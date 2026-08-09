‘मराठीत बोलता आलंच पाहिजे’; 15 ऑगस्टनंतर रिक्षा-टॅक्सी चालकांची परीक्षा, परिवहन मंत्री सरनाईकांचा इशारा
100 दिवसांच्या विशेष अभियानाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे.
Published : August 9, 2026 at 8:11 PM IST
ठाणे : महाराष्ट्रात व्यवसाय आणि रोजगार करायचा असेल, तर मराठीचं जुजबी ज्ञान असणं आवश्यक आहे. 15 ऑगस्टनंतरही व्यवहारिक मराठीचं ज्ञान नसलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यात दिला.
महाराष्ट्र दिन अर्थात 1 मेपासून राज्यभर सुरू असलेल्या ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी शिकवणी अभियाना’चा समारोप 17 ऑगस्ट रोजी ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन इथं होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी व्यवहारिक मराठीचं प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या हजारो अमराठी प्रवासी वाहनचालकांना प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी आज (9 ऑगस्ट) पत्रकार परिषदेत दिली.
100 दिवसांच्या विशेष अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : या 100 दिवसांच्या विशेष अभियानाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे. उर्वरित चालकांनीही 15 ऑगस्टपूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करावं, असं आवाहन सरनाईक यांनी केलं.
महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठीशी नाळ जोडली पाहिजे. मराठी ही सक्तीची नव्हे, तर आपुलकीची भाषा आहे. प्रवाशांशी मराठीत दोन प्रेमाचे शब्द बोलणारा चालक हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा सन्मान करणारा दूत ठरतो, असं सरनाईकांनी सांगितलं.
'चालकाला मराठीत उत्तर देता येणं आवश्यक' : दरम्यान, केवळ प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र दाखविल्यानं कारवाई टळणार नाही, हेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. आरटीओ अधिकारी चालकांशी मराठीत संवाद साधतील. चालकाला मराठीत उत्तर देता येणं आवश्यक असून, नियमांचं उल्लंघन आढळल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल.
मराठीचा वापर वाढविण्याची जबाबदारी केवळ रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची नसून मराठी नागरिकांचीही आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी समोरचा चालक अमराठी आहे, असं गृहीत धरून हिंदीत संवाद न साधता मराठीतच बोलावं, असं आवाहन सरनाईक यांनी केलं. राज्याच्या मराठी भाषा विभागासह मुंबई मराठी साहित्य संघ, राज्य मराठी विकास संस्था आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त सहकार्यानं हे अभियान राबविण्यात आलं.