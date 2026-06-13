मराठी पाऊल पडते पुढे; सिंधुदुर्गात मराठी शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या वाढली
दीड महिन्याच्या प्रदीर्घ उन्हाळी सुट्टीनंतर 15 जूनला जिल्ल्ह्यातील शाळा पुन्हा गजबजणार आहेत. यावर्षी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी जि. प. शाळांमधून प्रवेश घ्यावा, यासाठी प्रशासन कामाला लागलंय.
Published : June 13, 2026 at 5:11 PM IST
सिंधुदुर्ग - पहिलीत दाखल होऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांनी केलेल्या पटनोंदणी सर्वेक्षण अहवालानुसार वर्ष 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यात पहिलीच्या वर्गात 9467 मुले दाखल होणार आहेत. त्यापैकी 1756 मुलांनी विविध शाळांमधून प्रवेश घेतला आहे. उर्वरित 7705 पैकी जास्तीत जात मुले जिल्हा परिषद शाळेत दाखल आहेत. दरम्यान, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पहिलीत दाखलपात्र मुलांची संख्या 2391 ने वाढली असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झालंय. दीड महिन्याच्या प्रदीर्घ उन्हाळी सुट्टीनंतर 15 जून रोजी जिल्ल्ह्यातील शाळा पुन्हा गजबजणार आहेत. यावर्षी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी जि. प. शाळांमधून प्रवेश घ्यावा, यासाठी प्रशासन कामाला लागलंय.
पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालय याबाबतची पाहणी करणार : पहिल्या दिवशी शाळा प्रवेशोत्सव अंतर्गत नवागत विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले जाणार आहे. मोफत पाठ्यपुस्तके, त्याचप्रमाणे गणवेश, बूट, मोजे इत्यादीचे मोफत वितरण केले जाणार आहे. पहिल्या दिवशी लोकप्रतिनिधी त्याचप्रमाणे वर्ग 1 आणि 2 शासकीय अधिकारी शाळांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी शाळेतील भौतिक सुविधांचा दर्जा, पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्था, स्वच्छता सवयी, पोषण आहार याबाबत माहिती देत ते मार्गदर्शन करणार आहेत. शाळेची धोकादायक बांधकामे वापराअभावी अथवा पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालय याबाबतची पाहणी करणार आहेत. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच योग्य त्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. पाल्याचा सर्वांगीण विकास आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
प्रवेशोत्सव उपक्रमांतर्गत 309 शाळांना भेटी दिल्या जाणार : पालकांनी आपल्या पाल्यांना जि. प. शाळांमध्येच दाखल करावे, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयप्रकाश परब यांनी केलंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविणे, शिक्षणाचा दृष्टिकोन सकारात्मक करणे, बालकांनी आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी शासनाने अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांना भेटी देणे हा उपक्रम हाती घेतला आहे. जिल्ह्यात जि. प. च्या 1323 शाळा असून, प्रवेशोत्सव उपक्रमांतर्गत 309 शाळांना भेटी दिल्या जाणार आहेत. भेटी देण्यात येणाऱ्या शाळा संबंधित अधिकाऱ्यांना एका वर्षासाठी दत्तके देण्यात आल्या आहेत. दत्तक शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. पहिल्या दिवशीच्या भेटीदरम्यान नवागतांचे स्वागत, वितरण, मोफत पुस्तक त्याचबरोबर शाळांमधील कामकाज, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि इतर सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन केले जाणार असून, लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य आणि सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळांकडे कल वाढविण्यासाठी उपाययोजना सूचवाव्यात, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलंय.
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