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मराठा आरक्षण आंदोलन : 12 तारखेपर्यंत मुंबई गाठा, मनोज जरांगेंचा आदेश, आज सरकारचं शिष्टमंडळ भेटण्याची शक्यता

मनोज जरांगे यांनी पुन्हा अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण सुरू केलं आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. आज त्यांना सरकारचं शिष्टमंडळ भेटण्याची शक्यता आहे.

MARATHA RESERVATION PROTEST DAY 3
आंदोलक मनोज जरांगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2026 at 1:06 PM IST

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जालना : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी पुन्हा अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण सुरू केलं आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. आज मनोज जरांगे यांना सरकारी शिष्टमंडळ भेटण्याची शक्यता आहे. मात्र त्या अगोदरच मनोज जरांगे यांनी समाजबांधवांना आदेश दिला आहे. "मराठा समाजानं 12 तारखेपर्यंत मुंबई गाठा," असं मनोज जरांगेंनी आज सांगितलं. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. दुसरीकडं परभणी इथल्या शेतकरी मेळाव्यावरुनही मनोज जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "आम्ही भिडलो असतो, तर एकनाथ शिंदे साहेबांना पळायला जागा राहिली नसती," असं त्यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगतिलं.

मराठ्यांनी 12 तारखेपर्यंत मुंबई गाठावी : मनोज जरांगे यावेळी बोलताना म्हणाले की, "आम्ही मुंबईला जायची तयारी करत आहोत. मराठ्यांनी 12 सप्टेंबरपर्यंत मुंबईला जावं. आझाद मैदानात जाऊ नये. मराठा समाज आंदोलनासाठी मुंबईत आला हे त्यांना कळलं नाही पाहिजे. तुम्ही आपल्या सोयीनुसार मुंबईत राहा, तुम्हाला पोलिसांनी उचलून नेलं, तर बिनधास्त पोलीस ठाण्यात जा, तिथं चांगली सोय होते. मी उपोषण सोडणार नाही, मी बरोबर मुंबईत येतो," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

मुंबईत सगळे सोबत जाणं शक्य नाही : मराठा समाजानं मुंबईत जावं असा आदेश आज आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिला. यावेळी त्यांनी, "समाज बांधवांनी मुंबईत सोबत जाणं यावेळी शक्य नाही. सध्या गणेशोत्सव आहे, त्यामुळे हळूहळू मुंबई गाठा. आमचं 12 तारखेला ठरल्यानंतर मुंबईला जाणार. गमेशोत्सव आपला आहे. आम्ही 11 दिवस गणपती बसवतो, ते दीड दिवस बसवतात. तरीही ते आम्हाला देव शिकवतात. आमच्या इतकं पुण्या कोण करते," असा सवालही यावेळी मनोज जरांगे यांनी केला. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही परभणी शेतकरी मेळाव्यावरुन टोला लगावला आहे. आम्ही भिडलो असतो, तर एकनाथ शिंदे साहेबांना पळायला जागा राहिली नसती, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

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TAGGED:

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मराठा आरक्षण आंदोलन
मनोज जरांगेंचा आदेश
MARATHA RESERVATION PROTEST DAY 3

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