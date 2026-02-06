ETV Bharat / state

गडचिरोली पोलिसांची मोठी कारवाई, जहाल नक्षलवादी प्रभाकर आणि अन्य सहा माओवादी ठार

जहाल नक्षलवादी प्रभाकर याच्यासह आणखी सहा जहाल नक्षलवाद्यांना गडचिरोली पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत कंठस्नान घालण्यात यश आले आहे.

Gadchiroli Police Maoist neutralised
फाईल फोटो - सुरक्षा दल आणि नक्षलवादी चकमक (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026

Updated : February 6, 2026

गडचिरोली - विभागीय कमिटी प्रभारी, वेस्ट सब-झोनल ब्युरो प्रभारी तसेच सीपीआय नक्षलवादी संघटनेच्या कंपनी क्रमांक 10 चा प्रभारी प्रभाकर (रा. कामारेड्डी, तेलंगणा) याच्यासह आणखी सहा जहाल नक्षलवाद्यांना गडचिरोली पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत कंठस्नान घालण्यात यश आले आहे.

सदर माओवादी प्रभाकर याच्यावर एकूण 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर होते.

गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत तीन माओवाद्यांचे मृतदेह हस्तगत करण्यात आले होते. त्याव्यतिरिक्त शुक्रवारी दिवसभरात सुरू असलेल्या अभियानादरम्यान घटनास्थळावरून आणखी चार माओवाद्यांचे मृतदेह (02 पुरुष व 02 महिला) हस्तगत करण्यात आले आहेत.

मागील 03 दिवसांपासून सुरू असलेल्या या अभियानाच्या अखेरीस एकूण 07 माओवाद्यांचे मृतदेह (04 पुरुष व 03 महिला) हस्तगत करण्यात आले असून, त्यासोबतच घटनास्थळावरून 03 AK-47, 01 SLR आणि 01 .303 रायफल अशी एकूण 05 अग्निशस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. उर्वरित माओवाद्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

यादरम्यान, सी-६० पथकातील जवान दीपक चिन्ना मडावी (वय ३८ वर्षे), रा. अहेरी व मूळ रा. मांड्रा , दामरांचा, ता. अहेरी यांनी काल सायंकाळी माओवाद्यांशी झालेल्या तीव्र चकमकीत शौर्याने लढा देत 02 माओवाद्यांना कंठस्नान घातले होते. मात्र, त्यांना एक गोळी लागून गंभीर दुखापत झाली होती. त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे उपजिल्हा रुग्णालय भामरागड येथे दाखल करण्यात आले होते, मात्र, त्यांना झालेल्या दुखापतीमुळे वीरगती प्राप्त झाली. त्यांच्या मूळ गावी शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

याशिवाय सदर अभियानादरम्यान आणखी एक जवान जोगा मडावी यांनाही गुरुवारी रात्री गोळी लागून दुखापत झाली होती. त्यांना देखील हेलिकॉप्टरच्या मदतीने तातडीने बाहेर काढून गडचिरोली येथे हलविण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असून ते धोक्याबाहेर आहेत व त्यांच्यावर गडचिरोली येथे उपचार सुरू आहेत. लवकरच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात येणार आहे.

