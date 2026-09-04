सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही’; मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा
मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, असा ठाम निर्धार मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.
Published : September 4, 2026 at 9:26 AM IST
जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी इथं उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, असा ठाम निर्धार मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. सरकारनं ११ सप्टेंबरपर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मुंबईतील आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अंतरवाली सराटी इथं दाखल झाले. “उपोषण स्थगित करा, अशी विनंती करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत,” असं विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. मात्र त्यांच्या शिष्टाईला यश आलं नाही.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा राज्यात दौरा : न्यायमूर्ती शिंदे समितीनं मराठा-कुणबी नोंदींच्या शोध मोहिमेत ५८ लाख नवीन नोंदी शोधल्याचं सांगत विखे पाटील यांनी समितीचं अभिनंदन केलं. तसेच, हे यश मनोज जरांगे यांच्या पुढाकारामुळे मिळालं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. "मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. राज्यात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष तयार करण्यात येणार आहे," अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा राज्यातील दौरा ७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारच्या विविध योजना सुरू : “सरकारच्या विविध योजना सुरू आहेत, मात्र त्यांना आणखी गती देण्याचं काम केलं जाईल,” असं विखे पाटील म्हणाले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचं कौतुक करताना, “देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीनं काम केलं, त्या पद्धतीनं यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यानं काम केलं नाही,” असं वक्तव्य केलं. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यावर उपस्थित आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत विरोध केला. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी सरकारला ११ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. “११ तारखेपर्यंत जे प्रयत्न करता येतील ते करा. जालन्यातील सहा व्हॅलिडिटी काढल्यानंतरही आंदोलन थांबवणार नाही. ११ तारखेच्या आत मागण्यांची अंमलबजावणी करा,” असं मनोज जरांगे म्हणाले. “१० तारखेपर्यंत सरकार काहीतरी निर्णय घेईल, अशी मला खात्री आहे. ११ सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी झाली, तर गुलाल घेऊन मुंबईला जाऊ,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. १२ सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाईल, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मुंबई आंदोलनाचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
इंजेक्शन दिल्यानं रात्रीच प्रकृतीत सुधारणा : “१२ तारखेला मुंबईला जाऊन देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर गुलाल टाकू,” असं वक्तव्य मनोज जरांगे यांनी केलं. दरम्यान, प्रकृतीबाबत बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, "डॉक्टरांनी इंजेक्शन दिल्यानं रात्रीच प्रकृतीत सुधारणा झाली. मात्र, प्रकृतीत सुधारणा झाली असली, तरी मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मी उपोषण सोडू शकत नाही. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
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