मराठा आरक्षण : 'आता थेट 'वर्षा' बंगल्यावरच आंदोलन' : मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा!
मराठा आरक्षणासंबंधी मागण्या मान्य न झाल्यास 29 ऑगस्टपासून मुंबईत थेट मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' बंगल्यासमोर ठिय्या मांडणार, असा आक्रमक इशारा मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलाय.
Published : August 28, 2026 at 2:27 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : ''आंतरवाली सराटी येथे 29 ऑगस्ट रोजी पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात होणार असून, जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्ही मुंबईत जाऊ, मात्र यावेळी थेट 'वर्षा' बंगल्यासमोरच ठिय्या मांडू'', असा इशारा मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. ''सायंकाळपर्यंत सरकार काय निर्णय घेते ते पाहू, मात्र यावेळी एकही मागणी मागे घेतली जाणार नाही'', असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ''उपोषण सुरू असताना सरकारनं काढलेलं पत्र आता समाज बांधवांना दाखवणार असून, त्यांनी हे बरोबर आहे, असं सांगितल्यावरच आंदोलन मागे घेणार, अन्यथा ते तसंच सुरू राहील'', असंही त्यांनी सांगितलं. आंदोलन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी येथे मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्यावर, 'फडणवीसांना येथे काय कुस्ती खेळायची आहे का?' असा संतप्त प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इतकंच नाही तर, अनेक वेळा मागण्या सांगितल्या तरी विखेंना त्या परत द्याव्या लागत आहेत, अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नक्कल करत त्यांच्यावर टीका केली.
आंदोलन करणारच : मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, ''आम्ही आमच्या मागण्या सरकारपुढं मांडल्या आहेत, बघू संध्याकाळपर्यंत काही होते का? आंदोलनात ज्यांना यायचं ते येतील, मी संकटावर मात करण्यासाठी पक्का आहे. या आंदोलनात एकही मागणी मागं ठेवणार नाही. विखे म्हणाले, अर्ज येत नाहीत, माझं समाजाला सांगणं आहे की, हे मुद्दामहून हिणवत आहेत. सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी आमचे अर्ज स्वीकारले नाहीत आणि हीच त्यांची उदासीनता आहे. समाजानं आता घरात बसू नये, ज्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांनी आंतरवालीत येऊन 29 ऑगस्ट रोजी ते दाखवावेत. आता समाजानं मरगळ झटकून टाकावी आणि एकत्र यावं. ज्यांची नोंद सापडली आहे पण प्रमाणपत्र दिलेले नाही, अशा लोकांनी आवर्जून यायचं आहे. मराठ्यांनी नोंद घेऊन घरी झोपू नये, आंतरवालीत यावं. मराठ्यांचं वाटोळं करू नका, नाहीतर पुढील काळात मराठे तुम्हाला थोबाडून काढतील. ज्या मराठ्यांच्या निवडी झाल्या आहेत, पण नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत, त्यांनीही आंतरवालीत येऊन अर्ज द्यावेत.''
अनेक अर्ज नाकारले : ''मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खूप कमी अर्ज नाकारल्याचं सांगितलं, मात्र विखेंना अनेक नाकारलेल्या घटना दिसत नाहीत. मी त्यांना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जात पडताळणी समितीला घेऊन बसायला सांगितले होतं पण ते तसं करत नाहीत. जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांना विचारलं पाहिजे की, प्रमाणपत्र का देत नाहीत? फडणवीस सांगतात तसं येऊन हे इकडे बोलतात. फडणवीस आणि शिंदे मराठ्यांच्या पोरांचं तळतळाट घेत आहेत. मराठा उपसमितीवर बुजगावणं ठेवलं आहे, ते काहीच काम करत नाहीत'', असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी टीका केली. ''त्यांना एवढा माज चांगला नाही, तुमच्या श्रेयात लाडक्या बहिणी मरायला लागल्या आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण आणली, फडणवीस यांनी लाडकी दीदी आणली, मात्र याच बहिणींच्या पोरांचं नुकसान होत आहे, ते त्यांना दिसत नाहीये. मला सरकारकडून फोन आले, पण आधी अंमलबजावणी द्या. आता आझाद मैदान किंवा इतर कुठेही बसणार नाही, थेट 'वर्षा' बंगल्यावर बसणार'', असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
दिलं, पण वाटोळंही केलं...: "मुख्यमंत्री म्हणतात की या सरकारनं मराठ्यांना आतापर्यंत सर्वात जास्त दिलं. तुम्ही आम्हाला दिलं हे कुणी नाकारत नाही, पण वाटोळंही तुम्हीच केलं. तुमचे मंत्री शिरसाट आणि बावनकुळे हे नाकारत आहेत," अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. काही ठिकाणी जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारले गेले त्यामुळे युवक हताश झाले आहेत. यावर जरांगे म्हणाले, "एकाही मराठ्यानं आत्महत्या करू नये, मी यांचा बाप बसलेलो आहे, बघतो कसं प्रमाणपत्र देत नाहीत. ते विखे पाटील इकडे येतात मात्र त्यांना काहीच माहीत नसते, त्यांना फक्त साखर बारीक निघाली एवढंच कळतं. इथं त्यांचं नाही ऐकलं तर दिल्लीत जाऊन बसतो, तिथे पत्र टाकणारा बसलेला आहे. तुम्हाला उपसमिती अध्यक्ष बनवलं आहे, तुम्ही लोकांना किती फसवणार आहात? लाड यांनी फडणवीसांचे पाय धरून इकडे आणावे आणि सांगावं की कर बाबा. या 'वर्षा'ला घाबरू नका, ते काही करत नाहीत, त्यांना श्रीफळ द्यावे लागते. प्रसाद लाड आणि उदय सामंत यांनी फडणवीसांकडे जाऊन हे काम करून घ्यावं. पावसाचे अंदाज सांगणारे 'स्कायमेट' आहे, तिथे विखेंना ठेवावं आणि तिथेच त्यांना हे आकडे सांगायला ठेवावं. सरकारला मराठ्यांच्या सापडलेल्या कुणबी नोंदी करायच्या आहेत, मात्र त्यांना सातारा आणि कोल्हापूरचे गॅझेट द्यायचे नाही.''
मंत्र्यांनी जीआर घेऊन यावा.. : ''मंत्री आता इकडे येणार असतील, तर शंभूराजे, उदय सामंत, विखे आणि प्रसाद लाड यांनी आणखी सुटसुटीत जीआर काढून घ्यावा. आम्हाला कायदेशीर आरक्षण मिळवून द्या, अन्यथा तुमच्या हातात काही राहणार नाही; मराठा समाज काय आहे, हे तुम्हाला अजून माहीत नाही," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. ''२९ ऑगस्टला आंतरवालीत आंदोलन होणार आहे, पण सरकारनं मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर आम्ही मुंबईत जाणार. लाखो गाड्या मुंबईत जाणार आहेत, त्यामुळे मराठ्यांनी रोज सज्ज राहावं. आंदोलन काळात सरकार इंटरनेट बंद करू शकतं. आंतरवालीच्या आंदोलनात येऊ नका, असं जर नेत्यांचे फोन आले तर मला तातडीनं कळवा," असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं.
वडेट्टीवार यांच्यावर टीका : ''सुप्रिया सुळे यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. त्यावर आहे तर मग त्याचं काय? तुमच्याकडे इतक्या वर्षापासून ओबीसी प्रमाणपत्र आहे. आम्ही काही बोललो का आणि आता आमच्या लोकांकडे आहे तर तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार कोणी दिला? मराठा नेत्यांकडे आहे तर तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही'', अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. "आता समाजासाठी जीव टाकणार, मराठ्यांच्या लेकरांसाठी मी जीव पणाला लावणार. सगळे नेते आणि पक्ष बाजूला ठेवून आंतरवालीतील आंदोलनात या. आपल्या काही वेगवेगळ्या मागण्या नाहीत, त्यासाठीच मी उपोषण करणार आहे," असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण उपोषणावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केले.
या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणं आहेत:
- 1) 58 लाख नोंदींचं प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी द्या. हे प्रमाणपत्र कसं देणार, हे अधिकाऱ्यांनी मला आंतरवालीत येऊन सांगावं.
- 2) सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे येथील गॅझेटचा जीआर (शासकीय निर्णय) हवा.
- 3) आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांना पात्रतेनुसार शासकीय नोकऱ्या द्या.
- 4) स्वतंत्र मराठा कुणबी मंत्रालय स्थापन करा; त्यासाठी दिल्लीत जाऊन काय करायचं ते करा.
- 5) 'सारथी' संस्थेच्या बंद केलेल्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
- 6) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याजाचे रखडलेले परतावे तातडीनं द्या.
- 7) मराठवाड्यातील रद्द करण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रे वैध करून द्या.
या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करणार असल्याचं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
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