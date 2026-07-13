डबेवाले, माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये मराठा समाजाचं प्रमाण अधिक, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती
मराठा समाजाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारनं हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. गायकवाड समितीनं केलेल्या 1.50 कोटी जनतेच्या सर्वेक्षणातून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध झाल्याचा सरकारनं युक्तीवाद केला.
Published : July 13, 2026 at 9:47 PM IST
मुंबई : मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असून गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील मराठा तरुणांचं प्रमाण केवळ 9 टक्के आहे. मात्र, 96 टक्के डबेवाले, 32 टक्के माथाडी कामगार आणि 44 टक्के सुरक्षारक्षक हे मराठा समाजातील असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी सोमवारी हायकोर्टात दिली.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाय. हे आरक्षण देताना राज्य सरकारनं एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्यात. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही हायकोर्टात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानं एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आलंय. या याचिकांवर सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारचा जोरदार युक्तिवाद -महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितलं की, मराठा आरक्षणाचा अनेक समित्या आणि आयोगांनी अभ्यास केलाय. त्यांनीच मराठा समाजाला मागास ठरवलंय. त्यातील गायकवाड आयोगानं शास्त्रोक्त पद्धतीनं अभ्यास केला आहे. इत्यंभूत माहितीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुकानिहाय सर्व्हे केला. सुमारे 1 कोटी 58 लाख लोकांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. गायकवाड आयोगानं मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढल्याचं त्यांनी अहवालात नमूद केलंय. तसेच त्यानंतर मराठा सामाजाचा आरक्षणाच्या दृष्टीनं अभ्यास विविध समित्यांमार्फत केला आहे. त्यात हे प्रमाण वाढतच गेलंय. हायकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी तूर्तास 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.
प्रत्येकाच्या प्रदीर्घ युक्तिवादावर हायकोर्टानं व्यक्त केली नाराजी -याचिका संदर्भात मध्यस्थी अर्ज करणाऱ्या वकिलांनी आपल बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. यावर असमर्थता व्यक्त करत हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, एकाला परवानगी दिली तर इतरांनाही ऐकावं लागेल. याप्रकरणात सहा मध्यस्थ याचिका दाखल आहेत. गेल्या जवळपास 4 ते 5 सुनावणीत राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू आहे. मुख्य याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील संचेती यांनी 7 ते 8 सुनावणीत युक्तिवाद केलाय. अशा पद्धतीनं युक्तिवाद सुरू राहिला तर खटल्याचा निकाल द्यायला डिसेंबर महिना उजाडेल. त्यामुळे वकिलांनी उगाच लांबण न लावता थोडक्यात आपला युक्तिवाद उरकावा. लेखी स्वरूपात त्यांनी आपला युक्तिवाद कोर्टात सादर करावा. अन्यथा न्यायदान तातडीनं करणं आम्हालाही सोप होईल.
परदेशात वकिलांना कोर्टातील युक्तिवादाकरता वेळ विकत घ्यावी लागते - यावेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी परदेशातील कोर्टांचा दाखला दिला. सिंगापूरमधील कोर्टात भारताचे नामवंत कायदेतज्ञ हरिष साळवे युक्तिवाद करताना 20 ते 25 मिनिटांचा वेळ विकत घेतात. त्यांची टीम त्यांना तो वेळ संपायच्या 15 ते 20 सेकंद आधीच थांबवते. कारण तिथं कोर्टातील वेळेला फार महत्त्व आहे. त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. तिथं वकिलांना युक्तिवादासाठी असे तासनतास दिले जात नाहीत. त्यामुळे वकिलांनी या गोष्टींचाही विचार करावा, असं यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-