गिरण्यांप्रमाणे मराठी शाळा उद्ध्वस्त करू देणार नाही; मराठी जनतेचा एल्गार
मराठी शाळेवर पुन्हा एकदा बुलडोझर चालवण्याचे कारस्थान पालिकेकडून सुरू झाले आहे. मुंबईतील न्यू माहीम स्कूल वाचवण्यासाठी मराठी नागरिकांनी सभा सभा घेत संताप व्यक्त केला.
Published : November 9, 2025 at 8:30 PM IST
मुंबई : गायपठ्ट्यातील बुलडोझर आता मराठी शाळांवर आला आहे, या कार्यसंस्कृतीचा शिरकाव महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये होतोय कि काय अशी शंका येण्याइतपत मुंबईतील मराठी शाळा बंद पडण्याचा सपाटा लागला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून मुंबईत “इमारत जुनी झाली” या कारणावरून मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत. याविरोधात मुंबईतील माहीम येथील न्यू माहीम स्कूल वाचवण्यासाठी आज मराठी नागरिकांनी सभा घेत संताप व्यक्त केला. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने घेतलेल्या या बैठकीत शेकडो नागरिक, पालक, माजी विद्यार्थी आणि मराठी प्रेमी सहभागी झाले होते. गिरण्यांप्रमाणे मराठी शाळा उद्ध्वस्त करण्याचं कारस्थान उधळून लावू या! असा नारा देत उपस्थितांनी परिसर दणाणून सोडला.
शाळा पाडून टॉवर उभारण्याचा डाव : न्यू माहीम शाळा काही महिन्यांपूर्वीच दुरुस्त करण्यात आली असून, महापालिकेच्या अहवालानुसार ती वापरण्यास योग्य आहे, असं भाषातज्ज्ञ डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितलं. तरीदेखील, नफ्याच्या हव्यासापोटी शाळा पाडून तिथे उंच टॉवर उभारण्याचा डाव रचला जातोय, असा आरोप नागरिकांनी केला. मुंबईतील गिरण्या जशा नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी आणि भांडवलदारांच्या संगनमताने गिळंकृत झाल्या, तशीच वेळ आता मराठी शाळांवर आली आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.
पुढच्या पिढ्यांना मराठी ओळखच उरणार नाही : या सभेत अभिनेत्री चिन्मयी सुमित म्हणाल्या की, "मराठी शाळा म्हणजे केवळ शिक्षणाचं ठिकाण नाही, ती आपल्या संस्कृतीचं, आपल्या मुळांचं घर आहे. जर या शाळाच नाहीशा झाल्या, तर पुढच्या पिढ्यांना मराठी ओळखच उरणार नाही. याआधी आमचं काम मोरी रोडवरच्या शाळेत चालायचं ती शाळा धोकादायक आहे असं सांगून साडेतीन वर्षांपूर्वी जमीनदोस्त करण्यात आली आणि पाच वर्षांपूर्वी या मुंबई पब्लिक स्कूलची डागडुजी झाली होती. पण पाच वर्षांनंतर प्रशासनाला ही शाळा धोकादायक असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि या शाळेची पुन्हा डागडुजी केली पाहिजे असं सांगितलं गेलं."
मोरी रोडवरील शाळा जमीनदोस्त : बारा ते तेरा दिवसात पुन्हा त्यांचा रिपोर्ट आला कि ही इमारत अतिधोकादायक आहे आणि ती जमीनदोस्तच केली पाहिजे. आधी जी मोरी रोडवरील शाळा जमीनदोस्त केली गेली होती, त्या शाळेतील मुलांचं या शाळेत समायोजन करण्यात आलं. पण आता ही शाळा पाडली जाणार म्हणू या शाळेतील मुलांचं इथून दूर सायन इथल्या शाळेत समायोजन करण्यात आलं. पण गेली साडेतीन वर्ष मोरी रोड येथील पडलेल्या शाळेची एकही वीट रचली गेली नाही. कारण विचारलं असता निधीची कमतरता असं उत्तर दिलं गेल्याचं चिन्मयी सुमित यांनी सांगितलं. त्यामुळं आता आधी मोरी रोड येथे शाळा बांधून विद्यार्थ्यांना तिकडं शिकवणं सुरु करावं आणि मग ही शाळा दुरुस्त करावी अशी आमची मागणी आहे असं चिन्मयी सुमित यांनी नमूद केलं. यावेळी अभिनेता समीर खांडेकर आणि त्याची पत्नी उपस्थित होत्या.
समीर खांडेकर काय म्हणाले? : यावर समीर खांडेकरने म्हणाले, "मुळात असलं आंदोलन मराठी माणसाला महाराष्ट्रातच करावं लागणं हे अतिशय दुर्दैवी आहे. माझी मुलगी बालमोहन शाळेत मराठी माध्यमात शिकते. मी मराठी आहे तर नैसर्गिकपणे माझी मुलगी मराठी माध्यमातच शिकणार" असं त्यांनी सहजपणे सांगितलं. त्याची पत्नी वैभवी म्हणाल्या, "आम्ही दोघेही मराठी माध्यमात शिकलो असूनही आम्हाला इंग्रजी बोलण्याबाबत, काम करण्याबाबत कधीच अडचण आली नाही. उलट माझ्या मुलीला वयाच्या चार ते पाचव्या वर्षीच "जॉनी जॉनी येस पापा" सारख्या इंग्रजी कवितांसोबत "कणा" ही मराठी कविता येते, याचा मला सार्थ अभिमान आहे." शाळेचे माजी विद्यार्थी असलेले अशोक पोकळे यांनी याच शाळेत एकेकाळी वर्गाचा पट ५० ते ५२ होता अशी आठवण सांगितली. तर पोलीस प्रशासनातून सेवानिवृत्त झालेले संजय शिर्के यांनी या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी अनेक मोठ्या पदावर आपला ठसा उमटवल्याचं सांगितलं. तर माजी शिक्षक शरद दळवी यांनी ही शाळांना लागलेली गळती नसून राज्यकर्त्यांना सुटलेली गिळती करण्याची हाव आहे असं म्हटलं.
सभेत करण्यात आलेल्या मागण्या :
१) महापालिका आयुक्तांनी दोन दिवसात अधिकृत भूमिका जाहीर करावी.
२) मुंबईतील सर्व मराठी शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल सार्वजनिक करावेत.
३) ज्या शाळांना “धोकादायक” घोषित केलं गेलं, त्यांची जबाबदारी दुरुस्ती करणाऱ्यांवर टाकावी आणि हलगर्जीपणा झाल्यास गुन्हे दाखल करावेत.
४) मराठी शाळांचे “आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये” रूपांतर थांबवावे.
५) पुनर्बांधणी करताना व्यावसायिक गाळे टाळावेत आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी.
६) शिक्षणासाठी केलेल्या खर्चात मराठी शाळांना मिळालेला वाटा सार्वजनिक करावा.
