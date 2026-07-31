मराठी भाषेचा जागतिक विस्तार : शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर देश विदेशात 49 साहित्य संमेलने होणार
यंदाचे 100वे मराठी साहित्य संमेलन लक्षात घेऊन राज्य सरकारने संमेलनासाठी देणाऱ्या अनुदानात वाढ करुन 3 कोटी रुपयांऐवजी 5 कोटी रुपये देण्याचे ठरवले आहे.
Published : July 31, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 8:50 PM IST
मुंबई - मराठी भाषा सातासमुद्रापार पोहोचवण्यासाठी आणि तिचा जागतिक स्तरावर प्रचार-प्रसार करण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक नियोजन केलं आहे. मराठी भाषा विभागाच्या माध्यमातून देश-विदेशात विविध साहित्यिक उपक्रम राबवण्यात येणार असून, यंदा होणाऱ्या 100व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज मुंबईमध्ये बाळासाहेब भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठी भाषा मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विविध उपक्रमांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. पुण्यात झालेल्या संबंधित संस्थांच्या बैठकीत मंत्री आशिष शेलार यांनी प्रतिनिधी म्हणून सहभाग घेतला होता. समर्थ युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजेश पांडेय यांच्यासह विविध संस्था या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत.
100व्या साहित्य संमेलनासाठी अनुदानात वाढ - यंदाचे 100वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या संमेलनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी साहित्य संमेलनासाठी 3 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र यंदा हे अनुदान वाढवून 5 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. हे साहित्य संमेलन केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता देशभर आणि परदेशात मराठी भाषेचा प्रसार करणारे व्यासपीठ ठरणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.
पुणे पुस्तक महोत्सवासाठी ५० लाखांचे अनुदान - देशातील सर्वात मोठ्या पुस्तक महोत्सवांपैकी एक असलेल्या पुणे पुस्तक महोत्सवालाही यंदा अधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. यापूर्वी या महोत्सवासाठी 25 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र यंदा हा उपक्रम साहित्य संमेलनाचा भाग म्हणून आयोजित करण्यात येत असल्याने त्यासाठी 50 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
13 विद्यापीठांमध्ये युवा साहित्य संमेलन - मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी बाल साहित्य संमेलन, युवा साहित्य संमेलन आणि महिला साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. आता त्याचाच विस्तार करत राज्यातील 13 विद्यापीठांमध्ये युवा विद्यार्थी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागाला 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी साहित्याची गोडी निर्माण करणे आणि नव्या पिढीला साहित्याशी जोडणे हा या मागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
देश-विदेशात 49 साहित्य संमेलने - मराठी साहित्याचा विस्तार करण्यासाठी विविध विषयांवर आधारित साहित्य संमेलने आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कामगार साहित्य संमेलन, वारकरी साहित्य संमेलन, संत साहित्य संमेलन, महिला साहित्य संमेलन, विद्यार्थी साहित्य संमेलन आणि उद्योग साहित्य संमेलन यांचा समावेश असेल. मराठी भाषा विभाग आणि मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रासह देशभर आणि परदेशात एकूण 49 साहित्य संमेलने आयोजित करण्यात येणार आहेत. या सर्व उपक्रमांसाठी 100व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 5 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
100वे साहित्य संमेलन महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब - 100वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे जगातील मातृभाषेला समर्पित असलेल्या मोजक्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्य संमेलनांपैकी एक आहे. ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असल्याचं उदय सामंत यांनी सांगितलं. मराठी भाषा केवळ महाराष्ट्राची ओळख न राहता जागतिक स्तरावर पोहोचावी, यासाठी शासन, साहित्य संस्था आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून एकत्रित प्रयत्न केले जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
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