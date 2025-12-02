नेहा पवार आत्महत्या प्रकरण : जादूटोणा करणाऱ्या मांत्रिकाला अटक
नेहा पवार आत्महत्या प्रकरणात जादूटोणा करणाऱ्या मांत्रिकाला नाशिकमध्ये पोलिसांनी अटक केली आहे.
नाशिक : नाशिकमध्ये पाच दिवसापूर्वी पंचवटी येथील नेहा पवारने सात पानी चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येच्या अनेक कारणापैकी अंधश्रद्धा हे सुद्धा एक कारण होतं. पंचवटी पोलिसांनी त्यादृष्टीनं तपास करुन हिरवाडी भागातून एका मांत्रिकाला अटक केल्याची माहिती, पोलीस निरीक्षक सुनील पवार यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? :आत्महत्या केलेल्या नेहा पवारच्या आत्महत्येमागे कौमार्य चाचणी आणि जादूटोण्याचं कारण असून त्याचा पोलीसांनी तपास करावा, असं महाराष्ट्र अंनिस आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीसांच्या लक्षात आणून दिलं होतं. त्याप्रमाणे पोलीसांनी आरोपी संतोष पवारच्या घराची झडती घेतली असती जादूटोणाचे साहित्य मिळून आले. नागाचा आकार असलेल्या खिळ्याला काळा बिबा आरपार केलेला आढळला. त्यासोबत गंडेदोरे आणि ताविज देखील मिळाले. हे साहित्य कुठून आणलं?, अशी पोलीसांनी आरोपींकडं चौकशी केली असता त्यांनी भोंदूबाबाचं नाव सांगितलं.
भीती दाखवण्यासाठी जादूटोणा केला : मयत नेहा पवार ही माहेरवरुन राखेसारखी भस्माची पुडी आणत होती. त्यामुळं घरात अडचणी येतात. त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि नेहाला भिती घालण्यासाठी जादूटोणा केल्याचं आरोपी संतोष पवार आणि जिजाबाई पवार यांनी सांगितलं. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक सुनील पवार यांनी नाशिकच्या हिरावाडी येथून सुनिल बबन मुंजे (वय 42 वर्ष) या मांत्रिकाला अटक केली. त्यानं त्याच्या राहत्या घरी मंदिर आणि दरबार करुन लोकांच्या समस्यांवर दैवी आणि अघोरी इलाज करण्याचं काम करत होता. त्यानं गुन्ह्यांची कबूली दिली. पोलीसांनी त्याच्यावर जादूटोणा विरोधी कायद्याचे कलम लावले आहे. आज त्याला न्यायालयात त्याला हजर केलं असता न्यायालयानं त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी दिली. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक सुनील पवार करत आहेत.
भोंदूबाबा बाबत तक्रार करावी : "सदर भोंदूबाबाने आणखी कुणाला फसवले आहे का? त्याची चौकशी पोलीसांनी करावी. लोकांनी अशा अंधश्रद्धायुक्त प्रकारापासून दुर रहावे. कुणाची फसवणूक झाली असल्यास अंनिस किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा," असं आवाहन अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केलंय.
...म्हणून जादूटोणा कायद्याचे कलम लावले : नेहा पवारच्या मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत कौमार्य चाचणी आणि अंधश्रद्धेचा थेट उल्लेख होता. तरीही सुरुवातीच्या एफआयआरमध्ये या मुद्द्यांचा समावेश नव्हता. त्यानंतर अंनिसने पोलिसांना निवेदन देऊन जादूटोणा विरोधी कायद्याची कलमे तातडीने लावण्याची मागणी केली. तसेच डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक आणि नाशिक पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून कठोर कारवाईची विनंती केली. यानंतर तपासाची जबाबदारी पोलीस निरीक्षक सुनील पवार यांच्याकडं सुपूर्त करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान आरोपीच्या घरातून जादूटोणासाठी वापरले जाणारे साहित्य पोलिसांना मिळाले. सर्व पुराव्यांचा विचार करून पोलीसांनी नरबळी, इतर अमानुष, अनिष्ट, अधोरी प्रथा आणि जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारे कलमे लावली आहेत.
टीप- ("ईटीव्ही भारत" कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
