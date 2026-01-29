ETV Bharat / state

अजित पवारांच्या निधनानंतर मंत्रालयात शुकशुकाट, प्रत्येक चेहऱ्यावर हळहळ

अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयात शुकशुकाट दिसून आला. प्रत्येक चेहऱ्यावर हळहळ दिसून आली. अजित पवार यांच्या सहाव्या मजल्यावरील कार्यालयासमोर पूर्ण शुकशुकाट होता.

मंत्रालयाच्या पारश्वभूमिवर अजित पवार यांच्या आदरांजलीचा बोर्ड
मंत्रालयाच्या पारश्वभूमिवर अजित पवार यांच्या आदरांजलीचा बोर्ड (ETV Bharat)
मुंबई - बारामती येथे झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयावर जणू शांततेचं सावट पसरलं. रोज गजबजलेल्या मंत्रालयामध्ये आज मात्र पूर्णपणे शुकशुकाटात दिसत होता. कॉरिडॉरमध्ये नेहमी ऐकू येणाऱ्या चर्चा, फोन कॉल्स आणि फाईल्सच्या हालचाली आज थांबल्या होत्या. अधिकारी, कर्मचारी आणि अगदी सुरक्षेवर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर उदास भाव स्पष्ट जाणवत होते. मंत्रालयावरील राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरला होता.

अजित पवार हे प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले आणि थेट निर्णय घेणारे नेते म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, आज सकाळपासून मंत्रालयात येणाऱ्या जाणाऱ्यांची गर्दी मंदावलेली होती. मंत्रालयामध्ये मध्यभागी असलेल्या जागेत अजित पवार यांचा हसऱ्या मुद्रेतील फोटो ठेवण्यात आला होता. तिथे अधिकारी आणि कर्मचारी सकाळपासून ते अगदी दुपार झाली तरी पुष्पांजली वाहत होते. अजित पवार यांच्या सहाव्या मजल्यावरील कार्यालयासमोर पूर्ण शुकशुकाट होता. फक्त बंदोबस्तावरील पोलीस कर्मचारी तिथे बसलेले दिसत होते. नेहमी बैठका, आढावा आणि निर्णयांनी गजबजलेल्या मंत्रालयामध्ये आज गंभीर शांतता होती. अनेक नियोजित बैठका रद्द करण्यात आल्या, तर काही कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले. काही विभागांत केवळ अत्यावश्यक कामकाज सुरू होतं.


राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठा धक्का - अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचं नेतृत्व मानलं जात होतं. त्यांच्या अकाली निधनानं केवळ राजकीय समीकरणांवरच नाही, तर प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होणार असल्याचं बोललं जात आहे. आज मंत्रालयात जाणवणारी ती शांतता ही फक्त एका नेत्याच्या जाण्याची नाही, तर एका मजबूत निर्णयकर्त्याच्या रिकाम्या खुर्चीची आहे, अशी भावना अनेक कर्मचारी बोलून दाखवत होते. अजित पवार यांच्या कार्यालयासमोर नेहमीच काम घेऊन आलेल्या लोकांची गर्दी असायची असं मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अजित पवार यांच्या अकाली जाण्यानं महाराष्ट्राचं राजकारण हादरलं असून मंत्रालयात आजही तीच शांतता आहे जणू संपूर्ण यंत्रणाच काही क्षण थांबली आहे.

