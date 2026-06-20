मानवतमध्ये यशवाडी हनुमान मंदिराचा सभामंडप कोसळला, 6 भाविक ठार, अनेक जण दबल्याची शक्यता
कोल्हा शिवारातील यशवाडी येथील मंदिराचा गाभारा कोसळून 6 भाविक दगावले आहेत. तर अन्य काही भाविक जखमी झाले आहेत.
Published : June 20, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 6:23 PM IST
परभणी : मानवत ते परभणी या रस्त्यावरील कोल्हा शिवारातील यशवाडी येथील मंदिराचा गाभारा कोसळून 6 भाविक दगावले आहेत. तर अन्य काही भाविक जखमी झाले आहेत. या मंदिराच्या गाभार्याचं काम युध्द पातळीवर सुरु होतं. या गाभार्याच्या बांधकामात दगडांचा वापर होत होता. आज शनिवार रोजी या मंदिरात भाविकांची दर्शनाकरीता मोठी गर्दी उसळली. त्यावेळी गाभार्याचा काहीसा भाग विशेषतः दगड कोसळून काही भाविक दबून ठार झाले. मृत्यू झालेल्या भाविकांची संख्या 6 किंवा त्यापेक्षा अधिक असावी असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
दरम्यान, सदर मंदिर पुरातन असून या ठिकाणी भाविकांची मोठी श्रद्धा आहे. त्यामुळे दर शनिवारी प्रचंड प्रमाणात भाविक दर्शनासाठी येत असतात. परंतु दुपारची उन्हाची वेळ असल्यानं भाविकांची संख्या कमी होती. दरम्यान, सभा मंडपाचं काम नव्यानं करण्यात येत होते. नवीन छताला खाली सेंटरिंग तथा बांबूचं टेकन लावण्यात आलेले होते. मात्र हे सर्व टेकन निसटल्याने हा सभामंडप कोसळला.
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