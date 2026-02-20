ETV Bharat / state

लिव्हरपूलमध्ये दुमदुमला शिवरायांचा जयघोष, मराठी बांधवांनी साजरा केला शिवजन्मोत्सव सोहळा

छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती महाराष्ट्रातच नव्हे, तर जगभरातील विविध देशांत उत्साहात साजरी केली जाते. लिव्हरपूलमध्ये स्थायिक झालेल्या मराठी बांधवांनी एकत्र येत 'शिवजयंती' साजरी केली.

Liverpool Shivjayanti 2026
लिव्हरपूलमध्ये शिवजयंती साजरी करताना मराठी बांधव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 11:23 AM IST

1 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राच्या भूमीवर जन्माला आले असले तरी त्यांची कीर्ती दिगंतरी पसरलेली आहे, याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. शिवजयंतीनिमित्त लिव्हरपूल (युनायटेड किंगडम) येथील हिंदू मंदिरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती महाराष्ट्र मंडळ, लिव्हरपूल यांच्या वतीनं पारंपरिक पद्धतीनं साजरी करण्यात आली. कार्यक्रमाची सुरुवात ढोल ताशाच्या गजरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन आणि पुष्पांजली अर्पण करून करण्यात आली. 'जय भवानी, जय शिवाजी' अशा विविध घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. उपस्थित मान्यवरांनी शिवरायांच्या कार्याचा आणि हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या त्यांच्या पराक्रमाचा गौरवपूर्ण आढावा घेतला.

लिव्हरपूलमध्ये शिवजयंती साजरी करताना मराठी बांधव (ETV Bharat Reporter)

पारंपरिक पद्धतीनं सोहळा संपन्न : पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात शिवगर्जना करण्यात आली. लहान मुलांनी शिवचरित्रावर आधारित नाटिका सादर केली. तसंच महिलांनी लेझीम व पारंपरिक वेशभूषेत सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती परदेशातही जपली जात असल्याचे दर्शन घडवले. कार्यक्रमात शिवकालीन पोशाख परिधान करून शिवकालीन देखावा साकार करण्यात आलेल्या देखाव्यामुळे उपस्थितांमध्ये उत्साहाचं वातावरण तयार झालं. महाराष्ट्र मंडळ लिव्हरपूलचे पदाधिकारी आणि स्वयंसेवक यांच्या परिश्रमामुळे हा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. उपस्थितांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून परदेशातही मराठी संस्कृती आणि परंपरा जपण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

पुढील वर्षी मोठ्या प्रमाणात आयोजन : "लिव्हरपूलमधील मराठी बांधवांनी एकत्र येत शिवजयंती उत्सव पारंपरिक पद्धतीनं साजरी करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केलं. पुढील वर्षीही यापेक्षा अधिक भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्याचा संकल्प केला आहे. याआधी आषाढी एकादशीचा अनोखा सोहळा देखील उत्साहात पार पडला होता. लवकरच पांडुरंगाच्या पादुकांचं पूजन करून भव्य मंदिराची उभारणी करण्याचा मानस आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच मराठी बांधवांना देशाबाहेर पहिलं पांडुरंगाचे मंदिर दर्शन घेता येणार आहे," अशी माहिती महाराष्ट्र मंडळ, लिव्हरपूलचे (यूके) सदस्य डॉ. अनिल खेडकर यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.

