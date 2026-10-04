शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख मदत द्या, अन्यथा संयमाचा बांध तुटणार; जरांगे पाटलांचा सरकारवर हल्लाबोल
मनोज जरांगे पाटील यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत व सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करत सरकारवर हुकूमशाहीचा तीव्र आरोप केला आहे.
Published : October 4, 2026 at 8:13 PM IST
जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून मराठा आरक्षण आंदोलनापर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. सरकारनं शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत देऊन त्यांचे अश्रू पुसावेत, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. नारायणगड येथे होणाऱ्या दसरा मेळाव्यासाठी मराठा समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं, असं आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवरून जरांगेंचा सवाल
निवडणूक प्रक्रियेबाबत बोलताना मनोज जरांगे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजप सरकारनं ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकार आणि ज्ञानेश कुमार यांची मिलीभगत आहे का, असा संशय बळावत असल्याचं जरांगे म्हणाले. “यांची गुंडगिरी आणि दहशत आता लोकांना सहन होत नाही”, असा आरोपही त्यांनी केला.
“जनता सत्तेवर बसवू शकते, तर खालीही खेचू शकते”
सरकारला इशारा देताना जरांगे म्हणाले की, जनता जर तुम्हाला सत्तेवर बसवू शकते, तर ती तुम्हाला सत्तेवरून खालीही खेचू शकते. मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो म्हणून दादागिरी करून आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “आता संयमाचा बांध तुटणारच आहे. मला आणि मराठा आंदोलकांना प्रचंड त्रास दिला जात आहे”, असं जरांगे यांनी म्हटलं.
“हुकूमशाही आणि जुलमी राजवट सुरू”
राज्यात हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी सरकारवर कडक टीका केली. सत्ताधाऱ्यांची जुलमी राजवट सुरू असून हे सरकार अत्यंत अन्यायकारी असल्याचं ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं. शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं गावागावांमध्ये चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
“सरकारचा मित्र व्हायला तयार नाही”
“मी सरकारचा मित्र व्हायला तयार नाही”, असं स्पष्ट करत मनोज जरांगे यांनी सरकारवर दबाव कायम ठेवण्याचे संकेत दिले. “मला सरकारपुढे झुकवण्यासाठी ज्या ज्या वेळी डाव टाकले जातील, त्या त्या वेळी मराठा समाजानं 100 पट ताकदीनं एकत्र आले पाहिजे”, असं आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, नारायणगड येथे होणाऱ्या दसरा मेळाव्याला मराठा समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं, असं आवाहन करत आगामी काळात आंदोलनाची भूमिका अधिक आक्रमक होणार असल्याचं संकेत मनोज जरांगे यांनी दिले आहेत.
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