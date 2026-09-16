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जरांगे यांनी रुग्णालयात उपचार घ्यावेत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सल्ला, आंदोलकांचा घेरावोचा प्रयत्न

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) मुंबईकडे रवाना झालेत. फडणवीसांनी 13 पैकी 12 मागण्या मान्य असल्याचं सांगत आंदोलन टाळण्याचं आवाहन केलंय.

Manoj Jarange Patil
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनोज जरांगे (File PHoto)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 8:39 PM IST

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पुणे : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आक्रमक झाले असून, ते मुंबईतील आझाद मैदानाच्या दिशेने निघाले आहेत. त्यांच्या आंदोलनात मराठा समाजातील मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झालेत. मनोज जरांगे पाटील मुंबईला जाण्यावर ठाम आहेत. याबाबत आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra fadnavis) यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारनं नियमितपणे चर्चा केली असून चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत. जरांगे पाटील यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, 13व्या मागणीतील कायदेशीर अडचणीही त्यांना सांगण्यात आल्यात.

जरांगे यांनी रुग्णालयात उपचार घ्यावेत : सध्या गणेशोत्सव सुरू आहे. त्यामुळं सणासुदीच्या काळात त्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेऊ नये. अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्यानं त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळं त्यांनी रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घ्यावेत, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. सरकार खुलं मन ठेवून मागण्या मान्य करत असेल, तर पुणे आणि मुंबईत येऊन गणेशोत्सवाच्या काळात तणाव निर्माण करू नये, असं आमचं म्हणणं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती दर्शन (ETV Bharat Reporter)

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती दर्शन : भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील मानाचा पहिला कसबा गणपती, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, साने गुरुजी मंडळ आणि साईनाथ मित्र मंडळ येथे भेट देऊन गणरायाचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी आरतीही केली. यावेळी मराठा आंदोलकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला.

गणेशाच्या चरणी आशीर्वाद द्यावा हीच प्रार्थना : यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “श्री गणेशाच्या चरणी आशीर्वाद द्यावा, हीच प्रार्थना आज केली आहे. राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्यानंतर पावसानं मोठा खंड घेतला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली.”

राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : “एनडीआरएफच्या नियमानुसार 5 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वेक्षण करता येत नाही. मात्र, तोपर्यंत प्राथमिक सर्वेक्षण आम्ही करत आहोत. राज्यातील कोणताही भाग असो, शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. श्री गणेशाच्या आशीर्वादाने राज्य सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे,” असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात येण्याचं भाग्य : भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन म्हणाले, “भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात येण्याचं भाग्य मिळालं. मुंबई आणि पुण्यातील गणपती बाप्पाचं आज दर्शन घेतलं. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उद्या वाढदिवस आहे. त्यांना दीर्घायुष्य आणि यश लाभावं, तसंच महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश सुजलाम्-सुफलाम् व्हावा, अशी प्रार्थना गणरायाच्या चरणी केली.”

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TAGGED:

मनोज जरांगे पाटील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
MANOJ JARANGE PATIL
CM DEVENDRA FADNAVIS
CM FADNAVIS ON MANOJ JARANGE PATIL

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