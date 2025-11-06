ETV Bharat / state

'माझ्या विरोधात घातपाताचा कट, चुकीच्या ठिकाणी हात टाकला': धमकीनंतर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना धमकी आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी मनोज जरांगे यांनी आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.

Manoj Jarange Reaction On Threaten
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 8:42 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांना धमकी आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. धमकीनंतर मनोज जरांगे यांनी माध्यमांना आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. "माझ्या विरोधात घातपाताचा कट रचण्यात आला आहे. मात्र तू नेता असला तरी चुकीच्या ठिकाणी हात टाकला आहे. वेळ आली, तर मी समाजासाठी रक्त सांडायला तयार आहे. आता धमकी आली आहे, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रकरणी गंभीर दखल घेतील. खोलात जाऊन चौकशी करतील, देवेंद्र फडणवीस कसल्याही प्रकरणात आदेश देतात, त्यामुळे या प्रकरणाची ते गांभीर्यानं दखल घेतील," असं यावेळी मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.

माझ्या विरोधात घातपाताचा कट : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना ठार मारण्याची धमकी आल्यानंतर त्यांनी आंतरवली सराटीत प्रसार माध्यमांबरोबर संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, "माझ्या विरोधात घातपाताचा कट रचला गेलाय. मात्र तू नेता असला तरी चुकीच्या ठिकाणी हात टाकला. वेळ आली तर समाजासाठी रक्त सांडायला मी तयार आहे. समाजानं शांत राहावं, तो तपासाचा भाग असून जालन्याचे पोलीस अधीक्षक स्वत: लक्ष ठेवून आहेत. उद्या याप्रकरणी नेत्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन उघड करणार आहे. पुराव्यासह उद्या धमकी देणाराचा खुलासा करणार आहे. यात कितीही मोठा नेता असला, तरी पोलीस आरोपीची गय करणार नाहीत, याची खात्री आहे. धमकी देणारा आणि त्यामागचा कोण आहे, याची उद्या भूमिका स्पष्ट करणार," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे (ETV Bharat Reporter)

जुन्याच सहकार्याने धमकी दिल्याची माहिती ? : मनोज जरांगे यांना देण्यात आलेल्या धमकी प्रकरणी पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मनोज जरांगे यांच्या जुन्याच सहकार्यानं धमकी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बदनाम होत नसल्यामुळं घातपातावर हे आले आहेत, असं मनोज जरांगे यांनी यावेळी सांगितलं. आमचे याआधीही कार्यकर्ते फोडले, विरोधात बोलायला लावले, राजकीय नेत्यानं गोळा केलेले हे सगळे जेलमध्ये सडणार आहेत. चार पैशांसाठी आयुष्य उद्धवस्त करू नका, माझ्या वाट्याला येवू नका, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. देवेंद्र फडणवीसांनी यामध्ये बारकाईनं लक्ष घालणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा :

  1. 'हे दिवस मोगलाईपेक्षा वाईट, सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक'; मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारवर टीका
  2. शेतकरी म्हणून आंदोलनात सहभागी; बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला मनोज जरांगे पाटील यांचा पाठिंबा
  3. बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळावा : आमचा विरोध मेळाव्याला नाही, तर भुजबळांच्या भूमिकेला - गंगाधर काळकुटे
Last Updated : November 6, 2025 at 8:52 PM IST

TAGGED:

MARATHA PROTESTOR MANOJ JARANGE
MANOJ JARANGE REACTION ON THREATEN
मनोज जरांगे
मराठा आरक्षण आंदोलक
MANOJ JARANGE REACTION ON THREATEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.