मराठा आरक्षण अपवादात्मकदृष्ट्या पाहण्याची गरज, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती, शेतकरी आत्महत्येचं दिलं उदाहरण
मराठा समाजाला आरक्षण का पाहिजे? यावर राज्य सरकारनं आपली भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. वाचा सविस्तर...
Published : April 18, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असून, या समाजाकडंही तुच्छतेनं पाहिलं जातं. त्यामुळं मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणं गरजेचं आहे. एसईबीसी आरक्षणात एका मोठ्या वर्गाचा समावेश होतो. त्यामुळं तिथं अनेकांनी दावा करत गरज नसतानाही आरक्षणावर दावा केला. त्यामुळं ज्यांना खरंच गरज आहे त्यांना आरक्षण मिळवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळं मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी शनिवारी हायकोर्टात केला. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 30 एप्रिल रोजी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं.
मराठा समाजाचं आरक्षण अपवादात्मक - मराठा समाजाच्या मागासलेपणाकडं अपवादात्मकतेनं पाहावं लागेल. कारण मराठा समाजाची म्हणावी तशी उन्नती होताना दिसून येत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत, मराठा समाजाची अवस्था दयनीय असल्याचं दिसून येतंय. त्यांची आर्थिक स्थिती हे त्यांचं आर्थिक मागासलेपण दाखवतं. इतकेच नव्हे तर मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहाच्या अंधाऱ्या किनाऱ्यावर ढकललं गेलंय. त्यामुळे मराठा समाजाला खऱ्या अर्थानं समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही, असंही महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वाधिक - "एखाद्या व्यक्तीनं आत्महत्या करणं हे एक टोकाचं पाऊल आहे, जे सामाजिक व्यवस्थेत आपली स्थिती सुधारण्याची शक्यताच नसल्याची खात्री पटल्यामुळं उचललं जातं. मराठा समाजावर अशी परिस्थिती ओढवली आहे म्हणूनच 2018 ते 2023 या काळात इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या 10 वर्षात खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये 95 टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती या मराठा समाजातील आहेत. हे आरक्षण देण्यापूर्वी संशोधन करण्यात आलंय. तसेच यापूर्वीच्या समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींचाही अभ्यास करण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. तसेच राज्यातील आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा फक्त निर्देशिका आहे ती अनिवार्य नाही. त्यामुळे अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीत आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही," असं महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी हायकोर्टात सांगितलं.
काय आहे याचिका? - राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदिप मारणे आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एप्रिल 2024 मध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काहींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत.
याचिकेवर नव्यानं सुनावणी सुरू - या सर्व याचिकांवर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठासमोर काही महिने सुनावणी सुरू होती. यात आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही पूर्ण झाला होता. त्यानंतर 14 जानेवारी 2025 पासून राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू होणार होता. मात्र, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्यानं आरक्षणावरील सुनावणी काही महिने रखडलेली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नव्यानं तयार करण्यात आलेल्या पूर्णपीठासमोर याचिकेवर नव्यानं सुनावणी सुरू करण्यात आली.
