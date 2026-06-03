मराठा आरक्षण आंदोलन : तोंडी नाही, लेखी आश्वासन दिलं तरच फायदा; मनोज जरांगे यांची सरकारकडं 'ही' मागणी
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकारकडून लेखी आश्वासनांची मागणी केली. लेखी आश्वासन मिळालं, तरच काही मिळेल, असं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
Published : June 3, 2026 at 3:24 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : "मराठा समाजाला काही दिलं की ओबीसींना लगेच हवं असते, किती दिवस खाणार, आता दुसऱ्यांना संधी द्यायला पाहिजे," अशी टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ओबीसींवर केली. "सरकार बैठक घेऊन सूचना देत आहे, प्रत्यक्षात मात्र काहीच नाही. कारण सूचना तोंडी आहे, लेखी आदेश दिले पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली. "दोन दिवसांमध्ये बैठकांचा जोर वाढला आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक मंत्री बैठकीला उपस्थितीत राहिल्यानं असं सरकारनं मनावर घेतलं आहे, असं वाटते. नंतर काय होते माहिती नाही. मात्र कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे, हैदराबाद गॅजेट्स काढले आहेत. विखे पाटील यांनी मनावर घेतलं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगल्या सूचना दिल्या, मात्र त्या तोंडी आहेत," असं आज माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.
लेखी आदेश काढा, मनोज जरांगेंची मागणी : "सरकार बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांना तोंडी आदेश देत आहे. मात्र खालच्या पातळीवर त्यांच्या लेखी सूचना किंवा निर्देश निघाले पाहिजेत. आज निर्णय घेतील नंतर त्रुटी निघतील, असं होऊ नये," अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली. "मराठा समाजासाठी निधी दिला किंवा काही सूचना केल्या, की लगेच ओबीसी नेत्यांना ते लागते, तुम्हाला काय करायचं आता, सत्तर वर्ष खाल्लं आता दुसऱ्याला खाऊ द्या. काही झालं तरी आता कुणबी मंत्रालय स्थापन होणार. राज्य मंत्री मंडळाची उपसमिती राहणार आहे. विखे पाटील यांच्याकडून ही माहिती मिळाली. मराठा समाजाच्या बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना एमआयडीसीमध्ये कामाची संधी मिळणार आहे. वीज कंपनीत देखील काम होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "शिंदे समितीला एका वर्षाचा कालावधी देण्यात आला, त्यात जर अजून नोंदी सापडल्या, तर फायदा होईल. घरोघरी जाऊन ते पुन्हा नोंदणी घेतील, त्यांचे निर्देश मिळतील. आमच्याकडं अजून त्याचं काही आलं नाही. मात्र संध्याकाळपर्यंत मिळेल," असा विश्वास आहे असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.
लाडक्या दाजींना त्रास देऊ नका : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव द्या, कर्जमुक्ती करा, म्हणजेच त्याचा फायदा होईल. लाडक्या बहिणीला पैसे देतात, तशी मदत करा. आता त्यात चौदा हजार दाजी देखील लाभ घेत होते. त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे, अस कळलं. मात्र दाजीला त्रास देऊ नका, काही आडमुठे दाजी असतात. हे काय सवत दाजी आहे का? गरिबांच्या मागं लागू नका. काही बहिणी मतदान झाल्यावर लाडक्या राहिल्या नाहीत. जाऊ द्या, मात्र दाजींना त्रास देऊ नका. बहिणी नाराज होतील, अशी मिश्किल टीका मनज जरांगे यांनी केली.
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