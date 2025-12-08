ETV Bharat / state

'मराठी शाळा वाचवा': बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या शाळा वाचवण्यासाठी 'हे' केंद्र सरसावलं पुढं

मुंबईतील मराठी शाळांची स्थिती दयनीय असून अनेक शाळा मोडकळीस आल्या. काही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्यानं 'मराठी शाळा वाचवा' असा टाहो मराठी माणूस फोडत आहे.

Marathi Schools In Mumbai
आंदोलन करताना मराठी अभ्यास केंद्राचे पदाधिकारी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईतील अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याच्या, पाडण्याच्या किंवा अन्य माध्यमात रूपांतरित होण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्रानं मोठा आवाज उठवला आहे. ही फक्त शाळांची बंदी नाही, तर मराठी भाषा, संस्कृती आणि शिक्षण प्रणालीविरुद्ध चाललेली योजनाबद्ध कारवाई आहे, असं मराठी अभ्यास केंद्रानं नमूद केलं आहे. हेच सर्व मुद्दे घेऊन या आठवड्यात मुंबईतील विविध पालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अभ्यास केंद्राकडून सलग सभा घेतल्या जाणार आहेत, अशी माहिती दीपक पवार यांनी दिली आहे. मात्र या सबा कधी होणार आहेत, याबाबत त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

महत्वाचा मुद्दा नक्की काय? : मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत काही शाळा 'धोकादायक' असल्याचा उल्लेख करत पाडण्याचं ठरवलं गेलं होतं. अशा उदाहरणांपैकी एक म्हणजे न्यू माहीम शाळा. पालिकेनं ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु पालक, स्थानिक आणि अभ्यास केंद्राच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही शाळा संरचनात्मकदृष्ट्या सुस्थितीत आहे, असा दावा केला आहे. मराठी माध्यमातील शाळांना सीबीएसई-आयसीएसईमध्ये रूपांतरित करून मराठी माध्यम बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप केला जात आहे. यामुळे मुलांना मराठी माध्यमाचं शिक्षण मिळणं कमी होतंय, असा केंद्राचा आरोप आहे.

अभ्यास केंद्राची भूमिका आणि मागण्या : याबाबत मराठी अभ्यास केंद्र आणि शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समिती यांनी पुढाकार घेतला आहे. पालिकेकडून पाडण्यात आलेल्या शाळांच्या निर्णयांचं पुनरावलोकन करावं अशी मागणी करण्यात आली आहे. मराठी शाळा बंद करून त्या जागांवर टॉवर्स किंवा इतर बांधकाम करण्याच्या संभाव्य कारस्थानाचा तपास करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जर शाळा पाडायच्याच असतील, तर त्याऐवजी मराठी माध्यमात शिक्षण देणाऱ्या शाळा उभ्या केल्या जाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली मंडळानं मांडली आहे.

आंदोलन आणि समाजाचा प्रतिसाद : मागील काही महिन्यात अभ्यास केंद्रानं काही प्रमुख आंदोलन- सभा आयोजित केल्या आहेत. यात धारावीतील पालिका शाळेच्या पाडकामाविरोधात स्थानिक पालक, रहिवासी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यास केंद्राच्या लोकांनी विरोध दर्शवला. न्यू माहीम शाळेच्या पाडकामाविरोधात, पालकांसह केंद्रानं आंदोलन आणि सभा करत 'शाळा वाचवा' असा नारा देऊन आवाज उठवला. 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी, मराठी भाषा केंद्रानं राज्यभरातील मराठी शाळांच्या बंदीच्या ‘श्वेतपत्रिका’ जाहीर करावी आणि विषयाची तातडीनं दखल घ्यावी, अशी मागणी केली. संघटनेचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी म्हटलं आहे की, "मराठी शाळा, मुलांची भाषा, आणि मराठी संस्कृती या सगळ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर आम्ही विरोध केला नाही, तर पुढच्या काही वर्षांत मराठी माध्यमातल्या शाळा इतर माध्यमात रूपांतरित होतील किंवा बंद होतील."

मराठी भाषा केंद्रानुसार आवाज उठवणे का महत्त्वाचे आहे? : शहरात मराठी भाषेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या वर्गासाठी मराठी माध्यमातील शाळांचं अस्तित्व टिकवणं भाषा-संस्कृतीसाठी, सामाजिक समतेसाठी आणि स्थानिक ओळखीसाठी महत्त्वाचे आहे. फक्त आर्थिक वा व्यावसायिक हितासाठी शाळा पाडल्या गेल्या, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक नुकसान होईल, हे मराठी भाषा केंद्र सतत सांगत आहे. पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाज सर्वांच्या सहकार्य व जागरूकतेनेच 'मराठी शाळा वाचवा' चळवळ यशस्वी होईल, असा केंद्राचा विश्वास आहे.

मराठी अभ्यास केंद्र यांच्या कडून झालेली आंदोलनं :

1) न्यू माहीम स्कूल पाडण्याविरोधात सभा : या शाळेच्या पाडकामाविरोधात 9 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता “शाळा वाचवा” असं आंदोलन झालं. या संदर्भात, मराठी अभ्यास केंद्रानं महापालिका आयुक्तांनी दोन दिवसात संवादासाठी वेळ द्यावा व पाडकामाचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करावा, मागणी केली आहे.

2) कामराज मेमोरियल शाळा (धारावी) समोर आंदोलन : मुंबईत मराठी शाळांच्या पाडकामाविरोधात 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी धारावी भागातील कामराज मेमोरियल शाळं पुढं येऊन आंदोलन करण्यात आलं. पालक, स्थानिक व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सहभाग घेतला. या आंदोलनात केंद्रानं शाळा पाडण्याच्या कारवायांची तपासणी व सार्वजनिक अहवाल मागितले आहेत.

3) मराठी शाळा भूखंडांविरुद्ध भूमाफिया दाव्यांचा मुद्दा : नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवण्याचं आवाहन करत केंद्राकडून असा आरोप करण्यात आला आहे की काही भूखंड ज्यांवर मराठी शाळा आहेत हे “भूमाफिया” किंवा व्यावसायिक विकासकांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. म्हणून शाळा पाडून त्या जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा प्रयत्न होतोय. केंद्राने नागरिकांना आणि पालकांना जागरूक होण्याचे आवाहन केले आहे.

4) पुन्हा शाळा सुरू करण्याची मागणी : पुनर्बांधणी आणि त्याबाबत अहवाल सार्वजनिक करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. जर शाळा पाडायच्या असतील, तर लगेच पुनर्बांधणी केली जावी, तसेच सर्व “स्ट्रक्चरल ऑडिट” अहवाल सार्वजनिक करावे, ज्यामुळे नागरिकांना याबाबत पारदर्शक माहिती मिळेल.

हेही वाचा :

  1. महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाचे 25 हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार?
  2. गिरण्यांप्रमाणे मराठी शाळा उद्ध्वस्त करू देणार नाही; मराठी जनतेचा एल्गार
  3. मराठीत नाही, हिंदीत बोला! डी मार्टमध्ये महिलेची दादागिरी; मनसे कार्यकर्त्यांनी माफी मागितल्यानंतरच सोडलं

TAGGED:

MARATHI STUDY CENTERS
PROTEST FOR SAVING MARATHI SCHOOLS
मराठी शाळा वाचवा
मराठी अभ्यास केंद्र
MARATHI SCHOOLS IN MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.