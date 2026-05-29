सरकार-जरांगेंमध्ये चर्चा! कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू; खोडा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे मंत्री विखे पाटलांचे आदेश

मराठा आरक्षणावर सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा झाली. कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री विखे पाटलांनी दिले आहेत.

MARATHA QUOTA DISCUSSION
मंत्री विखे-पाटील आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा (ETV Bharat Reporter)
Published : May 29, 2026 at 8:04 PM IST

जालना : मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी झालेल्या चर्चेत राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं सांगत, अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्याची माहिती दिली.

अधिकारी लोकांना दाखले देण्याचा सरकारचा प्रयत्न : "पुढील काही दिवसांत प्रमाणपत्र वितरणात आणखी सुधारणा होतील. 58 लाख नोंदींपैकी 12 लाख 96 हजार कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत. मराठवाड्यात 3 लाख 251 दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. अधिकाधिक लोकांना दाखले देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आंदोलकांवरील दाखल केलेल्या 668 पैकी 567 गुन्हे मागं घेतले असून 91 प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही गुन्ह्यांवर आक्षेप असल्यानं अडचणी येत आहेत. राज्यातील 90 टक्क्यांहून अधिक गुन्हे मागं घेतले आहेत," अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

शहीद आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदत : "शहीद आंदोलकांच्या 269 कुटुंबांना अनुदान दिलं असून त्यांना शंभर टक्के मदत केली आहे. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे," असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सांगितलं.

मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल : "10 महिन्यांत राज्य सरकारनं आमच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयानं प्रमाणपत्र वाटप थांबवलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यास उद्यापासूनच हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप सुरू होईल. तसंच एका महिन्यात सर्वांना प्रमाणपत्र देणार असल्याचं लेखी द्या," अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.

सातारा गॅझेटबाबत सावध भूमिका : "हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं सातारा गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यात काळजी घेतली जात आहे," असं म्हणत सातारा गॅझेटबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सावध भूमिका घेतली.

मनोज जरांगे पाटलांचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा : "मी उपोषण करणार, तुमचं आणि माझं जमणार नाही. मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करणं, आंदोलकांवरील गुन्हे आणि कलमं कमी करणं, सारथीच्या योजना सुरू करणं, शिंदे समितीला मुदतवाढ देणं आणि शहीदांच्या वारसांना महावितरण, उद्योग क्षेत्रात नोकऱ्या द्याव्यात, अशा मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्या.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटण्याची चिन्हं : सरकारकडून 'मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर केला जाईल,' असं आश्वासन दिलं असलं तरी उपोषणाचा इशारा कायम असल्यानं राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

