इंग्रजीच्या प्रतिष्ठेसाठी किंवा परप्रांतीयांच्या सोयीसाठी हिंदी-इंग्रजीचा वापर करण्याचा सामूहिक मूर्खपणा मराठी माणसानं करू नये - प्रा. दीपक पवार

दैनंदिन व्यवहारात मराठी भाषेच्या वापरावरही प्रा. दीपक पवार यांनी परखड भाष्य केलं.

प्रा. दीपक पवार यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या अनेक मुद्दे चर्चेत आहेत. त्यामध्ये मराठी माणूस, मराठी शाळा, मराठी माणसाचा रोजगार आणि मुंबईमधील मराठी माणसाचं स्थान असे आहेत. या मुद्द्यांवर मराठी अभ्यास केंद्राकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या स्वरूपात आंदोलनं केली जात आहेत. सरकारनं मराठीविरोधी भूमिका घेऊ नये, असा इशाराही सातत्यानं दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधताना मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष प्रा. दीपक पवार यांनी आपली सडेतोड भूमिका मांडली आहे.

महाराष्ट्र धर्म उभा करण्याची वेळ : "राज्याची स्थापना होऊन 65 वर्षे झाली आहेत. 107 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर हे महाराष्ट्र राज्य उभं राहिलं, तरीही मराठी शाळांपासून ते मराठी माणसांच्या रोजगारापर्यंत आणि महाराष्ट्राचं अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी आजही अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागतो. याचा अर्थ मराठी कारण आणि महाराष्ट्र धर्माबाबतची आपली जाणीव तितकी विकसित झालेली नाही किंवा ती विकसित होत असताना दुबळी झाली आहे. त्यामुळं केवळ प्रतीकात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक नसलेला, तर खऱ्या अर्थानं पुनर्जीवित असा महाराष्ट्र धर्म उभा करण्याची वेळ आली आहे. सध्याची आंदोलनं याचा पुरावा आहेत," असं प्रा. दीपक पवार यांनी म्हटलं.

मराठी शाळा आणि मराठी माणूस टिकेल का? : मराठी शाळांच्या बाबतीत बोलताना प्रा. दीपक पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "मराठी पालकांची चूक निर्विवाद आहे. शून्य पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना मोर्चे काढावे लागतात. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. ज्या लोकांकडे पाशवी बहुमत आहे, त्यांनाही काही करावंसं वाटत नाही, हा एक भाग आहे. दुसरीकडे, ज्या शिक्षकांना लाख-दीड लाख रुपये पगार मिळतो, तेही धाडसानं व्यवस्थेविरुद्ध बोलत नाहीत. अशा परिस्थितीत मराठी शाळा आणि मराठी माणूस टिकेल का, याचा विचार आपण केला पाहिजे," अशी टीका प्रा. दीपक पवार यांनी केली.

ही अत्यंत दुर्दैवी बाब : त्याचबरोबर, "परप्रांतीय येऊन मराठी शाळांमध्ये शिकले म्हणून मराठी शाळा टिकणार नाहीत. मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी मुलं शिकणं, हा मराठी बालकांचा दखलपात्र 'गुन्हा' मानला जातो, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. जोपर्यंत मराठी माणूस या मानसिकतेतून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत मराठी शाळांचं आणि पर्यायानं मराठी भाषेचं काहीही भलं होणार नाही. आणि तोपर्यंत अशी आंदोलनं यशस्वीही होणार नाहीत," अशी खंत देखील प्रा. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली.

अतिरिक्त भाषा शिकण्याची संधी : दैनंदिन व्यवहारात मराठी भाषेच्या वापरावरही प्रा. दीपक पवार यांनी परखड भाष्य केलं. "आपण मराठीत बोललो तर परप्रांतीय रिक्षावाला, टॅक्सीवाला, एटीएम सेंटरमधील कर्मचारी, कॉल सेंटरमधील व्यक्ती यांना गैरसोय होईल, असं मानून आपण त्यांच्याशी हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलतो. पण ती त्यांची गैरसोय असणं अपेक्षित आहे. कारण पोट भरण्यासाठी जर ते महाराष्ट्रात आले असतील, तर मराठी शिकणं ही गैरसोय नसून त्यांनी अतिरिक्त भाषा शिकण्याची संधी मानली पाहिजे," असं मत प्रा. दीपक पवार यांनी व्यक्त केलं.

ही लबाडी आता थांबली पाहिजे : दरम्यान, "अनेक परप्रांतीय आम्हाला मराठी कळतं, पण बोलता येत नाही, असं सांगतात. ही लबाडी आता थांबली पाहिजे," असं प्रा. दीपक पवार यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "मराठी बोलता येत नसेल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. तुम्हाला मराठी समजली पाहिजे आणि बोलताही आली पाहिजे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय, "मराठी लोकांनी आपल्या व्यवहारात निर्विवादपणे मराठीचा वापर केला पाहिजे आणि अकारण इंग्रजीच्या प्रतिष्ठेसाठी किंवा परप्रांतीयांच्या सोयीसाठी त्यांच्याशी बोलताना हिंदी, इंग्रजीचा वापर करण्याचा सामूहिक मूर्खपणा करू नये," असा इशाराही प्रा. दीपक पवार यांनी दिला.

तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर काय मत? : तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरही प्रा. दीपक पवार यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "मे महिन्यापासून आम्ही तिसरी भाषा हिंदी याविरोधात आंदोलनं केली आणि त्यामुळं जूनच्या अखेरीस सरकारला शासन निर्णय रद्द करावा लागला. त्यावेळीच मी सांगितलं होतं की, सरकार दोन पावलं मागं घेतं, कारण सरकारला चार पावलं पुढं जायचं असतं. यानंतर नरेंद्र जाधव समिती आली. या समितीची कालमर्यादा 5 डिसेंबरला संपणार होती. नंतर ती 4 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली. 5 जानेवारीपर्यंत अहवाल येईल, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र 12 जानेवारी उलटूनही अहवाल आलेला नाही. याचा अर्थ मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका संपेपर्यंत हा अहवाल जाणीवपूर्वक आणायचा नाही," असा आरोप प्रा. दीपक पवार यांनी केला. तसंच, "निवडणुका संपल्यानंतर तिसऱ्या भाषेची सक्ती किंवा मराठीविरोधी भूमिका घेणं सरकारला नरेंद्र जाधव यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शक्य होईल," असा इशाराही त्यांनी दिला.

अंतिम लढाई अजून बाकी : याचबरोबर, "या मुद्द्यावर मराठी समाजानं हे लक्षात ठेवायला हवं की, आपण सध्या फक्त एका टप्प्यावर थांबलो आहोत. अंतिम लढाई अजून बाकी आहे," असं प्रा. दीपक पवार यांनी स्पष्ट केलं. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांबाबत 'मराठी नामा' संदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना प्रा. दीपक पवार म्हणाले की, "सर्व राजकीय पक्षांनी अनिवार्यपणे मराठी उमेदवार दिले पाहिजेत. तसंच सर्व मुंबईकरांनी मतदान करताना कोणत्याही पक्षाचा चांगला मराठी उमेदवार असेल, तर त्यालाच मतदान केलं पाहिजे. मात्र तो उमेदवार मराठी असला तरी तो हिंदुत्वाच्या नादी लागलेला नाही किंवा अशा भूमिकांच्या वळचणीला गेलेला नाही, याची खात्री करणं आवश्यक आहे," असं त्यांनी सांगितलं.


'मराठी नामा' राजकीय पक्षांनी स्वीकारावा : "आम्ही जो 'मराठी नामा' मांडलेला आहे, तो राजकीय पक्षांनी स्वीकारावा, असं आमचं म्हणणं आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांनी 'मराठी नामा' हा शब्द औपचारिक आणि अनौपचारिक पद्धतीनं वापरलेला आहे," असंही प्रा. दीपक पवार यांनी नमूद केलं. पुढं ते म्हणाले, "राज ठाकरे यांनी मराठी चळवळीचा उल्लेख केला, ही सकारात्मक बाब आहे. नागरी समाजातून उभ्या राहणाऱ्या चळवळींची दखल घेणं महत्त्वाचं आहे. मात्र केवळ व्यक्तींची दखल घेणं वेगळी गोष्ट आहे, तर मुद्द्यांची, विचारांची आणि भूमिकांची दखल घेऊन त्या प्रत्यक्षात अमलात आणणं ही खरी कसोटी आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. तसंच शेवटी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "जे मराठी नामा स्वीकारतील आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन देतील, त्यांच्या पाठीशी मराठी जनतेने उभं राहिलं पाहिजे," असं आवाहन प्रा. दीपक पवार यांनी केलं.

