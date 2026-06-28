लग्नाच्या आनंदावर विरजन: वऱ्हाड्यांची लक्झरी बस पलटली, भीषण अपघातात 25 ते 30 जण जखमी, चालक फरार
घटना अहिल्यानगर-संभाजीनगर महामार्गावर शनिवारी रात्री लक्झरी बसचा भीषण अपघात झाला. लग्न लागल्यानंतर ही बस वऱ्हाड्यांना घेऊन परत जात होती.
Published : June 28, 2026 at 8:07 AM IST
अहिल्यानगर : लग्नाचा आनंद साजरा करून परतणाऱ्या वऱ्हाड्यांवर काळानं घाला घातल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना अहिल्यानगर-संभाजीनगर महामार्गावर शनिवारी रात्री घडली. खरवंडी येथील लग्न समारंभ आटोपून पुण्यातील स्वारगेटकडं निघालेल्या वऱ्हाड्यांच्या लक्झरी बसचा शेंडी-पोखर्डी परिसरात भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगातील लक्झरी बस अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन रस्त्याच्या कडेला पलटी झाली. या दुर्घटनेत बसमधील सुमारे 25 ते 30 प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं उलटली बस : प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, रात्रीच्या वेळी प्रवास सुरू असताना बसचालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं बस रस्त्याच्या बाजूला जाऊन उलटली. अपघात होताच बसमध्ये एकच आरडाओरडा सुरू झाला. लग्न समारंभाचा आनंद एका क्षणात भीती आणि गोंधळात बदलला. बसमध्ये महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांचाही समावेश असल्यानं काही काळ घटनास्थळी तणाव निर्माण झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं. बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी ग्रामस्थांनी मोठी मदत केली. जखमींना तातडीनं उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवण्याचं काम करण्यात आलं. सुदैवानं या भीषण अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी अनेकांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत.
फरार चालकाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू : अपघातानंतर लक्झरी बसचा चालक घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, चालकाचा निष्काळजीपणा होता का, की अन्य काही कारण होते, याचा तपास पोलीस करत आहेत. अपघातानंतर काही काळ जखमी प्रवाशांना तत्काळ मदत न मिळाल्यानं त्यांचे हाल झाल्याची भावना प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात आली. महामार्गावर अपघातानंतर तत्काळ मदत आणि आपत्कालीन यंत्रणा उपलब्ध होण्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून घटनेचा पुढील तपास सुरू असून, फरार चालकाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
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