मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारवर निशाणा; म्हणाले "मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं तर लपवायचं का?"

जालनामध्ये शनिवारी माध्यमांशी बोलताना मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार आणि धनंजय मुंडे यांच्यावर जोरदार टीका केली.

मनोज जरांगे पाटील
ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 4:36 PM IST

जालना : मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं तर मग लपवायचं का? असा सवाल मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला विचारला. मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न तातडीनं मार्गी लावा. सातारा गॅझेटचा जीआर काढून पश्चिम महाराष्ट्रातील विषय मार्गी लावा. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी लोकांनी अर्ज द्यायचे तरी कुठं? अधिकारी अर्ज घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर गाव पातळीवर समित्या नेमण्याची मागणी विखेंकडं करणार, अशा मागण्या करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीका केली.

...तर आम्ही कोणत्याही थराला जाऊ : "दहशत पसरवणाऱ्यांचा अजित पवारांनी बिमोड करावा. संतोष देशमुखांची हत्या करणारे आरोपी सापडत नसतील तर यांचं कंबरडं कसं मोडणार? संतोष देशमुख यांची हत्या करणारे आरोपी पकडायचे नाहीत म्हणजे सरकारला गुन्हेगारी वाढवायची आहे. सरकारनं संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींची संपत्ती जप्त करावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्ही संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो," असं म्हणत संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

धनंजय मुंडेंचं शुद्धीकरण करायचं आहे का? : "धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी आम्ही विकास कामांबाबत चर्चा केल्याचं सांगितलं. विकास निधीच्या कामाला पोलीस महासंचालक उपस्थित कशा? गुप्त एसआयटी नेमून अजित पवारांना धनंजय मुंडेंचं शुद्धीकरण करायचं आहे का?," असा प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.

अधिवेशनाच्या कामावरून सरकारवर टीका : "हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात हे लोक वाघ, बिबट्या आणि कबुतर आणून विधिमंडळाचा वेळ वाया घालवतात. आता काही दिवसांनी बॅगा भरतील आणि घरी येऊन झोपतील. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय सरकारनं मार्गी काढायला हवा होता. बंजारा आरक्षणाचा विषय मार्गी लावायला पहिजे होता. पण यांनी यावर कोणतीही चर्चा केली नाही. निवडणूक आली की यांना मतदान करू नका, पाडून टाका. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जाणाऱ्यांना पाडणार," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

