू झाल्यानंतर नियमाचे पालन न करणाऱ्या चालकांची संख्या समोर येऊ लागली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात केवळ नियम जाहीर करण्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
30 सप्टेंबरपर्यंत राज्यभर मोहीम : परिवहन विभागाची तपासणी मोहीम 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या काळात रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या व्यवहारिक मराठीच्या ज्ञानाची तपासणी केली जाणार आहे. मराठीचे ज्ञान अपुरे असल्याचे आढळल्यास संबंधित चालकाला नोटीस देऊन एक महिन्यात सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र, ही संधी अंतिम असेल. निर्धारित कालावधीनंतरही व्यवहारिक मराठीचे आवश्यक ज्ञान आत्मसात न करणाऱ्या चालकांवर बॅज तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाची ही मोहीम आता केवळ भाषेच्या आग्रहापुरती मर्यादित न राहता नियम, प्रशिक्षण, तपासणी आणि त्यानंतरची कारवाई अशा चार टप्प्यांत पुढे जात असल्याचे चित्र आहे.