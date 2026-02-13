मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीत काय घडलं? मार्च 12 पासून एप्रिलपर्यंत पूर्णपीठाचे न्यायाधीश असणार व्यग्र
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ डझनभर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. प्रत्येक वकिलाला युक्तिवादासाठी तास नव्हे तर दिवस हवे आहेत.
मुंबई : महायुती सरकारनं नव्यानं लागू केलेलं मराठा आरक्षण टिकणार की नाही? यावरील सुनावणी लवकर संपेल, अशी तूर्तास तरी चिन्ह नाहीत. या आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ डझनभर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यात. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमर्ती एन. जे. जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. केंद्रीय आणि राज्य मागासवर्गीय आयागोशी सल्लामसलत न करताच राज्य सरकारनं हे आरक्षण लागू केल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात केला.
वकिलांकडून प्रत्येकी काही दिवसांची मागणी -आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी अजून दोन दिवस लागतील, असं ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात सांगितलं. यावर 27 फेब्रवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीसह 7 मार्च रोजी पूर्ण दिवस चालणाऱ्या सुनावणीत तुम्ही तुमचा युक्तिवाद संपवा, असे उच्च न्यायालयानं सांगितलं. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील सुभाष झा युक्तिवाद सुरू करतील. त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकारच्यावतीनं वकील आपली भूमिका कोर्टात मांडतील, असं वेळापत्रक पूर्णपीठानं शुक्रवारी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, मार्च 12 पासून एप्रिल महिन्यापर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या मुलाखती आम्हाला घ्यायच्या आहेत. या पदांकरता तब्बल 400 उमेदवार आहेत. एका उमेदवाराला किमान वीस मिनिटं जरी दिली तरी आमचा बराच मोठा कालावधी यात जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात आमचा दिनक्रम खूपच व्यग्र असणार आहे, असे संकेतही शुक्रवारी पूर्णपीठानं दिले आहेत.
काय आहेत याचिका - या याचिकांद्वारे मराठा समाजाला ओबसी कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलंय. मराठा समाज हा मागास नाही. तसेच कुणबी आणि मराठा हे एक नसून दोन भिन्न प्रवर्ग आहेत, असे याचिकेत म्हटलं आहे. मंडल आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग यांनी यापूर्वी अभ्यासाअंती हा निष्कर्ष दिला आहे. त्याचा संदर्भ घेत मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास नकार दिल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानंही साल 1999 मध्ये अभ्यासाअंती मराठा व कुणबी एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. मात्र, असं असानाही राज्य सरकार गेल्या काही वर्षात विविध अध्यादेश जारी करून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतंय. राज्य सरकारचा अध्यादेश हा मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी असला तरी तो बेकायदेशीर आहे. मराठा आरक्षण समर्थक मनोज जरांगे यांनी ऐन सणासुदीच्या काळात मुंबईत येऊन केलेल्या आंदोलनाच्या दबावातून राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींनुसार मराठा समाजातील इच्छुकांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय या अध्यादेशातून घेतल्याचा आरोप या याचिकांतून करण्यात आलाय.