मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपाचा 'अमराठी महापौर', मराठी एकीकरण समितीचं आंदोलन
अनेक मराठी महिला, आगरी, कोळी आणि इतर मराठी समाजातील निवडून आलेल्या असतानाही भाजपाला अमराठी महापौरच का हवा?, असा सवाल मराठी एकीकरण समितीनं उपस्थित केलाय.
Published : February 3, 2026 at 3:04 PM IST
मुंबई : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये अमराठी महापौर बसवल्याप्रकरणी मराठी एकीकरण समितीनं मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) आक्रमक आंदोलन केलं. इथं अनेक मराठी महिला, आगरी, कोळी आणि इतर मराठी समाजातील निवडून आलेल्या असतानाही भाजपाला अमराठी महापौरच का हवा?, असा सवाल मराठी एकीकरण समितीनं उपस्थित केलाय.
मराठा एकीकरण समिती आक्रमक : मीरा-भाईंदरचं महापौर पद यंदा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असतानाही मराठी महिलेला संधी का नाही? असा सवाल करत 30 जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माजी महापौर डिंपल मेहता यांनाच पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळं मराठी एकीकरण समितीकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, या आंदोलनाला परवानगी नाकारत मराठी एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नोटिसा पाठवल्या होत्या. तरीही मंगळवारी सकाळी महापालिका मुख्यालय परिसरात हे आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकाळपासून या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक ते मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत हे आंदोलन करण्यात आलं.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय? : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकांनंतर शहरातील राजकारणात सध्या 'मराठी महापौर' या मुद्द्यावर संघर्ष सुरू झालाय. भाजपाकडून डिंपल मेहता यांनी महापौरपदासाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केल्यानं, मीरा-भाईंदर महापालिकेला एमएमआरमधील यंदाचा पहिला अमराठी महापौर मिळणार, हे जवळपास निश्चित झालंय. या घडामोडीमुळं मराठी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह मराठी एकीकरण समितीही आक्रमक झालीय. भाजपाच्या या निर्णयामुळं मराठी समाजात असंतोषाची तीव्र लाट उसळलीय. "मराठी माणसाचा वापर केवळ मतांसाठीच केला जातो का?" असा थेट सवाल मराठी एकीकरण समितीनं यावेळी उपस्थित केला.
मराठी एकीकरण समितीचा आरोप काय? : मराठी अस्मितेचा मुद्दा डावलल्याचा आरोप करत मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी भाजपाच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवलाय. शहरात मराठी भाषेचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप मराठी एकीकरण समितीनं केलाय. 46 मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधी निवडून आले असतानाही गुजराती महापौर शहरावर लादला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. धक्कादायक बाब म्हणजे प्रस्तावित महापौरांना भारत कधी स्वतंत्र झाला, याचीही माहिती नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळं मराठीसाठी हुतात्मा झालेल्या वीरांच्या सन्मानार्थ हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचं मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
'मराठी महापौर'च्या मागणीला भाजपाचा नकार : गेल्या काही दिवसांपासून मराठी एकीकरण समितीकडून सातत्यानं इथं मराठी महापौर देण्याची मागणी करण्यात येत होती. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, भाजपानं महापौरपदासाठी डिंपल मेहता यांचंच नाव पुढं केल्यामुळं हा संघर्ष अटळ होता. मात्र त्याचवेळी उपमहापौरपदासाठी ध्रुवकिशोर पाटील यांचं नाव भाजपाकडून जाहीर करण्यात आलंय. मात्र एमएमआरमधील पहिल्या अमराठी महापौराच्या शक्यतेमुळे मीरा-भाईंदर शहरातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्ह आहेत. आगामी काळात आंदोलन किती तीव्र होतं? भाजपा आपली भूमिकेवर काय स्पष्टीकरण देते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय.
मीरा-भाईंदरमधील मराठी विरुद्ध अमराठी वाद : यापूर्वीही हिंदी-मराठी वादावरून मीरा-भाईंदर शहरात मराठी एकीकरण समितीनं तीव्र आंदोलन केलं होतं. ज्यात मनसे, शिवसेना (उबाठा) यांनीही सहभाग नोंदवला होता. एका हिंदी भाषिक व्यापाऱ्यानं मराठी बोलण्यास नकार दिल्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी केलेल्या 'खळखट्याक' नंतर झालेल्या कारवाईचा निषेध म्हणून हे आंदोलन केलं गेलं होतं. ज्यानं अचानक रौद्य रूप धारण करत शेकडो लोक रस्त्यावर उतरली होती.
