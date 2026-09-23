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गणेशोत्सव 2026 : आफ्रिकेतील ढोल, अन् खास महाराष्ट्रातील पुरोहित, कंपालात गणेशोत्सवाचा जल्लोष

कामानिमित्त देश विदेशात गेलेला मराठी भाविक गणेशोत्सव साजरा करतो. पूर्व आफ्रिकेतील कंपाला इथं गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. यासाठी खास संभाजाीनगर इथून पुरोहितांना नेण्यात आलं.

Ganesh Festival In Kampala
कंपालात गणेशोत्सवाचा आगळावेगळा जल्लोष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 8:30 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : सर्वांजिक गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातून सुरू झाला असला तरी त्याची व्याप्ती जगभर पसरली आहे. कामानिमित्त देश विदेशात गेलेला प्रत्येक मराठी भाविक गणेशोत्सव साजरा करतो. अगदी विदेशातही अनेक ठिकाणी मोठ्या भक्तिमय वातावरणात परंपरा कायम ठेवत उत्साहात गणेशोत्सवाचा सोहळा साजरा केला जातो. "मागील तीस वर्षांपासून पूर्व आफ्रिकेतील कंपाला इथं महाराष्ट्र मंडळ यांच्या वतीनं बाप्पाची स्थापना केली जात आहे. विशेष म्हणजे दहा दिवस विधिवत पूजन करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वेदमूर्ती अनंत पांडव गुरुजी यांना खास पुरोहितपद दिलं जाते. महाराष्ट्रात होते तसाच अनोखा गणेशोत्सव दरवर्षी साजरा केला जातो. त्यामध्ये विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाची रेलचेल देखील असते," अशी माहिती महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य हनुमंत काटकर यांनी दिली.

Ganesh Festival In Kampala
कंपालात गणेशोत्सवाचा आगळावेगळा जल्लोष (ETV Bharat)

पूर्व आफ्रिकेत गणेश उत्सव : "मराठी माणूस जगातील प्रत्येक देशात पहायला मिळतो. जिथं त्यांचं वास्तव्य असते, त्याठिकाणी प्रत्येक सण अगदी आपल्या घरी असल्या सारखा साजरा केला जातो. अशीच काहीशी परंपरा पूर्व आफ्रिकेत कंपाला इथं पाहायला मिळते. त्याठिकाणी मराठी कुटुंब मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास असल्यानं, सर्वांनी मिळून महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली. त्यामाध्यमातून अनेक सण सोहळे मोठ्या उत्साहात साजरे केले जात आहेत. त्यातील प्रमुख आणि अतिशय जिव्हाळ्याचा उत्सव म्हणजे गणेशोत्सव मानला जातो. या महोत्सवात मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक एकत्रित येतात. त्यानिमित्तानं आपल्या संस्कृतीशी जोडलेलं राहण्याची एक संधी मिळते. त्यामुळे दहा दिवस मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोष साजरा करत गणपती बाप्पाची स्थापना गेल्या तीस वर्षांपासून करण्यात येत आहे. विधिवत आरती पूजन करून भक्तिमय वातावरण निर्माण होते," अशी माहिती महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य हनुमंत काटकर यांनी दिली. बाप्पाच्या आगमनाला खास आफ्रिकेतील संगीत आणि नृत्य सादरीकरण होते. शिवाय महाराष्ट्रातील ढोल वाजवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करण्यात येतो, असं देखील यावेळी त्यांनी सांगितलं.

गणेशोत्सव 2026 : आफ्रिकेतील ढोल, अन् खास महाराष्ट्रातील पुरोहित, कंपालात गणेशोत्सवाचा जल्लोष (ETV Bharat)

धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाची रेलचेल :" विचारांची रेलचेल असावी, प्रत्येकाच्या भेटीगाठी व्हाव्यात याकरिता भारतीय सण सर्वपरिचित आहेत. हाच धागा पकडून महाराष्ट्रातील सर्वात पारंपरिक उत्सव मानला जाणारा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची पद्धत प्रचलित करण्यात आली. सहा दिवस विधिवत पूजन करून महाप्रसाद देण्यात येतो. या कार्यक्रमाला रोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यामध्ये भारतीय आणि महाराष्ट्रातील भाविक असतात. शिवाय तेथील स्थानिक नागरिक देखील सोहळा कसा असतो, ते पाहण्यासाठीय आवर्जुन येतात. लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत प्रत्येकासाठी खास सामाजिक उपक्रम आयोजित केले जातात. भारतीय सनातन संस्कृती पुढं नेण्यासाठी आणि नवीन पिढीला आपले संस्कार - सण कळावे, त्यांचं महत्त्व कायम रहावं, यासाठी विदेशातही गणेशोत्सव साजरा करत आहोत," अशी माहिती महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य हनुमंत काटकर यांनी दिली.

Ganesh Festival In Kampala
कंपालात गणेशोत्सवाचा जल्लोष (ETV Bharat)

महाराष्ट्रातून खास पुरोहितांना आमंत्रण : पूर्व आफ्रिकेत साजरा केल्या जाणाऱ्या या दहा दिवसाच्या सोहळ्यात अनेक संस्कृतिक कार्यक्रम साजरे केले जातात. त्यातही महाराष्ट्रातून विविध कलांचं सादरीकरण करण्यासाठी कलावंतांना आमंत्रित केलं जाते. महाराष्ट्रातील लावणीसह इतर कलावंताचं सादरीकरण केलं जाते. आपली संस्कृती टिकवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर दहा दिवस बाप्पाचं विधिवत पूजन करता, यावं यासाठी छत्रपती संभाजीनगर शहरातून वेदमूर्ती अनंत पांडव गुरुजी यांना मागील तीन वर्षांपासून विशेष निमंत्रण देऊन बोलावलं जाते. "गणेशोत्सव काळात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळते. अनेक भारतीय नागरिक या सोहळ्यात सहभाग घेत असल्यानं विदेशात सोहळा साजरा होतो, असं वाटत नाही. आनंदाचा आणि उत्साहात सण साजरा केला जात आहे," असा अनुभव वेदमूर्ती अनंत पांडव गुरुजी यांनी सांगितला.

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TAGGED:

PEOPLES CELEBRATING GANESH FESTIVAL
AFRICAN DRUMMER MAHARASHTRA PUROHIT
गणेशोत्सव 2026
कंपालात गणेशोत्सवाचा जल्लोष
GANESH FESTIVAL IN KAMPALA

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