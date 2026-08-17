'तीन महिन्यात जर मराठी बोलता आली नाही तर रिक्षाचालकांचा कायमस्वरूपी परवाना रद्द '- मंत्री प्रताप सरनाईक
प्रत्येक रिक्षा टॅक्सी चालकाला व्यवहारी मराठी यायला हवं यासाठी विशेष अभियान शासनातर्फे घेण्यात आलं. या अभियानाच्या सांगता प्रसंगी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.
Published : August 17, 2026 at 10:33 PM IST
मुंबई - मराठी भाषा येणं ही टॅक्सी चालकांसह ऑटो चालकांना अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्याबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, 19 ऑगस्टपासून आरटीओ विभागातर्फे कारवाईला सुरुवात करण्यात येणार आहे. तीन महिन्यात जर मराठी बोलता आली नाही तर रिक्षा टॅक्सी चालकांचा कायमस्वरूपी परवाना रद्द करण्यात येईल, असा त्यांनी इशारा दिला.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, आम्ही मराठी भाषा प्रेमानं शिकवलेली आहे. एक लाख चाळीस हजार रिक्षा टॅक्सी चालकांनी मराठी भाषा शिकलेली आहे. परवापासून आरटीओ विभागातर्फे कारवाया करायला सुरुवात होईल. मराठी येत नाही म्हणून ताबडतोब लायसन रद्द होणार नाही. मराठी नाही आल्यास एक महिन्याची मराठी शिकण्याची संधी संबंधित रिक्षाचालकाला देण्यात येईल. पुढे ती संधी तीन महिने देण्यात येईल. त्यानंतर तीन महिनेही मराठी आलं नाही तर मात्र लायसन्स टेम्पररी रद्द करण्यात येईल. त्यानंतरदेखील जर रिक्षाचालक मराठी शिकला नाही तर संबंधित रिक्षा चालकाचा लायसन्स पर्मनंट रद्द करण्यात येईल.
तक्रारी करण्यापेक्षा मराठीमध्ये संवाद साधला तर तक्रारी करण्याची वेळ येणार नाही. याचबरोबर ज्याचं मराठीभर प्रेम आहे, ते सर्व लोक आज उपस्थित होते. त्यांचं मराठीवर आमच्याहून अधिक प्रेम आहे- परिवहन मंत्री, प्रताप सरनाईक
कधीकाळी मी रिक्षा चालवली याचा मला अभिमान - एकनाथ शिंदे यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कधीकाळी मी रिक्षा चालवली याचा मला अभिमान आहे. आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. शिवसेनेनं मराठी माणसाचा मराठी माणसाच्या हक्कासाठी कित्येक आंदोलन केली. म्हणूनच या अभियानाला आपण हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव दिलं. मराठी भाषा बोलायला अगदी सोपी आहे. तुम्ही जर घरीदेखील मराठी भाषा बोलला तर तुम्ही उद्या अगदी चांगली मराठी भाषा बोलू शकाल. कोणावरही जोर जबरदस्ती न करता प्रेमानं आपण मराठी भाषा शिकवली आहे. आपण माणसं जोडण्याचं काम केलं आहे. याचबरोबर जे अधिकृत वंदे मातरम धून सांगितली ती आज वाजली नाही. अशावेळी यापुढे ही चूक होणार नाही, याची काळजी आयोजकांनी घेतली पाहिजे, असेही एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
यावेळी बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना रिक्षाचालकांसाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत. मराठी भाषा शिकल्यानंतर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या चेहऱ्यावर तेज आलं आहे. भविष्यात आमच्या रिक्षाचालक फक्त व्यवहारिक मराठी बोलणार नाही तर तो साहित्यिकांसारखा मराठी बोलेल याचा आमचा प्रयत्न असेल.
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