मराठा आरक्षण घटनाबाह्य, हायकोर्टात पुन्हा नव्यानं सुनावणीला सुरुवात
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिलंय. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला विविध याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय.
Published : October 9, 2026 at 10:47 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी पुन्हा नव्यानं सुनावणीला सुरुवात झालीय. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारा हा कायदा घटनाबाह्य असून, अशी मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
मराठा आरक्षणावर पुन्हा नव्यानं सुनावणी सुरू - विधिमंडळानं फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) कायदा संमत करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिलंय. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला विविध याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर मराठा आरक्षणावर नव्यानं सुनावणी सुरू करण्यात आलीय. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयानं राज्याला आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती सिद्ध करता आल्या नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं, याकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं. इंद्रा साहनी प्रकरणातील साल 1992 च्या निकालानं ही मर्यादा निश्चित केलेली आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी केवळ सामान्य कायदेविषयक अधिकारांचा वापर करता येणार नाही, तर त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे एक टक्काही अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नसल्यानं सध्याचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शुक्रे आयोगानं राज्य मागास प्रवर्गाच्या अहवालाचा आधार घेत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली - ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनीही आपला युक्तिवात सुरू करच कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. राज्य सरकारनं निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलीय. मात्र, या अहवालातच अंतर्गत पक्षपात असल्याचा आरोप यावेळी संचेती यांनी हायकोर्टात केला. त्यामुळे या कायद्याला समर्थन देणारा तर्कसंगत आधार उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टाला सांगितंल. न्यायालयानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत प्रकरणाची सुनावणी 23 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केलीय.
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