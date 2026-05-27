'लखोबा लोखंडे' आदर्श म्हात्रेला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात: 140 तरुणींसोबत शारिरिक संबंध अन् आर्थिक फसवणूक
सोशल माध्यमातून 140 तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून शारीरिक संबंध आणि त्यांची फसवणूक करणाऱ्या लखोबा लोखंडेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. आदर्श म्हात्रे असं या भामट्याचं नाव आहे.
Published : May 27, 2026 at 11:41 AM IST
मुंबई : सोशल मीडियावर मैत्री, त्यानंतर मुलींशी जवळीक साधून मग प्रेमाचं नाटक, त्यातूनच शारीरिक संबंध आणि त्यानंतर त्यांची आर्थिक फसवणूक करून पोबारा. ही जुनीच कार्यपद्धती वापरणाऱ्या आदर्श म्हात्रे (34) याला डोंबिवलीतील मानपाडा पोलिसांनी अटक केलीय. विशेष म्हणजे याच प्रकरणाच्या गुन्ह्यात आदर्शला यापूर्वी नवी मुंबईतही अटक झाली होती.
कोण आहे आदर्श म्हात्रे : आदर्श म्हात्रेवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तब्बल 140 हून अधिक तरूणींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांची फसवणूक केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यामुळे या भामट्याची सारी पार्श्वभूमी बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांनी आपला तपास सुरू केला. आदर्श म्हात्रे हा मूळचा पनवेलचा रहिवासी आहे. सोशल मीडियावर हाय-फाय प्रोफाईल बनवून तो कॉर्पोरेट कंपन्या, बँका आणि फायनान्स क्षेत्रातील तरूणींना टार्गेट करायचा. सोशल मीडियावर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून त्यांच्याशी मैत्री करणं, मग चॅटिंगच्या माध्यमातून जवळीक वाढवणं, त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढणं, मग भावनिक जवळीक साधत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं, मग विश्वास संपादन करून त्यांच्या प्रेमाचा गैरफायदा घेत त्यांची आर्थिक फसवणूक करणं असा त्याचा कार्यक्रम असायचा. या महिलांच्या कागदपत्रांचा वापर करून त्यांच्याच नावावर बँकांमधून लाखो रुपयांची कर्ज काढायचा. मग पैसे हातात येताच मोबाईल बंद करून गायब होऊन जायचा, असा आदर्श म्हात्रेचा फसवणुकीचा फंडा आहे.
कशी झाली अटक : आदर्शविरोधात डोंबिवलीतील एका पीडित तरूणीनं धाडस दाखवून मानपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी आदर्श म्हात्रेला अटक केली. आदर्शच्या फसवणुकीला कंटाळून आतापर्यंत 11 पीडित महिला व तरूणींनी पोलिसांकडं तक्रारी नोंदवल्या आहेत. नवी मुंबई पोलिसांनी आदर्शला अटक केल्याची बातमी समोर येताच डोंबिवलीतील एका पीडित तरूणीनं मानपाडा पोलीस स्टेशन गाठलं. तेव्हा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांनी, "या तरूणीच्या तक्रारीची तातडीनं दखल घेत तपास सुरू केला. आदर्श म्हात्रे विरोधात फसवणूक, विश्वासघात आणि आयटी अॅक्टमधील कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांनी दिली.
पोलिसांचं जनतेला आवाहन : आदर्शच्या फसवणुकीला बळी पडलेल्या आणखीन कुणी महिला असतील, तर त्यांनाही पुढं येण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं. याशिवाय सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका. आर्थिक व्यवहार व आपली कागदपत्रं शेअर करताना सावध रहा. आर्थिक फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच तातडीनं सायबर सेल किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधा, असं आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांनी केलं.
