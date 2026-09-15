''तुमच्या पतीला सांगा...'', मनोज जरांगेंच्या पत्नीची अमृता फडणवीसांकडे मागणी, मुलीचा सरकारला इशारा
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे रवाना झाले असताना, त्यांच्या पत्नीनं अमृता फडणवीस यांना 'नणंद' या नात्यानं त्यांची काळजी घेण्याचं व आरक्षण देण्याचं आवाहन केलं.
Published : September 15, 2026 at 6:11 PM IST
जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 18 दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील अखेर मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. ते मुंबईकडे कूच करत असताना जालन्यातील अंकुशनगर येथे एक भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घडामोड पाहायला मिळाली. जरांगे पाटील यांच्या स्वागतासाठी आणि औक्षणासाठी त्यांचा संपूर्ण परिवार मुख्य रस्त्यावर आला होता. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांच्या पत्नीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे एक मागणी केली आहे, तर त्यांच्या मुलीनं सरकारला थेट सडेतोड इशारा दिलाय.
"अमृता फडणवीस माझ्या नणंद, त्यांनी माझ्या पतीची काळजी घ्यावी"
काही दिवसांपूर्वीच अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना 'माझा भाऊ' असं संबोधत घरी जेवणाचं आमंत्रण दिलं होतं. याच नात्याचा संदर्भ देत मनोज जरांगे पाटील यांच्या पत्नीनं प्रसारमाध्यमांसमोर मागणी केली. त्या म्हणाल्या, "माझे पती आता उपोषणाच्या 18व्या दिवशी मुंबईला येत आहेत. अमृता फडणवीस यांनी माझ्या पतीला भाऊ मानलंय, त्यामुळे नणंद या नात्यानं त्यांनी आता माझ्या पतीची मुंबईत काळजी घ्यावी."
त्या पुढे म्हणाल्या, "नणंद म्हणून त्यांनी आपलं कर्तव्य बजावावं आणि आपले पती (देवेंद्र फडणवीस) यांना सांगावं की, भावाच्या लेकरांना आरक्षण द्यावं." जरांगे यांच्या पत्नीनं भावूक होत नणंद-भावाच्या नात्याचा दिलेला हा दाखला राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलाय.
"मराठे आता शांत बसणार नाहीत"; जरांगेंच्या मुलीचा सरकारला कडक इशारा
दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुलीनं सरकारच्या आतापर्यंतच्या कामकाजावर तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. वडिलांच्या आरोग्याची चिंता व्यक्त करताना तिनं प्रशासनाला थेट इशारा दिला. तिनं स्पष्ट केलं, "माझे वडील गेल्या 18 दिवसांपासून उपाशीपोटी आहेत. ते आता मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. जर माझ्या वडिलांना काहीही झालं, तर याचे वाईट परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. सरकारकडून अपेक्षा ठेवण्याची ही वेळच नाहीये, विश्वास फक्त पंप्पांवरच आहे. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार वागतो, पण हे पोलीस फडणवीसांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार वागतात."
"सरकारनं त्यांना मुंबईत कोणताही त्रास देण्याचा किंवा अडवण्याचा प्रयत्न करू नये. मराठा समाज आता शांत बसणार नाही," अशा शब्दांत तिनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 18 दिवसांच्या प्रदीर्घ उपोषणानंतर जरांगे पाटील मुंबईत दाखल होत असताना, त्यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केलेली ही चिंता आणि संताप संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाला एक नवी दिशा देणारा ठरू शकतो.
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