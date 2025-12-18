मराठी शाळा वाचवण्यासाठी मोर्चा; पोलिसांनी आंदोलकांना नेलं आझाद मैदानात
मुंबईतील अनेक भागांतील मराठी शाळा बंद पडत आहेत. याविरोधात मराठी अभ्यास केंद्रानं शाळा वाचवण्यासाठी गुरूवारी मुंबईत मोर्चा काढला.
Published : December 18, 2025 at 4:37 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 4:50 PM IST
मुंबई : मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळांचं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. गेल्या काही वर्षात महापालिकेच्या अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या असून काही शाळांचं विलिनीकरण तर काही शाळा इमारतींच्या कारणावरून पूर्णपणे हटवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठी शाळा वाचवण्याच्या मागणीसाठी मराठी अभ्यास केंद्र आणि मराठी शाळा कृती समिती तसंच विविध संघटनाच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात आला. मात्र, महानगरपालिकेमध्ये जाण्याआधीच पोलिसांनी आंदोलकांना आझाद मैदानात नेलं.
आंदोलक-पोलिसांची बाचाबाची : सकाळपासूनच हुतात्मा चौक स्मारकाजवळ आंदोलकांनी जमायला सुरुवात केली. चार-चार जणांच्या गटानं अभिवादन करून महानगरपालिकेकडं जाण्याच्या सूचना आंदोलकांना पोलिसांनी दिल्या होत्या. त्याप्रमाणं मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार, ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी आणि मराठी शाळा सदिच्छा दूत चिन्मयी सुमित यांच्यासह विविध संघटना आणि संस्थांचे कार्यकर्ते महापालिकेच्या दिशेनं निघाले होते. मात्र, मध्येच पोलिसांकडून सतत थांबवण्यात येत असल्यामुळं काही काळासाठी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची देखील झाली.
तुम्ही इथं बसू शकत नाही : "आम्ही इथंच शांततेत बसतो अशी विनंती पोलिसांना केली. त्यावर पोलिसांनी सांगितलं, तुम्ही इथं बसू शकत नाही. असं म्हणून सर्वांना जबरदस्तीनं गाड्यांमध्ये चढवण्यास सुरुवात केली. यावेळी ज्येष्ठ आंदोलक प्रकाश रेड्डी यांना धक्काबुक्की झाली. आंदोलनाची सूचना आणि निवेदन महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेलं असताना देखील आज दुपारी अडीच वाजताची वेळ आम्हाला दिली आहे," असं दीपक पवार यांनी सांगितलं.
...तोपर्यंत आंदोलन करत राहणार : "मराठी शाळांबाबत पालिकेकडून ठोस उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन करतच राहणार. आयुक्तांची भेट होत नाही तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही," असा निर्धार चिन्मयी सुमित यांनी व्यक्त केला.
कारणं देऊन शाळा बंद पाडायची भूमिका : "धोकादायक ठरवून पाडलेल्या महापालिकेच्या मराठी शाळांच्या इमारती पुन्हा त्याच जागी उभारल्या जात नाहीत. परिणामी त्या भागातील मुलांना दूरच्या शाळांमध्ये जावं लागतं. यातून मराठी माध्यम हळूहळू संपवलं जात आहे. तसंच शिक्षकांची अपुरी संख्या, वर्गसंख्या कमी करणं, अभ्यासक्रम आणि शालेय व्यवस्थापनासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती नसणं यामुळं मराठी शाळांचा दर्जा खालावत न्यायचा आणि शेवटी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचं कारण पुढं करून शाळा बंद पाडायची अशी सरकारची भूमिका आहे. दुपारी अडीच वाजता महापालिका आयुक्तांच्या भेटीनंतर पुढील भूमिका स्पष्ट होईल," अशी माहिती दीपक पवार यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा :
- नागपूर महानगरपालिका निवडणूक : राष्ट्रवादी काँग्रेसची 22 जागांची मागणी, पण भाजपाची 'वेट अँड वॉच' ची भूमिका
- महाराष्ट्राला हादरा : सामूहिक बलात्कार करुन नराधमांनी विवस्त्र सोडलं, पीडित 14 वर्षीय बालिका नग्नावस्थेत गेली गावात चालत
- एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ प्रकाश शिंदे यांनी ड्रग्ज तस्करी संदर्भातील आरोप फेटाळले; संजय राऊतांचा सरकारवर घणाघात