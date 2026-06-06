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मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींसारख्या शिष्यवृत्ती व सवलती; राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळेल? वाचा सविस्तर

मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान मिळेल का? वाचा सविस्तर

maratha reservation
मराठा आरक्षण मागणीसाठी जमलेला मराठा समाज (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 12:48 PM IST

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मुंबई - मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी उभारलेल्या व्यापक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे.

शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा - या निर्णयानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आठ महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजनांचा लाभ आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे. विशेषतः व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.

maratha reservation
मराठा आरक्षण मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन (ETV Bharat Reporter)

कोणत्या सवलती मिळणार?

इयत्ता दहावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी उत्तर-माध्यमिक शिष्यवृत्ती (पोस्ट-मॅट्रिक स्कॉलरशिप) मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनांचाही लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल.

रोजगारक्षमतेला चालना देण्यासाठी मराठा युवकांसाठी मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून युवकांना कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध होऊन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे नवे मार्ग खुले होण्याची अपेक्षा आहे.

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फी रिइम्बर्समेंट) योजनेचाही लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक खर्च सरकारकडून परत दिले जाणार असल्याने कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.

महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमध्ये अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी रहिवासी मराठा विद्यार्थ्यांनाही या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक सवलती दिल्या जातात, त्या सर्व सवलती आता मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू राहतील. तसेच केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनांचा लाभ मिळेल.

विशेष बाब म्हणजे, भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर होणाऱ्या कोणत्याही नव्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सवलती किंवा कल्याणकारी योजना स्वतंत्र शासन निर्णयाशिवाय आपोआप मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू होतील. पण या निर्णयात लागू केलेल्या सवलतींचा खरंच फायदा होईल का? हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

Maratha students scholarships
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने काढलेला जीआर (Maharashtra Government)

आरक्षणाच्या सवलती लागू केल्या शिष्यवृत्ती मिळत नाही? - मराठा समाजाची मूळ मागणी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची आहे; राजकीय आरक्षणाची नाही. काही अभ्यासकांच्या मते, ओबीसी आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा शिक्षण क्षेत्रात होऊ शकतो. कारण ओबीसी विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलतींसह विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळेच या आरक्षणाच्या मागणीमागे शैक्षणिक लाभांचे गणित अधिक महत्त्वाचे ठरत असल्याचे ते नमूद करतात.

आरक्षण आणि शिष्यवृत्तीचे निकष स्वतंत्र - मनोज जरांगेही वारंवार आमच्या मुलांच्या नोकऱ्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करतात. आरक्षण मिळाले म्हणजे आपोआप शिष्यवृत्ती मिळते, हा एक मोठा गैरसमज असल्याचेही तज्ञ सांगतात. त्यांच्या मते, आरक्षण आणि शिष्यवृत्तीचे निकष स्वतंत्र असतात. उदाहरणार्थ, ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही उत्तर-माध्यमिक (पोस्ट-मॅट्रिक) शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेची अट पूर्ण करावी लागते.

आरक्षणाचा मोठा लाभ मराठा समाजाकडे वळण्याची शक्यता - शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षणाचा कोटा आधीच मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचा त्यात समावेश झाल्यास ओबीसींमधील लहान आणि मागास जातींच्या संधी आणखी कमी होऊ शकतात. ओबीसी प्रवर्गात केवळ कुणबी समाज नाही, तर सुमारे 260 जातींचा समावेश आहे. या आरक्षणाचा मोठा लाभ मराठा समाजाकडे वळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, एखाद्या छोट्या ओबीसी जातीला मिळणाऱ्या मर्यादित संधीही जवळपास संपुष्टात येऊ शकतात, असं तज्ञांचं मत आहे.

Maratha students scholarships
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने काढलेला जीआर (Maharashtra Government)
न्यायालयात आव्हान मिळेल? - राज्यघटनेतील कलम 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याची मुभा सरकारला देण्यात आली आहे. याच तरतुदींमुळे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, आरक्षणाच्या प्रमाणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा घातली आहे. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (1992) या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट केले होते. कलम 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडू नये, असा न्यायालयाचा सातत्यपूर्ण दृष्टिकोन राहिला आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्यास त्याची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते आणि ते रद्द अथवा कमी केले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.

याच कारणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात गेल्यानंतर 50 टक्के मर्यादेचा मुद्दा केंद्रस्थानी येतो आणि आरक्षण टिकवण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.



मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि वकील निशांत कथनेश्वर सांगतात, “या शैक्षणिक सवलती म्हणजे ओबीसींना आरक्षणामुळे मिळणाऱ्या सवलतींवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे खुला प्रवर्ग किंवा ओबीसी प्रवर्गातील लोकांकडून न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

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TAGGED:

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