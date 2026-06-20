ETV Bharat / state

मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मराठी चित्रपटांचा डंका; 19 लघुपट-माहितीपटांचे दिमाखदार प्रदर्शन

महोत्सवाच्या पहिल्या सत्राची सुरुवात अत्यंत भावनिक आणि वास्तववादी चित्रपटांनी झाली.

Marathi films shine at the Mumbai International Film Festival
मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मराठी चित्रपटांचा डंका; 19 लघुपट-माहितीपटांचे दिमाखदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईत रंगलेल्या ऐतिहासिक 19 व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात यंदा महाराष्ट्राच्या मातीतील कलाकृतींनी जागतिक मंचावर आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या संयुक्त विद्यमाने यंदा महोत्सवात प्रथमच स्वतंत्र 'मराठी चित्रपट विभाग' सुरू करण्यात आला. प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत पार पडलेल्या या विशेष विभागात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील दिग्दर्शकांनी तयार केलेल्या 19 उत्कृष्ट लघुपट आणि माहितीपटांचं प्रदर्शन करण्यात आलं असून, या चित्रपटांना सिनेरसिकांकडून आणि समीक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

'मायबाचे आशीर्वाद' आणि 'फड'नं झाली दिमाखदार सुरुवात : महोत्सवाच्या पहिल्या सत्राची सुरुवात अत्यंत भावनिक आणि वास्तववादी चित्रपटांनी झाली.
मायबाचे आशीर्वाद (दिग्दर्शक: सतीश मोंडे): ग्रामीण भागातील शेतकरी आई-वडिलांचे कष्ट आणि आपल्या मुलाला शिकवण्यासाठी त्यांनी केलेली धडपड यांचे हृदयस्पर्शी चित्रण या लघुपटात केले आहे.
फड (माहितीपट - दिग्दर्शक: नितीन गायकवाड): महाराष्ट्राची लोककला असलेल्या तमाशा क्षेत्रातील कलावंतांचे पडद्यामागचे संघर्षमय, हलाखीचे पण तरीही कलेप्रती निष्ठा असणारे आयुष्य या माहितीपटाने प्रेक्षकांसमोर आणले.
मेतकूट (दिग्दर्शक: प्रफुल्ल सुतार): मानवी नातेसंबंधांमधील गोडवा आणि दोन पूर्णपणे भिन्न स्वभावाच्या व्यक्ती एकत्र आल्यावर निर्माण होणारी गंमत या लघुपटात हलक्या-फुलक्या पद्धतीने मांडली आहे.
नेहमीच (दिग्दर्शक: अजिंक्य राणे): रोजच्या धकाधकीच्या जगण्यात माणसाच्या मानसिकतेत होणारे बदल आणि अनपेक्षित प्रसंगांना सामोरे जाण्याची वृत्ती यावर या चित्रपटात प्रकाश टाकण्यात आला.


मानवी भावना आणि सामाजिक प्रश्नांवर परखड भाष्य : महोत्सवाच्या पुढील सत्रांमध्ये समाजातील विविध ज्वलंत विषय आणि मानवी मनाचे कोडे उलगडणाऱ्या अनेक कलाकृती सादर झाल्या.
वेणी (दिग्दर्शक: मानसी कदम): महिलांचे भावविश्व, त्यांच्यावर असणारे सामाजिक दडपण आणि त्यांच्या अंतर्मनातील संघर्षाची अत्यंत संवेदनशील मांडणी या लघुपटात करण्यात आली.
जास्वंद (दिग्दर्शक: सुहास तांबे): दुरावलेल्या नात्यांमधील सुकलेला ओलावा पुन्हा कसा जिवंत होतो, हे जास्वंदाच्या फुलाचे प्रतीक वापरून अतिशय सुंदर रंजकतेने दाखवले आहे.
पॅम्पलेट (दिग्दर्शक: आशिष अवधूत): एका लहान मुलाच्या निरागस नजरेतून बदलत जाणारे शहरी जग आणि कौटुंबिक वातावरण यावर भाष्य करणारी ही एक रंजक कथा आहे.
ब्रह्मकमळ (दिग्दर्शक: केतन सरपोतदार): मानवी जीवनातील आशेचा किरण, जगण्याची जिद्द आणि आयुष्यातील दुर्मिळ क्षणांचे महत्त्व यावर प्रकाश टाकणारा हा लघुपट आहे.
गढूळ (दिग्दर्शक: गणेश शेळके): गावपातळीवरील राजकारण, पाण्याचे प्रश्न आणि त्यामुळे माणसांमधील बदलत जाणारे संबंध याचे वास्तववादी चित्रण यात पाहायला मिळते.
डीयर २०२ (दिग्दर्शक: रोहित माने): आधुनिक काळातील हाय-टेक नाती, संवादहीनता आणि सोशल मीडियाचा आजच्या तरुणाईवर होणारा मानसिक परिणाम यावर हा लघुपट भाष्य करतो.
सापशिडी (दिग्दर्शक: विकास कदम): आयुष्यातील चढ-उतार, अनपेक्षित यश-अपयश आणि नशिबाचे खेळ यावर आधारित ही एक रंजक आणि खिळवून ठेवणारी कथा आहे.
मुक्ता (दिग्दर्शक: प्राजक्ता शिंदे): एका मध्यमवर्गीय स्त्रीचा स्वतःचा शोध, तिचे हक्क आणि तिचे स्वातंत्र्य यावर आधारित हा लघुपट महिला प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला.

तरुणाई, निसर्ग आणि वन्यजीवांचे भावविश्व : महोत्सवाच्या उत्तरार्धात निसर्ग आणि आजच्या पिढीच्या वास्तविक जीवनशैलीला स्पर्श करणाऱ्या कलाकृतींनी प्रेक्षकांना अंतर्मुख केले.
17 वे वर्ष (दिग्दर्शक: सायली कोरडे): वयाच्या 17 व्या वर्षी मनात येणारा गोंधळ, नवीन आकर्षण, स्वप्ने आणि किशोरवयीन मुलांचे भावविश्व यात हुबेहूब मांडले आहे.
पाणखोल (दिग्दर्शक: विनायक साळुंखे): महाराष्ट्रातील पाण्याचे भीषण दुर्भिक्ष आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर व कौटुंबिक जीवनावर होणारे दुरगामी परिणाम दाखवणारा हा एक डोळ्यात अंजन घालणारा लघुपट ठरला.
अर्जुन (दिग्दर्शक: संदिप पाटील): प्रतिकूल परिस्थितीतही हार न मानता आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करणाऱ्या एका जिद्दी मुलाची ही कथा प्रत्येकाला प्रेरणा देऊन जाते.
डोंगर पाणी (दिग्दर्शक: आनंद चव्हाण): सह्याद्रीच्या दुर्गम भागातील आदिवासी जीवन आणि पाण्यासाठी मैलोन्मैल करावी लागणारी वणवण यात प्रभावीपणे टिपली आहे.
दारवठा (दिग्दर्शक: निशिकांत देशपांडे): जुन्या वाड्या संस्कृतीतील एकत्र कुटुंब पद्धती, त्यातील छुपे मतभेद आणि माणसांमधील वाढते अंतर दाखवणारा हा एक दर्जेदार कौटुंबिक लघुपट आहे.
वाघ (दिग्दर्शक: राहुल झेंडे): जंगलाशेजारी राहणारे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा संदेश देणारा हा उत्कृष्ट लघुपट ठरला.
महाल्ले (माहितीपट - दिग्दर्शक: सुनील महाल्ले): विदर्भातील एका शेतकरी कुटुंबाची संघर्षगाथा आणि निसर्गाच्या लहरीपणाशी मुकाबला करत त्यांची शेतीप्रती असणारी अथांग निष्ठा या माहितीपटातून समोर आली.

जागतिक चित्रपटसृष्टीत नवा टप्पा : मुंबई आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलमधील या विशेष मराठी चित्रपट विभागाला केवळ स्थानिक प्रेक्षकांचाच नव्हे, तर महोत्सवाला उपस्थित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट समीक्षकांचाही मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. या चित्रपट विभागामुळे प्रादेशिक भाषांमधील सिनेमाला जागतिक स्तरावर 'डॉक बाजार'च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच, नवोदित दिग्दर्शकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मराठी माहितीपटांसाठीचे अनुदान 10 लाख रुपयांवरून थेट 25 लाख रुपये केल्याची घोषणा केल्याने चित्रपट वर्तुळातून या उपक्रमाचे जोरदार स्वागत होत आहे. हा महोत्सव मराठी सिनेसृष्टीच्या प्रगतीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबई आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हल : प्लास्टिकखाली झोपलेल्या व्यक्तीला पाहून सुचला 'वेलकम होम'; बेघरांच्या वेदना मांडणारा माहितीपट चर्चेत
  2. मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये युवा फ्रेंच चित्रपट निर्मात्यांनी मांडला जागतिक दृष्टिकोन...

TAGGED:

मुंबई
चित्रपट महोत्सव
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ
मराठी चित्रपट विभाग
MUMBAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.