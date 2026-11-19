दिवाळी उलटूनही पाच हजारांची अग्रिम मदत कागदावरच; नेवासामधील शेतकऱ्यांमध्ये संताप
राज्य सरकारनं जाहीर केलेली 5 हजार रुपयांची मदत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीनंतरही मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
Published : November 19, 2026 at 2:57 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत जमा होणार, अशी मोठी घोषणा राज्य सरकारनं करूनही अनेक शेतकरी वंचित आहेत. नेवासा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली मदत जमा झालेली नाही. त्यामुळे मदतीच्या आशेवर असलेल्या बळीराजाची यंदाची दिवाळी अत्यंत हलाखीत पार पडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. ही रक्कम थेट आधार-संचलित बँक खात्यात जमा होणार असल्यानं स्वतंत्र अर्जाची गरज नव्हती. मात्र, नेवासा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये विदारक वास्तव समोर आलं आहे. एकाच गावातील काही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे. त्यांच्या शेजारील शेतकरी यापासून वंचित राहिले आहेत. अनेकांची नावे अनुदानाच्या लाभार्थी यादीत समाविष्ट आहेत. तरीही प्रत्यक्षात खात्यात एकही रुपया आलेला नाही. तर काही शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान होऊनही त्यांची नावे यादीतून गायब असल्याचं दिसून येत आहे.
पैसे न आल्यानं शेतकरी हतबल ृ नेवाशातील शेतकरी प्रल्हाद शिंदे यांनी सांगितलं की, अल्पभूधारक आणि कोरड्या दुष्काळाची भीषण परिस्थिती असतानाही जाहीर केलेली 5 हजार रुपयांची मदत अद्याप खात्यावर आलेली नाही. विशेष म्हणजे, फार्मर आयडी आणि सर्व कागदपत्रे ई-केवायसी पूर्ण व क्लिअर असूनही ही मदत मिळालेली नाही. यादीत नाव आहे मग पैसे कुठे गेले ? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. सणाच्या तोंडावर मुलांचे कपडे, फराळ आणि इतर संसारीक गरजा भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाईलाजानं उधारीचा आधार घ्यावा लागला. सरकारनं दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे आश्वासन दिले होतं. मात्र, सण संपूनही पैसे न आल्यानं शेतकरी हतबल झाले आहेत. बँक खात्यातील त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा विलंब होत असल्याचं सांगितलं जात आहे. परंतु, या त्रुटी नेमक्या शेतकऱ्यांच्या आहेत की यंत्रणेच्या? याचे ठोस उत्तर कोणाकडेही नाही.
दुसऱ्या टप्प्यातील यादीत मदत मिळण्याची शक्यता - शेतकरी प्रल्हाद शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, माझे नाव यादीत आहे. मात्र, बँक खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. याचे ठोस कारण कोणी सांगत नाही. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. यादीत नाव असूनही पैसे न मिळाल्याबाबत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता काही शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध नाही किंवा काही तांत्रिक अडचणी आहेत अशा शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील यादीत मदत मिळण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या काय आहेत प्रमुख मागण्या - चित व पात्र शेतकऱ्यांच्या अडचणी तातडीने दूर करून त्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत त्वरित जमा करावी. फार्मर आयडी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांचा तातडीनं यादीत समावेश करावा. उर्वरित सर्व दुष्काळी मदत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी नेवासा तालुक्यातील शेतकरी करत आहेत.
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