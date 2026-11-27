मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण चुकीच्या आकडेवारीवर आधारित, विरोधकांचा हायकोर्टात दावा
मराठा समाज हा सरसकट आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा सिद्ध होत नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांकडून हायकोर्टात करण्यात आला.
Published : November 27, 2026 at 10:44 PM IST
मुंबई : मराठा समाजातील शेतकऱयांनी केलेल्या आत्महत्यांबाबत आयोगानं सादर केलेली आकडेवारी आणि राज्य सरकारची आकडेवारी यात कमालीची तफावत आहे. तसेच आत्महत्यांमुळे मराठा समाज हा सरसकट आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा सिद्ध होत नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांकडून हायकोर्टात करण्यात आला.
सध्या प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत दिलेलं आरक्षण आकलनापलिकडचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची घालून दिलेली 50 टक्के मर्यादा मराठा आरक्षणामुळे ओलांडली गेली. इतकेच नव्हे तर मराठा आरक्षणामुळे इतर समाजाच्या आरक्षणावरही अतिक्रमण झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे.
कसा झाला शुक्रवारचा युक्तिवाद? - मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी शुक्रवारच्या युक्तिवादात न्यायालयाला सांगितलं की, सर्वच क्षेत्रात मराठा पुढे आहेत. अर्धवट सर्वेक्षणाच्या आधारावर मराठ्यांना हे आरक्षण देण्यात आलं आहे. दुष्काळामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांमध्ये मराठा समाजातील शेतकऱयांचाच समावेश होता असा दावा कितपत योग्य? असा सवाल आहे. कारण शुक्रे आयोगानं दिलेली आकडेवारी आणि यापूर्वीच्या आयोगांची आकडेवारी यात मोठी तफावत आहे.
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाज 32 टक्के आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. तसेच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्येही सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. मराठा समाजातील 80 टक्के कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रूपयांपेक्षा कमी आहे. चार्तुवर्ण व्यवस्थेत क्षत्रिय समाजात मराठा समाज मोडतो. इतर काही राज्यात क्षत्रिय मागासलेले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजही मागास आहे, असा निष्कर्ष लावण्यात आला आहे. मुळात गोखले इन्स्टिट्युटच्या वतीनं 1 कोटी 58 लाख लोकांपैकी केवळ 55 लाख नागरिकांची माहिती सर्वेक्षणात घेण्यात आली, तर उर्वरित नागरिकांची माहिती घेण्यातच आली नाही, अशी माहिती अॅड. संचेती यांनी कोर्टाला दिली.
मराठा समाज हा कुठल्याही बाजूनं मागास नाही - मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिक दुर्बल असल्याचं दाखवत या समाजाला आरक्षण देण्यात आलं. मात्र, हा समाज मागास नाही, असं याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. गेली अनेक दशकं राजकारण असू देत किंवा समाजकारण, मराठा समाजाचंच नेहमी वर्चस्व राहिलंय. राजकारण, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, व्यवसाय आणि इतर सर्वच ठिकाणी याच समाजातील लोक गेली अनेक वर्ष तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे मुळातच त्यांना आरक्षणाची गरज नाही, असा दावा संचेती यांच्याकडून करण्यात आला.
पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू - मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा तयार केला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय, तर मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आल्यात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची नव्यानं स्थापना करण्यात आली असून पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाबाबतची सुनावणी तूर्तास 11 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
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