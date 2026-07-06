महाबळेश्वरात पावसाचा धुमाकूळ: वेण्णा नदीवरील पूल कोसळल्यानं क्रेननं वाहनं काढली बाहेर
मुसळधार पावसामुळे वेण्णा नदीला पूर आला आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे वेण्णा नदीवरील छोटा पूल खचला. त्याठिकाणी पर्यटकांची वाहनं अडकली होती.
Published : July 6, 2026 at 10:41 PM IST
सातारा : महाबळेश्वर तालुक्याला सोमवारी अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. मुसळधार पावसामुळे वेण्णा नदीला पूर आला आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे वेण्णा नदीवरील छोटा पूल खचला. त्याठिकाणी पर्यटकांची वाहनं आणि पर्यटक नदीच्या पलिकडील हॉटेल्समध्ये अडकले होते. प्रशासन आणि बचाव पथकांनी क्रेनच्या साहाय्यानं पर्यटकांची वाहनं सुरक्षित बाहेर काढली. तसेच पर्यटकांनाही सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.
महाबळेश्वरमध्ये रविवारपासून मुसळधार पाऊस : महाबळेश्वरमध्ये रविवारपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. सोमवारी सकाळी पावसाचा जोर आणखी वाढला. त्यामुळे महाबळेश्वर शहरातील सखल भाग जलमय झाला आहे. वेण्णा लेक परिसरातही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं. त्याच परिसरातील रस्ता अतिवृष्टीमुळे खचल्यानं वेण्णा नदीचा पूल तुटला. त्याठिकाणी चार-पाच वाहनं अडकली. पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. पुलाच्या पलिकडील हॉटेल्समध्ये उतरलेले शेकडो पर्यटक तिथेच अडकून पडले.
क्रेननं वाहनं काढली सुरक्षित बाहेर : या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तुटलेल्या पुलावर चार ते पाच वाहनं अडकली होती. क्रेनच्या साहाय्यानं ती वाहनं सुरक्षित बाहेर काढण्यात आली. तसेच हॉटेलमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं. लिंगमळा धबधब्याकडं जाणारा मार्ग जलमय झाल्यानं पर्यटकांना तिकडं जाण्यास सध्या मनाई करण्यात आली आहे.
बिरमणी गावचा संपर्क तुटला : कोयना नदीवरील पूल पाण्याखाली गेल्यानं महाबळेश्वर तालुक्यातील बिरमणी गावचा संपर्क तुटला आहे. प्रशासनानं त्याठिकाणी बंदोबस्त तैनात केला आहे. ओढ्यावरील अथवा नदीवरील पुलावरून पाणी वाहत असल्यास नागरिकांनी पाण्यात जाऊन जीव धोक्यात घालू नये, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
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