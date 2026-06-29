महाराष्ट्रात मराठी शिक्षण सक्तीचं; नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई, अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरणार : शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
मराठी भाषा संवर्धन आणि संरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. विशेष मोहीम राबवून शाळांची तपासणी केली जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
Published : June 29, 2026 at 1:54 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष तपास मोहीम राबवण्यात येणार असून, मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
हा मुद्दा भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रश्नाच्या माध्यमातून सभागृहात उपस्थित केला. चर्चेदरम्यान इतर सदस्यांनीही पूरक प्रश्न विचारत राज्यातील अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचा आरोप केला. तसंच, अशा शाळांवर आकारण्यात येणारा दंड अपुरा असून नियमभंग करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची टीकाही सदस्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, मराठी भाषा संवर्धन आणि संरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यभर विशेष मोहीम राबवून सर्व शाळांची तपासणी केली जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासासंदर्भातही महत्त्वाची माहिती दिली. देशातील इतर शिक्षण मंडळांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये पूर्वी शिवाजी महाराजांचा इतिहास अवघ्या दीड कॉलमपुरता मर्यादित होता; मात्र केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर तो वाढवून २२ पानांपर्यंत विस्तारण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मराठी भाषा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि नव्या पिढीपर्यंत शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, सर्व शाळांनी निर्धारित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
2020 पासून कायदा लागू - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित शाळांना दंड ठोठावण्याबरोबरच त्यांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. 2020 पासून हा कायदा लागू असला तरी अनेक, विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. काही ठिकाणी मराठी विषय शिकवला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याने शिक्षण विभागाने आता या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही शिक्षण मंडळाच्या शाळेला या नियमातून सूट मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
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