...तर गनिमी काव्यानं मुंबईत घुसणार! आझाद मैदानावरील बंदीनंतर बीडमधील मराठा बांधव संतापले
मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाला परवानगी नाकारल्यामुळे बीडमधील मराठा आंदोलक आक्रमक झाले आहेत.
Published : September 13, 2026 at 6:07 PM IST
बीड : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई येथील आझाद मैदानावरील उपोषण आणि आंदोलनाला पोलीस प्रशासनानं परवानगी नाकारल्यानंतर बीडमधील मराठा समन्वयकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसंच, कायदेशीर परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करून मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर उपोषण होणारच, असा निर्धारही त्यांनी केला आहे. गावागावांमधून लाखो लोक मुंबईमध्ये येतील आणि 'गनिमी काव्यानं' मुंबईमध्ये आंदोलन होईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शिवसंग्रामच्या भूमिकेच्या विरोधात मराठा बांधव असून, त्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर त्यांच्याविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. ज्या स्वर्गीय लोकनेते विनायक मेटे यांनी हा लढा उभा केला, त्याच मेटे साहेबांच्या पत्नी ज्योती मेटे यांनी, "मागण्या मान्य केल्या आहेत, मात्र मुंबईला का जाता?" अशा आशयाची पत्रकार परिषद घेतली होती; परंतु मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेनं जाणारच, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
मुंबईकडे निघणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बीडमध्ये बैठक घेण्यात आली. या वेळी बीडमधून लाखो लोक सहभागी होतील, असा निर्धार व्यक्त करत सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. "मागच्या वेळी देखील परवानगी उशिरा मिळाली होती, आम्ही तिथं पोहोचेपर्यंत परवानगी मिळेल," असा विश्वासही मराठा आंदोलकांनी यावेळी व्यक्त केला.
जरांगे ठाम
जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्यासाठी पोलिसांकडं परवानगी मागताना सर्व अटी शर्तींचं पालन करू, असं नमूद केलं होतं. मात्र आझाद मैदान पोलिसांनी 19 सप्टेंबरच्या मनोज जारंगे यांच्या उपोषणाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलकांमध्ये मोठा संताप परसला आहे. दुसरीकडं मनोज जरांगे यांनी आपण आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
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