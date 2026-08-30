12 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य करा, अन्यथा मुंबईकडे कूच; मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आंदोलनाची पुढील दिशा आणि रणनीती जाहीर करण्याचं सांगितलं आहे.
Published : August 30, 2026 at 1:31 PM IST
जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा अल्टीमेटम देत मोठं आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. 12 सप्टेंबरपर्यंत मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभरातील मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने कूच करेल, असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला.
सरकारकडून आंदोलन मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही जरांगेंनी केला. मात्र, मराठा समाजाची संख्या आणि आंदोलनाची ताकद सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करता येणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.
मुंबईत शांततापूर्ण वातावरण ठेवून आंदोलन करण्यात यावं. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळेच समाजाला मुंबईकडे यावे लागत आहे, हे नागरिकांना स्पष्टपणे जाणवलं पाहिजे, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
कुणबी आरक्षणाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी आरक्षणाची मागणी : मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आणि प्रभावी आरक्षण मिळवून देण्याचा मार्ग कुणबी आरक्षणातूनच निघू शकतो, असा दावा जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा केला. आंदोलनात SEBC, EWS, सारथी तसेच कुणबी आरक्षणाशी संबंधित सरकारी जीआर यांसह विविध मुद्दे प्रमुखतेनं मांडणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी शांतता राखावी, असं आवाहन जरांगे पाटलांनी केलं. आंदोलनादरम्यान कोणत्याही प्रकारची आगजनी, तोडफोड किंवा दगडफेक होऊ नये, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करताना कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची काळजी घेण्याचं आवाहनही त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं.
12 सप्टेंबरला मुंबई आंदोलनाची पुढील रणनीती जाहीर करणार : मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आंदोलनाची पुढील दिशा आणि रणनीती जाहीर करण्याचं सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे आणि भागांतून मराठा समाजाचे प्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना मुंबईत बोलावण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जरांगेंनी सरकारला सुमारे 15 दिवसांची मुदत देत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कालावधीत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास आंदोलनकर्त्यांना मुंबईतून परत आणणं आपल्याला शक्य होणार नाही. तसेच आपण स्वतःही मुंबईतून परतणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
12 सप्टेंबरपर्यंत सरकारवर दबाव : 29 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर या कालावधीत समर्थकांनी सकाळी आणि संध्याकाळी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून सरकारवर मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव वाढवावा, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं. या कालावधीत आंदोलन सातत्याने अधिक मजबूत करण्याची तयारी सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुंबईला चारही बाजूंनी घेरण्याचा इशारा : जरांगे पाटील यांनी समर्थकांना मोठ्या संख्येनं मुंबईत दाखल होण्याचं आवाहन केलं आहे. गरज भासल्यास मुंबईत चारही दिशांनी आंदोलनकर्त्यांची उपस्थिती नोंदवली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले. तसेच मोठ्या संख्येने मोटारसायकलींच्या माध्यमातून मुंबईत येण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.
मुंबईतील मराठा समाजानं आंदोलनासाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भोजन, पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी सहकार्य करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
गणेशोत्सवाच्या काळात आंदोलनाचे आव्हान : जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर सरकार आणि प्रशासनासमोर मोठं आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. 14 सप्टेंबरपासून राज्यात गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार असून, हा उत्सव सुमारे 11 दिवस चालणार आहे. मुंबईत गणेशोत्सवाच्या काळात आधीच मोठ्या संख्येने भाविकांची गर्दी होत असते.
अशा परिस्थितीत त्याच काळात मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलनकर्ते मुंबईत दाखल झाल्यास वाहतूक, सार्वजनिक व्यवस्था आणि गणेशोत्सवाशी संबंधित कार्यक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाला अतिरिक्त नियोजन आणि सुरक्षा व्यवस्था करावी लागू शकते.