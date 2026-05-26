मंत्रालयाच्या दारातच मराठीचा बोजवारा; अशुद्ध भाषेच्या फलकावरून प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
मंत्रालयाच्या ‘गार्डन गेट’बाहेर लावण्यात आलेल्या सूचनाफलकावर मराठी भाषेची अक्षरशः विटंबना होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
Published : May 26, 2026 at 7:40 PM IST
मुंबई - राज्यातील परप्रांतीय रिक्षा, टॅक्सी आणि ‘उबर’ चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी मंत्रालयात बैठका रंगत असताना, त्याच मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर मात्र मराठी भाषेची अक्षरशः विटंबना होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मंत्रालयाच्या ‘गार्डन गेट’बाहेर लावण्यात आलेल्या सूचनाफलकावर ‘मंत्रालय प्रवेश करीता ०२.०० वाजल्यांचे रांग येथुन चालु’ असे व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे वाक्य लिहिण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मंत्रालयात स्वतंत्र मराठी विभाग कार्यरत असतानाही हा फलक अनेक दिवसांपासून तसाच कायम आहे.
अधिकाऱ्यांचे फलकाकडं दुर्लक्ष - अभ्यागतांना सूचना देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या या फलकावरील वाक्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठीच नागरिकांना विचार करावा लागत आहे. योग्य वाक्य लिहायचे झाले, तर ‘मंत्रालयात प्रवेशाकरिता दुपारी २ वाजल्यापासून येथून रांग लावावी’ असे सहज लिहिता आले असते. मात्र मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरच मराठीचे धिंडवडे निघत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
चुकीच्या पद्धतीने मराठीत फलक लावले - यासंदर्भात काही नागरिकांशी बोलण्याचा 'ईटीव्ही भारत'ने प्रयत्न केला. मंत्रालय प्रवेशासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या कल्पेश ननावरे यांनी बोलताना सांगितले, “रांगेतून आत जाताना नीट नियोजन नाही. पोलीस आमच्यासारख्या सामन्यांवर शिस्त पाळण्यासाठी ओरडतात. पण प्रशासनाकडून पण शिस्त पाळली पाहीजे. इथे येणाऱ्या लोकांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. त्यात हे चुकीच्या पद्धतीने मराठीत फलक लावले आहेत. लोकांना कसं कळणार?”
मराठीत लोकांना मार्गदर्शन करा - कल्पेश यांच्याबरोबर काही अमराठी लोकही मंत्रालयात कामासाठी आले होते. त्यापैकी एक सूरज द्विवेदी सांगतात, “परराज्यातून आलेल्या लोकांनी मराठी शिकावं असं सरकार सांगतं. पण, तुम्ही सरकार म्हणून आधी नीट मराठीत लोकांना मार्गदर्शन करा. स्वतः चुकीच्या मराठीत बोर्ड लावायचे आणि दुसऱ्यांना मराठी शिका सांगायचे हे बरोबर नाही. ज्यांना खरंच भाषा येत नाही त्यांना हे असे फलक कसे कळणार? “
मंत्री उदय सामंत यांनी दिली प्रतिक्रिया - दरम्यान, याबाबत मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांना विचारले असता याबाबत "मला माहिती नाही. पण तांत्रिक चूक असेल तर माहिती घेऊन ती सुधारली जाईल" असं त्यांनी सांगितलं.
