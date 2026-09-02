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मनोज जरांगेंच्या आंदोलनस्थळी शासनाचा मसुदा सादर; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची मोठी माहिती

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी शासनाच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांनी मसुदा सादर केला असून, आता त्यांच्या सूचनांची प्रतीक्षा असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली.

Maratha Reservation Update
माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 8:56 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्याच्या मुद्द्यावरून राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर नाव न घेता गंभीर आरोप केले आहेत. 1994 मध्ये मंडल आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा आरक्षणात अंतर्भाव केला असता, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा दावा विखे पाटील यांनी केला.

"1994 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला असता, तर आज ही वेळ आली नसती. त्यावेळी मुख्यमंत्री कोण होते, त्यांनी मंडल आयोग लागू केला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही. मराठा समाजाला आरक्षणापासून बाजूला ठेवण्याचं पाप कोणाचं आहे, हा आमचा मुद्दा आहे. त्याच वेळेपासून राज्यात विषमता निर्माण केली. त्यावर राजकीय पोळ्या भाजत बसण्याचे काम केलं गेलं. मी पहिल्यापासून हेच बोलत आलो आहे," असं विखे पाटील म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat)

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनस्थळी मसुदा सादर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी शासनाच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांनी मसुदा सादर केला असून, आता त्यांच्या सूचनांची प्रतीक्षा असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. सादर करण्यात आलेला मसुदा जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

या मसुद्यात 58 लाख नोंदींच्या मुद्द्यावर कार्यवाही अपेक्षित असल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजाकडे दाखले नव्हते. मात्र, शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर साडेतीन लाख प्रमाणपत्रे देण्यात आली. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी शासनानं हे पाऊल उचलले असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

‘फडणवीस, शिंदे यांनीच आरक्षणासाठी प्रयत्न केले’ : "मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी गायकवाड आयोग स्थापन करण्यात आला आणि 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण टिकलं नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा पहिला प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी 10 टक्के आरक्षण दिले. या दोघांशिवाय यापूर्वी असे प्रयत्न कोणीही केले नाहीत," असा दावा विखे पाटलांनी केला.

इतर कोणत्याही समाजाला धक्का लागणार नाही, याची तजवीज करत मराठा समाजाच्या मागण्यांमधून मार्ग काढण्याचं प्रयत्न या दोन्ही नेत्यांनी केल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितलं.

'मराठा आरक्षणाबाबत जवळपास सर्वच मागण्या मान्य' : मराठा आरक्षण आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारनं जवळपास सर्वच निर्णय घेतले असून, त्यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

  • 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबरदरम्यान प्रत्येक मराठा मंडळात शिबिरं घेऊन अर्ज केलेल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 58 लाख नोंदींचा पेनड्राइव्ह उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कार्यवाही सुरू असून आतापर्यंत 3,300 अर्जांवर प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
  • वंशावळ समिती नेमण्यात आली असून तिचं काम सुरू आहे. यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून जिल्हाधिकारी त्याचा आढावा घेत आहेत. प्रमाणपत्राच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू असून, केवळ 118 गुन्हे अद्याप मागे घेता आलेले नाहीत. स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्याला गती देण्यात येत आहे.
  • आतापर्यंत अडीच लाख अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील मुलांना ओबीसी मुलांप्रमाणे सुविधा देण्यात येत आहेत. प्रमाणपत्र नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत शुल्क भरता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला असून तो सर्व समाजाला लागू आहे.
  • सारथीच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली 8 वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत. आता तालुकानिहाय वसतिगृहे बांधण्याचा विचार सुरू आहे.
  • आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत देण्यात आली आहे. नोकरीसाठी 222 अर्ज आले असून त्यापैकी 33 जण रुजू झाले आहेत, तर 85 जणांची कार्यवाही सुरू आहे. काहींना एमआयडीसीमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 40 जणांनी क्लेम केले असले तरी ते अद्याप आलेले नाहीत. छत्रपती संभाजीनगर इथं विशेष शिबिर घेऊन उर्वरित प्रश्न सोडवले जाणार आहेत.
  • शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असून, समितीचा लवकरच दौरा होणार आहे. दौऱ्याच्या तारखा आजच जाहीर करण्यात येतील, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

'आंदोलकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी' : सातारा गॅझेटबाबत शासनाने अ‍ॅडव्होकेट जनरलकडे सूचना मागवल्या असून, हैदराबाद गॅझेटबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. सातारा गॅझेट लागू केल्यास हैदराबाद गॅझेट रद्द होण्याची शक्यता असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. याबाबतचा संपूर्ण मसुदा अ‍ॅडव्होकेट जनरलकडे देण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाला सध्या मिळालेली गती यापूर्वी कुणीही दिली नव्हती, असा दावा विखे पाटील यांनी केला. मंडल आयोगाच्या वेळी मराठा समाजाचा समावेश केला असता तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे म्हणत त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर नाव न घेता टीका केली.

“आम्ही सकारात्मक आहोत. कुणालाही फसवत नाही. आम्ही दोन पावलं पुढे येत आहोत, आंदोलकांनीही पुढे यावं. आम्ही सुधारणेला तयार आहोत,” असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

12 मुद्द्यांचा मसुदा आंदोलकांना पाठवला : मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं की, शासनानं 12 मुद्द्यांचा मसुदा कालच आंदोलकांना पाठवला आहे. शासन सकारात्मक असून, आता जरांगे पाटील आणि आंदोलकांनीही सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.

शिष्टमंडळ येथेच असून जिल्हाधिकारी शासनाच्या प्रतिनिधी म्हणून काल आंदोलकांकडे गेल्या होत्या. शासन सकारात्मक नसतं तर गेल्या दोन दिवसांपासून इथं थांबलं नसतं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्गदर्शन घेतले जात असल्याचं सामंत यांनी सांगितलं.

जरांगे पाटील यांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी आणि शासनानं पाठवलेला मसुदा वाचावा. जिल्हाधिकारी पुन्हा आंदोलकांकडे जातील. जिल्हाधिकारी गेल्या म्हणजे शासन जाणार नाही, असे नाही. कुणाचाही अपमान करण्याचा शासनाचा हेतू नसल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केलं. आंदोलकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास शासन नक्कीच पुढे जाईल. 7 ते 10 सप्टेंबरदरम्यान न्यायमूर्ती शिंदे समिती मराठवाड्यात दौरा करणार आहे. आंदोलकांनी गैरसमजातून कोणतेही पाऊल उचलू नये, अशी अपेक्षाही सामंत यांनी व्यक्त केली.

“त्यांची भाषा सोडून द्या. आम्हाला साईबाबांनी श्रद्धा आणि सबुरी शिकवली आहे,” असं म्हणत उदय सामंत यांनी सावध भूमिका घेतली.

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